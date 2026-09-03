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¿El nuevo Kevin De Bruyne? Rayan Cherki es más bien un clon de Santi Cazorla, como explica la exestrella del Manchester City y de Francia sobre las mejores cualidades de su compatriota
Producto final: los goles y asistencias de Cherki, junto a dos títulos
Los jugadores creativos siempre están muy cotizados en el fútbol mundial, y aquellos que poseen la capacidad de abrir los cerrojos más cerrados y regalar momentos de brillantez capaces de cambiar un partido valen su peso en oro y en goles.
Los futbolistas que ocupan la demarcación del arquetípico número 10 suelen ser de un perfil más mercurial, con una confianza y una personalidad en su juego que los distinguen del resto. El maverick francés Cherki se ha convertido en un favorito de la afición en Mánchester por su endiablado juego de pies y su colorida personalidad.
Un hombre fichado desde el Lyon por solo 34 millones de libras (46 millones de dólares) durante el verano de 2025 firmó 10 goles y 15 asistencias en una temporada de debut en Inglaterra que le dio los títulos de la FA Cup y la Carabao Cup. Después acudió con su selección a la fase final del Mundial.
El City busca a alguien que le aporte inspiración ofensiva desde una posición de organizador retrasado, después de haber visto a De Bruyne desempeñar ese papel con brillantez durante 10 memorables años antes de su emotiva salida en 2025.
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¿Puede Cherki convertirse en una influencia al estilo De Bruyne para el Manchester City?
Preguntado sobre si Cherki puede llegar a ser como De Bruyne, Sagna, que hablaba en nombre de Wiz Slots, dijo a GOAL: «¡Para tener otro De Bruyne, buena suerte! Kevin puso el listón muy alto, pero es un jugador que puede desestabilizarlo todo, puede crear de la nada, utiliza la derecha y la izquierda, como hacía Santi Cazorla.
«Es letal de cara a portería, es inteligente, ama el fútbol, se está divirtiendo, todas las señales y todos los requisitos apuntan a que sea un gran futbolista. Pero la cuestión es cuánto quieres ser el mejor. ¿Cuánto quieres exigirte cada fin de semana? ¿Cuánto quieres ver tu nombre en la alineación? Cuando llevas eso a él, por supuesto el resultado es increíble».
¿Debería Cherki ser titular en todos los partidos del Manchester City?
Cherki fue fichado por Pep Guardiola, pero ahora trabaja bajo la tutela de Enzo Maresca. No tuvo tantos minutos como esperaba en el Mundial de 2026 y tiene que demostrar su valía ante otro entrenador exigente.
Preguntado por si el jugador de 23 años debería ser titular en todos los partidos del City, dado que tiene demasiado talento como para quedarse en el banquillo, Sagna añadió: «Nadie debería tener el derecho a jugar y ser titular automáticamente.
«Es un jugador increíble, por supuesto, y para mí debería ser un jugador titular. Pero al final del día, ha estado en el banquillo y eso le ha funcionado bien al City. Quizá el entrenador no estaba contento con ese pequeño 10 % del que le hablaba, pero encontró fuego dentro de sí porque no aceptó estar al borde de ser sustituido y eso le hizo reaccionar [cuando marcó dos goles en una victoria por 4-1 sobre el Crystal Palace].
«Así que eso demuestra que nadie debería ser titular en todos los partidos porque, además, cuando juegas todos los partidos entras en una zona de confort: te olvidas de exigirte más, según el carácter. A veces puede pasar porque, como sabes que eres bueno, no das ese pequeño 10 % extra y marca la diferencia. Así que despertó algo dentro de él y ahora es consciente de que tengo que tener cuidado, este tiene que ser mi estándar, asistencia o gol en cada partido, porque es capaz de hacerlo».
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Calendario del Manchester City 2026-27: Lampard y Coventry, próximos en el camino
El City ha sumado seis puntos en dos partidos de la Premier League esta temporada, lo que le ha llevado al liderato de la clasificación, y volverá a la acción el sábado, cuando reciba al recién ascendido Coventry y a la cara conocida de Frank Lampard.
Cherki esperará tener un papel destacado en ese encuentro, después de estrenarse como goleador en Selhurst Park, con el reto de la regularidad por delante, que será lo que en última instancia determine si es grande o simplemente muy bueno.
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