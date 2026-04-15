El representante del delantero confirmó que el club catalán contactó sobre un posible fichaje. Con una cláusula de rescisión estimada entre 25 y 29 millones de euros, el delantero alemán es una opción atractiva para clubes que buscan reforzar su ataque sin gastar una fortuna.

Su valor ha subido esta temporada, lo que ha avivado los rumores de fichaje por la Premier o La Liga. A pesar del revuelo, el delantero mantiene la calma sobre su futuro en el Rhein-Neckar-Arena.

«Intento mantener el sentido del humor ante todo. Esa es una de mis mayores fortalezas», declaró Asllani a Sky Sport. «Intento mantener la calma. No puedo influir en lo que dice la gente. Solo puedo influir en lo que ocurre sobre el terreno de juego. Allí siempre lo daré todo, siempre daré lo mejor de mí. Al fin y al cabo, también es una buena señal que la gente hable. Porque eso significa que también estoy rindiendo bien. Así que es bueno, pero no me interesa. Salgo al campo y lo doy todo. Hasta la última jornada y luego ya veremos».