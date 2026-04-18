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El Newcastle está dispuesto a asumir una ENORME pérdida de 35 millones de libras con Yoane Wissa, ya que busca ofertas por el exdelantero del Brentford tan solo siete meses después de ficharlo
El Newcastle se plantea vender a Wissa meses después de su fichaje
El Newcastle United escuchará ofertas por Wissa aunque lo fichó hace menos de un año. El club asumiría una gran pérdida si llega una propuesta adecuada en el próximo mercado. El congoleño llegó desde el Brentford en 2025 por unos 50 millones de libras tras destacar en la Premier, pero su primera temporada en St James’ Park ha sido decepcionante: pocas oportunidades y escaso impacto.
Según The i Paper, el club aceptaría una oferta de unos 15 millones de libras, con una pérdida estimada de 35 millones. De momento, escucharán propuestas mientras definen sus opciones de ataque para el verano.
- AFP
El delantero lucha por hacerse un hueco en la delantera de Howe
El futuro de Wissa se debate tras una difícil primera temporada en Tyneside. El delantero no ha logrado entrar en los planes de Eddie Howe y ha perdido protagonismo en el ataque del Newcastle. Según informes, el área de fichajes del club ya busca movimientos para reestructurar la plantilla. Aceptar una oferta inferior por Wissa podría liberar espacio para incorporar nuevos delanteros.
La decisión sobre el traspaso refleja las preocupaciones sobre el equilibrio de la plantilla del Newcastle
Wissa llegó tras varias temporadas productivas en el Brentford, donde se consolidó como uno de los delanteros más fiables del club y marcó 49 goles en la Premier League.
Sin embargo, la fuerte competencia en la plantilla del Newcastle ha limitado su participación esta temporada. Las lesiones y su falta de forma han reducido sus oportunidades como titular, lo que lleva al club a valorar su salida para reequilibrar salarios e invertir en otras áreas de la plantilla de cara al próximo mercado.
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El futuro de Wissa sigue siendo incierto
El Newcastle valorará el interés por Wissa cuando se abra el mercado. Varios clubes europeos podrían seguirlo si, como se informa, su precio baja. Por ahora, el delantero permanece en la plantilla de Howe. Su actuación en los últimos partidos definirá si se vende o se le da otra oportunidad.