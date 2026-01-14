El periodista Relano ha afirmado que el presidente Pérez podría considerar volver a contratar a Mourinho, quien actualmente dirige al Benfica. Arbeloa fue en realidad miembro del equipo de Mourinho en Madrid cuando el portugués estaba a cargo, entre 2010 y 2013. Durante su tiempo en el club, Mourinho ganó La Liga y la Copa del Rey.

Relano le dijo a COPE: "Su objetivo final es traer de vuelta a Mourinho, quien actualmente está causando revuelo en el Benfica, precisamente para que lo despidan."

Arbeloa, mientras tanto, insiste en que no copiará el estilo de Mourinho, diciendo a los reporteros: "No he hablado con él [Mourinho]. Para mí, fue un privilegio ser entrenado por él, alguien que tuvo una gran influencia en mí. Voy a ser como Arbeloa; no tengo miedo al fracaso, pero si intentara ser como Mourinho, fracasaría espectacularmente.

"He tenido muchos entrenadores. Fueron muy importantes en mi carrera, una gran influencia. Tienes tu propia manera de ser y tomas lo mejor de cada uno. Muchos son leyendas, han ganado todo en el fútbol. Espero hacerlo la mitad de bien que muchos de ellos."