El capitán de Inglaterra, Kane, ayudó al Tottenham a llegar a las finales de la Copa de la Liga y la Liga de Campeones, además de marcar 280 goles para el club que le dio su gran oportunidad. Sin embargo, los grandes títulos se le resistían, y el césped empezaba a parecer más verde en otros lugares.

En 2023 se completó su fichaje por el Bayern de Múnich, donde Kane mantuvo su extraordinario nivel individual con el gigante alemán y ganó la Bundesliga.

La chispa que Kane aportaba se echa mucho de menos en el Tottenham Hotspur Stadium. Ange Postecoglou consiguió la gloria enla Europa League en 2025, poniendo fin a una sequía de 17 años sin títulos, pero los Spurs han pasado por Thomas Frank y ahora tienen como entrenador interino a Igor Tudor, tras 10 meses en gran parte olvidables.