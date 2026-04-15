AFP
Traducido por
El portero del Atlético de Madrid, Juan Musso, se pronuncia sobre la entrada de Fermín López que dejó al jugador del Barcelona con la nariz sangrando profusamente
El sangriento enfrentamiento con Fermín
En una caótica noche de Champions League en Madrid, el momento más impactante dejó ensangrentado al jugador del Barcelona Fermín tras chocar con el portero del Atlético, Musso. Con el global 3-2 a favor del Atlético pese a la derrota 2-1 esa noche, Musso se estiró para atajar y su bota golpeó en la cara al centrocampista de 22 años. El jugador azulgrana requirió atención médica para detener el sangrado nasal.
Musso insistió en que no hubo malicia y que solo le preocupaba el bienestar del joven. «Si piden penalti por el incidente con Fermín, me duele por él, porque se ha hecho daño y yo nunca quiero eso», declaró el argentino a RTVE. «Fui inmediatamente a ver cómo estaba. Es una jugada que ocurre, en su cabezazo y en mí estirando la pierna para bloquearlo. ¿Cómo puede alguien pensar que es penalti?».
- AFP
Musso desmiente las acusaciones de «robo» de Raphinha
El incidente provocó la ira del Barcelona, y Raphinha denunció que la eliminatoria les había sido «completamente robada» por el arbitraje de Clément Turpin. Musso rechazó las quejas del brasileño y afirmó que el Atlético había ganado con limpieza en los dos partidos.
«Es una locura querer hacer pasar esto por un robo», añadió Musso, antes de referirse a la tarjeta roja que le mostraron a Pau Cubarsi en el partido de ida. «Entiendo lo que dice Raphinha, respeto todas las opiniones, pero no hablemos de robos porque eso no ayuda. Ganamos en el campo, les ganamos 2-0 a domicilio. El último hombre, en el fútbol, es tarjeta roja, por desgracia».
Respeto por el Barça a pesar de la tensión
La tensión entre los dos grandes del fútbol español alcanzó su punto álgido tras su duelo europeo, pero Musso afirmó que respetan al equipo de Hansi Flick. A pesar de las declaraciones cruzadas, el portero cree que el mejor equipo avanzó a semifinales tras 180 minutos intensos, en los que Eric García vio la roja en los últimos minutos del partido de vuelta.
«El Barça es un equipo al que respetamos y nos motiva mucho jugar contra ellos; son un gran equipo, pero hablar de un robo es una locura», añadió el internacional argentino. Aunque el Barcelona dominó gran parte del partido de vuelta, la solidez defensiva del Atlético le dio el pase a las semifinales.
- AFP
La atención se centra ahora en una final de alto riesgo
El Barcelona debe recomponerse y centrarse en asegurar el título de La Liga, donde mantiene una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid a falta de siete jornadas. El Atlético, por su parte, combina sus aspiraciones en la Liga de Campeones con la búsqueda inmediata de un título, y se prepara para enfrentarse a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey este sábado.