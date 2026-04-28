El padre de Khvicha Kvaratskhelia revela la postura del extremo del PSG sobre un posible traspaso este verano, ante el interés del Arsenal

Arsenal quiere fichar a Kvaratskhelia para reforzar su ataque este verano. Según Sky Sports, los Gunners estudian su incorporación. El extremo georgiano, de 25 años, se consolidó como uno de los más peligrosos de Europa tras su traspaso de 80 millones de euros del Nápoles al PSG en enero de 2025.

Sin embargo, el Arsenal se enfrenta a una dura batalla: el PSG considera al capitán georgiano intocable tras dieciocho meses de gran nivel en París y, como actuales campeones de Europa, quieren mantener unida su plantilla, por lo que un traspaso al Emirates Stadium parece cada vez más complicado.