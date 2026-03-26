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El Nápoles, «furioso» con Romelu Lukaku, ya que el delantero estrella se niega a regresar al centro de entrenamiento tras retirarse de la selección belga
Se avecinan medidas disciplinarias internas para Lukaku
La relación entre Lukaku y el Nápoles ha llegado a un punto de ruptura durante el parón internacional de marzo. A pesar de haberse retirado de la selección belga, el jugador de 32 años no ha regresado a Italia como se esperaba. Sky Sport Italia sugiere que el club está barajando ahora imponer una importante sanción económica al delantero, quien, según se afirma, habría incumplido normas internas de aplicación estricta relativas a la conducta de los jugadores y a los protocolos de recuperación.
Se esperaba que Lukaku se reuniera con sus compañeros de club el jueves para continuar con su proceso de rehabilitación. Sin embargo, el exjugador del Chelsea y del Inter ha optado por quedarse en Amberes. Según se informa, está entrenando en una clínica especializada —las mismas instalaciones que utilizó anteriormente Kevin De Bruyne para su recuperación de alto nivel—, pero el hecho de que esta estancia no haya sido autorizada por el Nápoles ha dejado a la directiva del Partenopei «furiosa» con el jugador.
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Conte y la directiva del club, unidos en su indignación
Aunque Antonio Conte también se encuentra actualmente ausente del campo de entrenamiento por un descanso programado, su ausencia fue acordada plenamente con la directiva del club. En su lugar, el segundo entrenador, Cristian Stellini, se encarga de dirigir los entrenamientos. Se dice que tanto Conte como la directiva del Nápoles están igualmente molestos por la decisión de Lukaku de gestionar por su cuenta su agenda. El entorno del delantero está actualmente en conversaciones con el club, pero algunas fuentes indican que no tiene intención de regresar a Nápoles hasta la próxima semana.
La tensión llega en un momento delicado para Lukaku, que ha tenido dificultades para destacar esta temporada. Debido a una lesión de larga duración en el tendón de la corva, su participación en el campo se ha visto drásticamente limitada. Se espera que este último acto de aparente rebeldía dificulte significativamente su regreso a la alineación titular.
Problemas de rendimiento y de forma física
La temporada 2025-26 de Lukaku ha sido, hasta ahora, una auténtica pesadilla. Hasta la fecha, solo ha disputado 64 minutos en siete partidos de distintas competiciones, en los que solo ha marcado un gol. Su falta de ritmo de juego fue uno de los motivos principales por los que decidió no participar en los amistosos de Bélgica contra Estados Unidos y México.
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Repercusiones en las aspiraciones de albergar el Mundial de 2026
Este enfrentamiento podría tener consecuencias de gran alcance que van más allá de su carrera en el club italiano. Con el Mundial de 2026 en el horizonte, la falta de minutos de juego regulares de Lukaku en el Nápoles está empezando a generar una verdadera preocupación en la selección belga. Como máximo goleador histórico del país, con 89 goles en 124 partidos internacionales, su importancia para la selección es innegable. Sin embargo, si la ruptura con Conte se traduce en más tiempo en el banquillo, su estatus como principal opción ofensiva de los Diablos Rojos podría verse amenazado.