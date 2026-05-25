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¿El nuevo entrenador del Nápoles? Max Allegri, técnico del AC Milan, es el sorpresivo favorito para sustituir a Antonio Conte tras su destitución en San Siro

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M. Allegri

El Nápoles ha elegido a Massimiliano Allegri, técnico del AC Milan, como favorito para sustituir a Antonio Conte en el Estadio Diego Armando Maradona. Su despido el lunes por parte del Milan apunta a una inminente reorganización.

  • Allegri se perfila como el principal objetivo de De Laurentiis

    Según el periodista italiano Gianluca Di Marzio, Massimiliano Allegri, actual entrenador del Milan, es el candidato sorpresa favorito para dirigir al Nápoles. El técnico toscano es la opción preferida del presidente Aurelio De Laurentiis para reemplazar al cuerpo técnico saliente y liderar un nuevo ciclo competitivo.

    Tras la salida oficial de Conte, la directiva napolitana busca un técnico capaz de mantener al equipo en la cima.


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    El final del camino en el AC Milan

    El posible fichaje de Allegri por el Nápoles llega tras su destitución el lunes en un turbulento periodo en San Siro. A pesar de su prestigio, su segunda etapa en el Milan duró solo una temporada: el equipo quedó quinto y se quedó fuera de la Liga de Campeones.

    Aunque tenía contrato hasta 2027 con el club milanés, la oportunidad de un nuevo comienzo en el sur de Italia resultó irresistible. De Laurentiis admira desde hace tiempo su pragmatismo, y ahora parece el momento ideal para cerrar un acuerdo que llevaría a uno de los técnicos más exitosos de Italia a cambiar de aires.

  • Un reencuentro con Manna

    El interés del Nápoles por Allegri se debe, en parte, a la presencia de Giovanni Manna. El director deportivo, quien ya trabajó con el técnico en la Juventus, mantiene una buena relación con él. Esa sintonía es clave para la estrategia de fichajes y para asegurar una transición fluida tras la salida de Conte.

    Según Calciomercato, ambos cenaron en Milán, y el club ya contactó al técnico para reemplazar a Conte.

  • SS Lazio Training Session & Press ConferenceGetty Images Sport

    Sarri queda fuera de la carrera por el Nápoles

    El mercado de entrenadores en Italia se mueve rápido: Maurizio Sarri fichará por el Atalanta, lo que facilita que el Nápoles se centre en Allegri.

    Según Fabrizio Romano, Sarri firmará con el Atalanta y sustituirá a Raffaele Palladino.