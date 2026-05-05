Pese a encajar cinco goles en la ida, el central del Bayern, Tah, asegura que el líder de la Bundesliga no se cerrará atrás. «Nuestra forma de jugar nos ha traído hasta aquí, así que no debemos cambiar nada», declaró el alemán antes de la vuelta. Para él, mantener la intensidad es la única forma de frenar al potente ataque del PSG. Añadió:

«Nuestra forma de jugar nos ha traído hasta aquí, así que no debemos cambiar nada», afirmó Tah. El central alemán insiste en mantener la alta intensidad como única forma de neutralizar a la estrella delantera del PSG y concluye: «Lo más importante es nuestra forma de jugar: ser valientes, agresivos, ganar los balones divididos, imponernos en los duelos individuales y colectivos, y capturar los balones sueltos».







