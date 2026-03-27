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NagelsmannIMAGO / STEINSIEK.CH
Jonas Rütten

Traducido por

«¡El pasatiempo de los psicólogos que no están en el cargo!» Julian Nagelsmann defiende su sorprendente decisión sobre los cambios

Amistosos
Switzerland vs Germany
Switzerland
Germany
J. Nagelsmann
N. Woltemade
D. Undav

En lugar del en forma Deniz Undav, Nick Woltemade tuvo otra oportunidad de demostrar su valía contra Suiza. Para el seleccionador, una decisión basada en el tacto y la psicología.

Julian Nagelsmann ha defendido con vehemencia en RTL su decisión, que ha resultado algo sorprendente, de sacar al campo a Nick Woltemade —que no atraviesa su mejor momento— en lugar de Deniz Undav durante la trepidante victoria por 4-3 de la selección alemana.

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  • ¿Por qué sacó a Woltemade en el minuto 63 en sustitución de Kai Havertz, en lugar de a Undav, que actualmente se encuentra en plena forma? Bueno: en primer lugar, porque había sido «un partido muy intenso», en el que Undav no había podido sacar partido necesariamente de sus «muchísimas cualidades, sobre todo cuando tiene mucho el balón». 

    En segundo lugar, y este fue aparentemente el punto más decisivo, Nagelsmann quería claramente reforzar la confianza del jugador inglés, algo mermada, dándole un poco de tiempo de juego en la selección alemana.

    Woltemade atraviesa una fase difícil en el Newcastle United tras un comienzo de ensueño con cuatro goles en los cinco primeros partidos de liga; a menudo tiene que jugar mucho más retrasado y no puede desempeñar su papel habitual en el centro del ataque. Nagelsmann ya se quejó de ello en una rueda de prensa y no pudo evitar lanzar una pulla a su colega Eddie Howe al respecto. 

    «Puedo prometer que con nosotros no estará a 80 metros de la portería», había dicho Nagelsmann, y el viernes por la noche también se refirió al alto promedio goleador de Woltemade con la selección nacional (4 goles en 9 partidos).

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  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    ¿Undav o Woltemade? El ataque de Nagelsmann a los psicólogos que dirán «lo contrario»

    «Nick tiene un promedio de goles excelente con nosotros y en Newcastle no lo está pasando nada bien. Ahora tengo que decidir: ¿seguir dando confianza a un delantero de primer nivel que está en plena forma para dejar de lado a otro delantero de primer nivel que ahora mismo no está tan bien? Podemos preguntar a unos psicólogos qué opinan al respecto», defendió Nagelsmann su decisión y, a continuación, se metió también con esos psicólogos. Seguramente dirían «lo contrario de lo que yo pienso»: «Es el pasatiempo de los psicólogos que no están en el cargo: les gusta afirmar siempre lo contrario de lo que dicen todos los entrenadores».

    De cara al Mundial de este verano, Nagelsmann dejó además claro la importancia que aún podría tener este jugador de 1,98 metros de altura y gran técnica. «Yo digo que es aconsejable que Nick Woltemade vuelva a encontrar su ritmo con nosotros. En el Newcastle las cosas no van bien y Deniz está en racha. Que haya jugado hoy o no, no va a cambiar nada su confianza para esta semana».

  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    ¿Undav está en plena forma en el VfB Stuttgart, pero no tiene ninguna oportunidad en la selección alemana?

    A diferencia de lo ocurrido con Woltemade y el Newcastle, en el VfB Stuttgart todo lo que toca Undav con cualquier parte de su cuerpo se convierte, prácticamente de forma automática, en oro. El jugador de 29 años está cuajando ya la mejor temporada de su carrera y suma actualmente 23 goles y 13 asistencias en 38 partidos oficiales. 

    Sin embargo, tras la muy comentada entrevista de Nagelsmann a la revista kicker a principios de marzo, surgieron especulaciones de que, a pesar de todo, Undav podría no tener cabida en los planes del seleccionador nacional para el Mundial. 

    Estas especulaciones se vieron alimentadas por una entrevista de Undav poco después, en la que dijo que Nagelsmann no necesitaba llamarle en ese momento. El seleccionador alemán desmintió de inmediato cualquier rumor sobre una posible relación tensa con Undav en el marco de la convocatoria. Según él, «todo está en perfecto orden». 

    La relación solo estaría aún mejor si Nagelsmann le diera a Undav la merecida oportunidad de seguir demostrando su valía en la selección nacional el próximo martes contra Ghana. Sin embargo, Nagelsmann no quiso prometer si la estrella del VfB podría incluso formar parte del once inicial. 

    «Aún no lo hemos decidido. Tenemos que ver cómo salen todos del partido, si todos están bien», dijo Nagelsmann de forma evasiva. 

  • Deniz Undav y Nick Woltemade: datos de rendimiento y estadísticas

    JugadoresPartidosGolesAsistencias
    Nick Woltemade48115
    Deniz Undav382313
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