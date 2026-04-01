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Gabriele GravinaGetty
Moataz Elgammal

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El presidente de la Federación Italiana de Fútbol ha sido instado a dimitir tras el fracaso en el Mundial, mientras que el ministro de Deportes exige una reforma integral del fútbol nacional

Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

El fútbol italiano se ha visto sumido en una especie de guerra civil tras el catastrófico fracaso de la selección nacional a la hora de clasificarse para el Mundial de 2026. Tras confirmarse su tercera ausencia consecutiva del torneo, tras una devastadora derrota en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina, los políticos han intervenido para exigir un cambio inmediato en la cúpula de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

  • El ministro exige un cambio radical en la dirección

    Las repercusiones de la eliminación en la final de la repesca del Mundial aún se dejan sentir. Tras el devastador empate a 1-1 y la posterior eliminación en la tanda de penaltis ante Bosnia-Herzegovina el martes, el ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, no tardó en señalar con el dedo a la federación.

    La incapacidad de la Azzurri para asegurarse una plaza ha desencadenado una investigación a nivel nacional. En una declaración mordaz, Abodi afirmó: «Agradezco al equipo y al entrenador el compromiso que demostraron anoche, pero es evidente que el fútbol italiano necesita una reconstrucción, y este proceso debe comenzar con una renovación de la dirección de la FIGC».

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    El prestigio nacional y una generación perdida

    No se puede subestimar el impacto cultural de este declive. Para un país que vive y respira este deporte, la perspectiva de un vacío de doce años en la escena mundial es una tragedia deportiva. Abodi destacó que el fútbol trasciende el mero entretenimiento, y explicó: «El fútbol es un deporte y, en tiempos de crisis militar y económica como estos, no debería cargarse con significados excesivos. Por otro lado, es innegable que el fútbol es más que un simple deporte, especialmente en Italia, donde se ha convertido en parte de la cultura popular, un ritual comunitario y una fuente de prestigio internacional». Añadió: «Me entristece pensar que hay toda una generación de niños y jóvenes que aún no han experimentado la emoción de ver jugar a la selección nacional en un Mundial».

  • La petición del Senado se suma a la creciente presión

    La polémica política se ha intensificado aún más, ya que el presidente del Lazio, Claudio Lotito, ha presentado una petición formal en el Senado italiano en la que exige la dimisión del presidente de la FIGC, Gabriele Gravina. Según TuttoMercatoWeb, el senador de Forza Italia está utilizando su plataforma política para ejercer presión sobre la federación. El Lazio ha visto cómo su presidente daba este paso sin precedentes tras el desastre en el campo, decidido a hacer que el organismo rector asuma toda la responsabilidad por haber supervisado un tercer fracaso consecutivo en la clasificación. Esta medida sin precedentes está intensificando el ambiente hostil que rodea a las autoridades futbolísticas.

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    ¿Qué va a pasar ahora con la federación italiana?

    De cara al futuro, el fútbol italiano se enfrenta a una dura lucha por el poder. A pesar de la creciente presión, Gravina parece decidido a capear el temporal y eludir cualquier responsabilidad personal. Sin embargo, Abodi rechazó de inmediato sus excusas y exigió a la federación que asumiera toda la responsabilidad por el fracaso. El ministro concluyó: «Considero objetivamente injusto negar la propia responsabilidad por el tercer fracaso consecutivo en la clasificación para el Mundial, acusando a las instituciones de supuestas deficiencias. Italia debe volver a ser Italia, incluso en el fútbol mundial».