El Oporto ejerce la opción de compra del defensa del Arsenal Jakub Kiwior en un traspaso definitivo por 19 millones de libras

Según un comunicado oficial del club del lunes, el Oporto ha ejercido la cláusula de compra de Kiwior. El defensa, de 26 años, llegó cedido por 1,7 millones de libras, pero ahora el equipo portugués lo ha fichado en propiedad. El club informó: «El FC Porto ha ejercido la opción de compra incluida en el contrato de cesión con el Arsenal FC y ahora posee los derechos de inscripción deportiva y el 100 % de los derechos económicos de Jakub Kiwior por un importe fijo de 17 millones de euros (14,5 millones de libras), más un componente variable de hasta 5 millones de euros (4,3 millones de libras), sujeto al cumplimiento de objetivos».