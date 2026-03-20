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El Newcastle se dispone a fichar a DOS delanteros del Chelsea en una sorprendente operación de mercado de verano
Los fichajes caros tienen dificultades para llenar el vacío dejado por Isak
Las recientes decisiones tácticas de alinear a Will Osula y Anthony Gordon en el centro del campo contra el Barcelona, a pesar de que Wissa y Woltemade estaban disponibles, pusieron de manifiesto la necesidad de contar con un nuevo referente ofensivo. Woltemade, que llegó procedente del Stuttgart en agosto de 2025 por 65 millones de libras (87 millones de dólares), suma 11 goles en 44 partidos. Por su parte, Wissa llegó procedente del Brentford el verano pasado por 50 millones de libras (66 millones de dólares), pero, tras una lesión de rodilla al principio de la temporada, solo ha marcado tres goles en 21 partidos.
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Dos jugadores del Stamford Bridge en el punto de mira
El Newcastle está trabajando activamente para fichar a un nuevo delantero y ha puesto su mirada en la pareja del Chelsea. Aunque no pretende fichar a ambos, Jackson y Delap se consideran alternativas de gran calidad. Jackson, que llegó al Bayern de Múnich cedido por el Chelsea el verano pasado, ha registrado un rendimiento constante con siete goles en 26 partidos. Por su parte, las cifras de Delap han sido más modestas, con dos goles en 31 partidos desde que llegó al Chelsea procedente del Ipswich Town el verano pasado. Ninguno de los dos jugadores tiene garantizado actualmente un futuro a largo plazo en Stamford Bridge, lo que los convierte en opciones viables para un traspaso a Tyneside.
Jackson da prioridad a los minutos con el primer equipo
A pesar de su modesto registro goleador, el internacional senegalés sigue gozando de gran prestigio en Baviera, y aún existe la posibilidad de que se produzca un nuevo acercamiento que le llevaría a regresar a Alemania en un papel secundario respecto a Harry Kane. Sin embargo, fuentes de TEAMtalk indican que Jackson da prioridad a jugar con regularidad en el primer equipo, algo que el Newcastle está en condiciones de ofrecerle.
- AFP
El Newcastle sigue interesado en el potencial de Delap
En cuanto a Delap, el Newcastle estudió su fichaje el verano pasado y sigue convencido de su «gran potencial». Si el Chelsea logra incorporar nuevos refuerzos en ataque, se espera que Delap sea puesto en el mercado de fichajes, y el interés del Newcastle no ha disminuido.
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