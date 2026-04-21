El Newcastle negociará el traspaso de Anthony Gordon con el Bayern de Múnich si iguala su elevada valoración

El jugador de 25 años ha impresionado al Bayern, que quiere ficharlo para reforzar su ataque. Aunque aún no hay contacto oficial, el Newcastle conoce el interés.

El Bayern, que ya triunfó con los fichajes de Harry Kane y Michael Olise, quiere repetir fórmula y busca a Gordon, titular con Inglaterra desde su llegada a Newcastle procedente del Everton en 2023. La primera oferta rondaría los 55 millones de libras, por debajo de lo que piden los Magpies.