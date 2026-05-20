La etapa de Benatia al frente del proyecto deportivo del Marsella ha terminado. Llegó hace dos años y medio como asesor del presidente Pablo Longoria y luego fue director deportivo. El exinternacional marroquí se despidió tras el último partido contra el Rennes. Aunque renunció en febrero, se quedó hasta el verano a petición del propietario, Frank McCourt.

La antigua estrella de la Juventus y la Roma se encuentra ahora sin equipo y, aunque su salida del club de su infancia era esperada, su posible próximo destino ha sorprendido a muchos. A pesar de sus profundos lazos con el Marsella, Benatia ha dejado claro que no ve su futuro a través del prisma de las rivalidades entre clubes, lo que abre una posibilidad sensacional en relación con el actual campeón de la Ligue 1.