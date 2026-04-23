El Newcastle está en crisis: Eddie Howe bajo presión, jugadores que quieren irse y posibles recortes de los inversores saudíes dejan a los Magpies con graves problemas

Aún no se sabe si la decisión de seguir dependerá de Howe. Por ahora, Sky Sports asegura que su puesto está a salvo: no se evaluará hasta el final de la temporada, aunque el Newcastle se dirige hacia su peor clasificación liguera desde el descenso de 2015-16.

Antes de perder contra el Bournemouth, el técnico insistió en que su «pasión» por el cargo ardía «muy, muy intensamente», pero su tono cambió tras ese nuevo golpe.

«Soy muy consciente de que ocho derrotas en once partidos no es suficiente», declaró en la rueda de prensa posterior al partido. «Ganar es la solución más sencilla, pero muy difícil de conseguir. La racha nos perjudica y se nota en los momentos clave. Nos faltó peligro de gol y no defendimos lo suficientemente bien. No estamos a la altura. El problema es sistémico; me repito y eso frustra».

Sobre los abucheos, un Howe abatido declaró al programa Match of the Day de la BBC: «Es decepcionante no dar a los seguidores lo que esperan. La mayor decepción es defraudar a quienes vienen a apoyarnos. Si nos critican, debemos aceptarlo: así es este deporte».

Y añadió: «Hay tanta atención mediática sobre el club porque tiene una enorme base de aficionados a nivel mundial, y uno entiende que está en este negocio para ganar. Entiendo la frustración de todos los demás. Mi propia motivación interna nunca cambia, independientemente de los resultados. Quiero ayudar a los jugadores a crecer y desarrollarse, e intentar crear un equipo ganador».