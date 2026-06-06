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El Newcastle cierra el fichaje de un nuevo portero por 28 millones de euros, un jugador que antes interesó al Chelsea y al Real Madrid
El Newcastle se lleva el fichaje del cotizado portero francés
El Newcastle ha acordado con el Stade de Reims el fichaje del portero Jaouen por 28,5 millones de euros, según Canal+. El guardameta de 20 años ha firmado un contrato de cuatro temporadas y se unirá al St James’ Park este verano.
El fichaje es un éxito para el área de captación del Newcastle, pues había gran competencia por el internacional juvenil francés. Jaouen había visitado las instalaciones del Chelsea para negociar su incorporación, y el Real Madrid lo veía como posible sucesor a largo plazo de Thibaut Courtois.
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Planificación de la sucesión de Nick Pope
El fichaje de Jaouen llega cuando el Newcastle piensa en el futuro de su portería. El titular, Pope, cumplió 34 años en abril y, aunque sigue siendo clave para Eddie Howe, el club busca un portero más joven que se forme a su lado.
Tras decidir no comprar a Aaron Ramsdale, cedido por el Southampton, el club buscaba un recambio. Jaouen, con experiencia pese a su juventud, llega para ocupar ese lugar.
Ascender en la jerarquía en Francia
La cotización de Jaouen subió durante la temporada 2024-25, cuando se incorporó cedido al USL Dunkerque. En el norte de Francia ayudó al club a llegar a las semifinales de la Copa de Francia y a luchar por el ascenso desde la Ligue 2, que se escapó por poco.
A su regreso al Reims, se hizo con la titularidad tras el descenso del equipo. Aunque el club no consiguió el ascenso inmediato a la Ligue 1, sus actuaciones como portero indiscutible lo consolidaron como una futura promesa internacional.
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Un nuevo reto en la Premier League
Una vez ultimados los detalles finales del traspaso, se espera que Jaouen comience la pretemporada con el Newcastle de cara a su primera temporada en Inglaterra. El reto para el joven portero será adaptarse al fútbol de la Premier League mientras compite por un puesto en una plantilla que sigue contando con la experiencia de Pope. El Newcastle, por su parte, espera que su última incorporación se convierta en una solución a largo plazo bajo los palos.