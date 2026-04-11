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El nuevo contrato de Nico Schlotterbeck con el Dortmund incluye una cláusula de rescisión de 50 a 60 millones de euros para sus “clubes de ensueño”, entre los que está el Real Madrid
El Dortmund renueva a uno de sus jugadores clave
Tras meses de especulaciones, el Dortmund ha renovado a Schlotterbeck por cinco años. Ahora, el central ha firmado un contrato de cinco años con el Signal Iduna Park, lo que resuelve la delicada situación financiera del club. De haber entrado en su último año de contrato, el Dortmund habría tenido que venderlo con descuento este verano para evitar perderlo gratis en 2027.
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«Cláusula especial del Mundial» para la élite europea
Aunque lo más destacado es la duración del contrato, la letra pequeña incluye un detalle que interesa a la élite europea: según BILD, el nuevo acuerdo tiene una cláusula de rescisión de 50 a 60 millones de euros que entrará en vigor el próximo verano y solo se aplicará a unos pocos clubes top. Esto permite a Schlotterbeck manejar su futuro pese al compromiso a largo plazo. Si brilla en la próxima Copa del Mundo, podría activarla para fichar por uno de sus “clubes de ensueño”, como Real Madrid o Bayern de Múnich. Esta “cláusula Mundial” se negoció específicamente y solo se aplicaría a un selecto grupo de equipos de élite a partir del próximo verano.
La postura del Bayern de Múnich y las dudas internas
Aunque el Bayern suele relacionarse con los mejores talentos alemanes, el fichaje de Schlotterbeck parece poco probable a corto plazo. Tras renovar a Dayot Upamecano hasta 2026, el club bávaro considera cubierta su defensa. Además, en la calle Sabener las opiniones están divididas sobre su adaptación al sistema, y el director deportivo, Max Eberl, duda de sus cualidades y de si encajan con el nivel del Bayern.
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Una incorporación estratégica para el Dortmund
Para el Dortmund, la renovación garantiza estabilidad a corto plazo, aunque la cláusula de rescisión sigue siendo relevante. Al extender el contrato de Schlotterbeck, el club asegurará una buena indemnización si se marcha, en vez de arriesgarse a una salida barata al terminar su anterior vínculo. Aún no se sabe si algún equipo pagará los 50-60 millones de euros este verano, pero la cláusula modifica por completo su situación.