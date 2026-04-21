«El peor momento de la historia del club»: el Leicester City desciende a la tercera división diez años después de su sensacional título de liga

La actual crisis del Leicester se veía venir: solo se ganó uno de los últimos 18 partidos de Liga y se inició la temporada con una deducción de seis puntos por incumplir las normas financieras.

Parte de la afición protesta contra el propietario, el multimillonario tailandés Khun Aiyawatt «Top» Srivaddhanaprabha, mientras otros piden la destitución del director deportivo, Jon Rudkin, o critican a los jugadores: «¡No estáis a la altura de llevar esta camiseta!».

El martes, los aficionados corearon «sack the board» (despidan a la directiva). El exjugador del Leicester Matt Piper lo calificó en la BBC como «el peor momento de la historia del club».