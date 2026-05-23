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¿El nuevo club de Mason Greenwood? El delantero inglés podría ser «presentado» como fichaje estrella del gigante turco por un candidato presidencial, pese a que él quiere quedarse en el Marsella
El fichaje de Greenwood, inminente en la reorganización tras las elecciones
El candidato presidencial del Fenerbahce, Hakan Safi, planea anunciar el fichaje de Greenwood el domingo, según el periodista Levent Umit Erol. Así busca ganar ventaja sobre su rival, Aziz Yildirim.
El delantero inglés, hoy en el Marsella, sería el fichaje estrella que, según Safi, marcará su mandato. El candidato ha sido claro con la afición: «Una estrella no basta para mi Fenerbahce», y busca devolver el gran talento al estadio Şükrü Saracoğlu.
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Maldini tiene previsto llegar a Estambul
Safi quiere dejar huella dentro y fuera del campo. La estructura administrativa del club está a punto de recibir a una leyenda: Paolo Maldini, ex capitán y director deportivo del AC Milan, llegará a Estambul este sábado para aparecer junto a Safi en las instalaciones Faruk Ilgaz del Fenerbaçe.
Si Hakan Safi gana las elecciones, Maldini será el máximo responsable deportivo y embajador global del equipo. Su llegada busca aportar prestigio y experiencia para convencer a los socios votantes del futuro del club bajo el liderazgo de Safi.
La impresionante racha de Greenwood en Marsella
El interés por Greenwood surge tras una brillante temporada en Francia. A pesar de las dificultades económicas del Marsella, el delantero ha sido uno de los mejores de la Ligue 1 y ha llamado la atención de varios grandes clubes europeos.
En el Stade Vélodrome ha marcado 26 goles y dado 11 asistencias en 45 partidos esta temporada, asumido la responsabilidad ofensiva del equipo. Su capacidad para jugar en ambas bandas y su puntería lo convierten en la «megabomba» que Safi prometió a la afición.
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Greenwood afirma que quiere quedarse en el Marsella
Safi no deja nada al azar en su desafío al orden establecido en el club. Con la llegada de Greenwood y la experiencia de Maldini, busca cumplir su promesa de armar un equipo que intimide a los rivales. Ya había advertido: «Construiremos una plantilla que haga temblar a los rivales».
Días antes, Greenwood había expresado su deseo de quedarse en Francia. Al celebrar su inclusión en el Equipo de la Temporada de la Ligue 1, el delantero de 24 años reconoció: «A nivel colectivo ha sido difícil, sobre todo en los últimos meses, pero individualmente creo que he tenido una buena temporada. Hay jugadores increíbles en este equipo del año, así que es un placer recibir este trofeo. La Ligue 1 es una liga maravillosa. Jugamos partidos increíbles y, para mí, es una de las mejores ligas en las que he jugado. Espero poder quedarme».