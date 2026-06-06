El Newcastle ha acordado con el Stade de Reims el fichaje del portero Jaouen por 28,5 millones de euros, según Canal+. El guardameta de 20 años ha firmado un contrato de cuatro temporadas y se unirá al St James’ Park este verano.

El fichaje es un éxito para el área de captación del Newcastle, pues había gran competencia por el internacional juvenil francés. Jaouen había visitado las instalaciones del Chelsea para negociar su incorporación, y el Real Madrid lo veía como posible sucesor a largo plazo de Thibaut Courtois.