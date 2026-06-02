Según «The Mirror», el Newcastle quiere fichar a Ezzalzouli, del Betis, para ocupar la banda izquierda tras la venta de Gordon al Barcelona por 70 millones de libras.

El internacional marroquí de 24 años ha marcado 15 goles y dado 13 asistencias, clave para que el Betis lograra una plaza histórica en la Liga de Campeones.