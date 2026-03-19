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El Newcastle envía ojeadores para seguir al jugador estrella del Inter de Milán, Pio Esposito, con vistas a un posible fichaje este verano
El Newcastle se fija en una joven promesa italiana en Milán
El Newcastle United está llevando a cabo una búsqueda intensiva en el mercado europeo de jóvenes talentos destacados, y Francesco Pio Esposito se perfila como uno de sus principales objetivos. El club ha intensificado recientemente sus esfuerzos de ojeo, y «Tutto Sport» informa de que un representante del club estuvo presente el sábado en el estadio de San Siro. El ojeador presenció el empate 1-1 del Inter de Milán contra el Atalanta, un partido en el que el joven delantero vio puerta.
El club de Tyneside no es el único que admira al delantero, considerado uno de los adolescentes más prometedores del fútbol mundial. El Arsenal también se ha relacionado mucho con el delantero, pero el Newcastle ha dado pasos importantes en los últimos 20 días para posicionarse en la carrera. Eddie Howe está deseando añadir una presencia dinámica a su delantera, y el ganador del Golden Boy italiano encaja en el perfil de los jugadores de alto potencial que la propiedad del club ansía actualmente.
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La firme postura del Inter de Milán respecto a la venta
A pesar del creciente interés de la Premier League, el Inter de Milán no tiene intención inmediata de desprenderse de su preciada joya. La directiva de los nerazzurri, encabezada por el director general Beppe Marotta, se ha mostrado firme en su deseo de mantener el núcleo de su plantilla. Marotta ya había restado importancia a cualquier posible salida del jugador, dejando claro que el club no tiene intención de venderlo en un futuro próximo. Esta postura se ha mantenido firme incluso tras salir a la luz las misiones de ojeadores del Newcastle.
El gigante italiano considera al delantero nacido en 2005 como el futuro de su ataque y ya está tomando medidas para asegurarse de que no se vea tentado por las riquezas de la máxima categoría inglesa. Aunque el Newcastle pueda creer que el Inter podría estar dispuesto a negociar por un precio en torno a los 80 millones de euros (69 millones de libras/93 millones de dólares), la prensa italiana sugiere que cualquier oferta exitosa probablemente tendría que superar la barrera de los 100 millones de euros (86 millones de libras/116 millones de dólares) para que el club milanés se sentara siquiera a la mesa de negociaciones.
Planes de renovación de contratos en marcha
Para proteger aún más su inversión, el Inter está trabajando en una importante renovación contractual que mantendría a Esposito en el club hasta 2031. El acuerdo propuesto incluye un aumento salarial significativo, que le llevaría de su actual salario de 1,1 millones de euros al año a un contrato de aproximadamente 4 millones de euros por temporada. Esta medida se considera un golpe preventivo para alejar la «tentación inglesa» que representan el Newcastle y el Arsenal. La directiva del Inter parece decidida a recompensar el rápido desarrollo del jugador al tiempo que se asegura su ventaja negociadora.
El entorno del jugador también parece estar asentado en Italia por el momento. En declaraciones a Radio CRC, el agente del delantero, Mario Giuffredi, se mostró enfático sobre la lealtad de su cliente hacia el actual líder de la Serie A. Giuffredi afirmó: «A Pio Esposito le va bien en el Inter y será el futuro de los nerazzurri durante los próximos 10 años. El chico está enamorado del Inter». Estos comentarios sugieren que, aunque el Newcastle está muy atento, convencer al jugador para que cambie San Siro por St James' Park será una tarea titánica.
Competencia y adecuación táctica
El interés del Newcastle por Esposito plantea dudas sobre la profundidad de su plantilla actual y sus prioridades tácticas. Los Magpies ya cuentan con Nick Woltemade, que tiene un perfil físico y técnico similar al del joven italiano. Algunos observadores creen que los rumores sobre el interés del Newcastle y otros clubes ingleses podrían aprovecharse para aumentar el valor del jugador y conseguir mejores condiciones en el Milan. Sin embargo, la necesidad de Howe de contar con un segundo delantero versátil y goleador sigue siendo una parte clave de la estrategia de fichajes a largo plazo del club.
Más allá de sus obligaciones con el club, Esposito también se está convirtiendo en una figura central de su selección nacional. Antes de los cruciales play-offs de clasificación para el Mundial, la leyenda italiana Gigi Buffon respaldó al joven afirmando: «Pio Esposito nos llevará al Mundial». Con tan grandes elogios por parte de los iconos del fútbol y el interés de la liga más rica del mundo, la próxima ventana de fichajes de verano se perfila como un periodo decisivo para la carrera del delantero.
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