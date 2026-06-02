«El peligro siempre acecha» con Cristiano Ronaldo: un excompañero explica cómo el mejor de todos los tiempos portugués reduce el ritmo en algunos aspectos, pero sigue mejorando en otros

El entrenador, de 48 años, afirmó que el empuje del veterano delantero sigue intacto. Para Ricardo, la dedicación y el compromiso del cinco veces Balón de Oro son idénticos a los de hace dos décadas. Su paso al centro del ataque ha alargado su carrera al máximo nivel. Al valorar a su excompañero, Ricardo declaró: «Si comparo al jugador con el 17 a la espalda con el actual, con el 7 y 41 años, veo la misma dedicación, el mismo compromiso, la misma preocupación por los demás y la misma pasión. Mientras conserve sus cualidades físicas, técnicas y mentales, Cris es una máquina de destruir y el peligro siempre acecha. Es único e irrepetible».