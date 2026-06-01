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El plan de Julian Nagelsmann y su segundo entrenador da sus frutos: Mads Butgereit y los jugadores cumplen con lo prometido
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Uli Hoeneß tiene razón: la selección alemana aún debe acoplarse.
El seleccionador Julian Nagelsmann, el capitán Joshua Kimmich y el delantero Deniz Undav se mostraron satisfechos con el 4-0 ante Finlandia en el penúltimo amistoso antes del Mundial. «Hemos hecho lo que nos propusimos», dijo Kimmich en la ZDF: «Queríamos presionar arriba siempre que fuera posible y eso se tradujo en dos goles (el 2-0 y el 4-0). Después marcamos desde la defensa profunda, con un pase de Lenny a Deniz (el 3-0), y otro a balón parado (el 1-0)». «Hemos marcado en casi todas las fases del partido», añadió Kimmich, y Nagelsmann completó: «También hicimos un contraataque que nos viene bien; mostramos resistencia, no encajamos y así debemos seguir».
Pese a los elogios por la variedad ofensiva, Nagelsmann recordó que, en un tramo del primer tiempo, el equipo perdió paciencia, se lanzó al ataque sin orden y cedió el control.
Tras el 4-0, el seleccionador lo valoró como algo positivo, «porque los chicos quieren demostrar algo», pero no conviene que la falta de disciplina táctica se repita. «Debemos confiar más en nuestra fuerza», añadió el técnico. A la selección aún le falta afinación, automatismos y disciplina táctica.
No es un problema insalvable en la preparación de un torneo, pero Nagelsmann debe definir ya su once titular, algo que Uli Hoeneß lleva semanas pidiendo. Hoy por hoy solo quedan dos o tres dudas: David Raum o Nathaniel Brown en el lateral izquierdo y Leroy Sané, Lennart Karl o quizá Maximilian Beier en la derecha. Y, tras dos goles, una asistencia y una actuación «con la que nunca te quedas fuera del equipo» (Nagelsmann), quizá el técnico reconsidere, aunque sea por un momento, la dupla Havertz-Undav, que daba por cerrada.
Selección alemana: el estilo juvenil debe ser habitual
Julian Nagelsmann nunca había alineado una selección tan joven como la que enfrentó a Finlandia. La media de edad de los once titulares fue de 26,29 años, 0,58 años menos que en la victoria 1-0 contra los Países Bajos en la Liga de Naciones de octubre de 2024. El rejuvenecimiento no se debió solo al debut en el once de Lennart Karl. La joven estrella del Bayern, que jugó con descaro y frescura, se convirtió, con 18 años y 98 días, en el tercer jugador más joven de la historia de la DFB en titular, solo por detrás de Youssoufa Moukoko y Uwe Seeler. También contribuyeron a bajar la media los 22 años de Nathaniel Brown y Aleksandar Pavlovic, así como los 23 de Jamal Musiala y Florian Wirtz.
Más allá de las cifras, todos brillaron ante una Finlandia inofensiva. Karl sobresalió incluso cuando Alemania perdió la paciencia y el hilo del partido.
Pavlovic, ya consolidado como titular, impuso su autoridad; Wirtz, al igual que Musiala, marcó un gol que reforzó su confianza tras una temporada complicada en Inglaterra y su recuperación de una larga lesión. Nathaniel Brown volvió a mostrar que puede ser más creativo que David Raum y, al igual que Joshua Kimmich, se siente cómodo entrando al centro. En este estado de forma, los cuatro merecen un puesto en el once del Mundial de Estados Unidos.
Y, de bonus, cuando Manuel Neuer (40) regrese, la media de edad apenas subirá.
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El plan de Nagelsmann y su segundo entrenador da sus frutos: Mads Butgereit y los jugadores cumplen con las expectativas.
El 4-0 ante Finlandia fue la octava victoria seguida de Alemania. Ha marcado 26 goles y encajado seis. Ocho tantos llegaron a balón parado, cuatro en los últimos cuatro partidos.
En marzo, Nagelsmann incorporó a su ex segundo de Hoffenheim, Alfred Schreuder, para que Mads Budgereit se centrara solo en las jugadas de estrategia. Y ambos, junto a los jugadores, están respondiendo.
El 1-0 ante Finlandia nació de un saque rápido y corto de Karl a Kimmich, cuyo centro encontró la cabeza de Undav, lo que demuestra que la preparación colectiva potencia la inteligencia táctica.
Desde 2021, Butgereit es el entrenador de jugadas a balón parado de la DFB, y la selección ha marcado algunos goles en esta modalidad, aunque aún no ha visto puerta en los dos últimos torneos. Es hora de mejorar ese balance.
DFB: Los últimos debutantes en el once inicial
Puesto
Nombre
Fecha del debut como titular
Edad en el debut como titular
1
Youssoufa Moukoko
16/11/2022
17 años y 361 días
2
Uwe Seeler
2 de abril de 1956
18 años y 26 días
3
Lennart Karl
31/05/2026
18 años y 98 días