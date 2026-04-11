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«El nuevo De Bruyne» aviva la pugna entre Barcelona, Real Madrid y Manchester United

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Europa se prepara para la batalla de los 50 millones de euros

En un rincón tranquilo del mercado de fichajes, donde los acuerdos se cierran lejos de los focos, suena un nuevo nombre en los pasillos del Manchester United. No es una estrella consagrada ni acapara portadas, pero posee algo distinto: una calidad que justifica las grandes comparaciones.

Entre informes confidenciales y miradas de ojeadores surge el fantasma del «nuevo Kevin De Bruyne», una idea que se cuela en la realidad. Un joven con toque sereno y visión aguda, capaz de cambiar el partido con un pase, como si el tiempo se ralentizara a sus pies.

En Old Trafford, donde el club busca recuperar su identidad, el fichaje podría ser más que un refuerzo: una nueva mente en el centro del campo capaz de ver lo invisible.

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    Un talento que asciende a la velocidad de un cohete

    Kees Smit, centrocampista del AZ Almería, se está consolidando como uno de los jóvenes talentos más prometedores del próximo mercado de fichajes de verano.

    El mediocampista holandés, de 20 años, destaca por su creatividad, serenidad con el balón y capacidad para liderar ataques y decidir en el último tercio. Estas cualidades han llevado a muchos observadores a compararlo con la estrella belga Kevin De Bruyne, uno de los centrocampistas más influyentes del fútbol moderno.

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  • FBL-NED-EREDIVISIE-ALKMAAR-ZWOLLEAFP

    Amplio interés europeo

    Según fuentes del mercado de agentes de futbolistas consultadas por «CaughtOffside», varios grandes clubes europeos están interesados en fichar a Smit.

    Según los informes, clubes como Newcastle United, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Barcelona y Real Madrid siguen de cerca al joven por su gran potencial técnico.

    El AZ Almería valora al jugador entre 45 y 50 millones de euros, cifra que promete un verano de intensa competencia entre los grandes de Europa.

    Smit ha jugado 42 partidos esta temporada y su excelente rendimiento lo consolidan como uno de los creadores de juego más prometedores de Europa.

  • FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-ALKMAARAFP

    Una visión perspicaz... y un entorno propicio

    Su ascenso se basa en su inteligencia técnica, su capacidad para leer el juego y su influencia en zona de ataque. Como centrocampista ofensivo, destaca por su visión, la precisión de sus pases y su percepción de los espacios, cualidades que atraen a los ojeadores.

    Sus pases precisos hacia delante, su capacidad para crear ocasiones y su habilidad para filtrar balones entre líneas, al estilo de De Bruyne, destacan por su excelente timing y seguridad en zonas adelantadas.

    La Eredivisie holandesa, cantera de talentos creativos, suele lanzar a mediocampistas hacia los grandes clubes europeos, lo que aumenta el atractivo de Smit en el mercado.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-ALKMAAR-ZWOLLEAFP

    Un conflicto inglés... y ambiciones españolas

    El Manchester United quiere fichar al jugador para reforzar el centro del campo y sus ojeadores siguen de cerca a varios talentos en Europa.

    Newcastle United lo sigue de cerca, mientras Arsenal y Liverpool valoran sus cualidades técnicas.

    Fuera de Inglaterra, Barcelona, Real Madrid y Chelsea también lo siguen, aunque algunos expertos creen que Smit aún debe madurar antes de alcanzar su máximo nivel.