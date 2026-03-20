El objetivo está claro: al parecer, la próxima estrella del Bayer 04 Leverkusen quiere marcharse

Al parecer, el Leverkusen pediría ahora unos 40 millones de euros por el defensa central, cuyo contrato con el Werkself se extiende hasta el 30 de junio de 2028. Se entiende que esa cifra es el límite mínimo, por debajo del cual no estarían dispuestos a dejar marchar al jugador de 27 años.

Tapsoba fichó por el Leverkusen en enero de 2020 procedente del Vitoria Guimaraes y se consolidó allí en muy poco tiempo como un titular indiscutible. En la temporada 2023/24, cuando el B04 ganó el doblete de liga y Copa DFB, fue uno de los jugadores clave.

Esta temporada, Tapsoba suma hasta ahora 36 partidos disputados en todas las competiciones. Ha marcado cuatro goles y ha dado dos asistencias.