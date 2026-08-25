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El Nápoles acelera la operación para fichar al prodigio del Chelsea Marc Guiu con una oferta de 15 millones de euros para reforzar el ataque
El Nápoles inicia la ofensiva formal por Guiu
El Nápoles está dispuesto a intensificar sus esfuerzos para fichar a Guiu desde el Chelsea, y varios informes indican que el club napolitano ha identificado al joven español como su objetivo prioritario para los últimos días del mercado. Según Sky Sport Italia, el club está preparado para ofrecer un paquete de entre 15 y 16 millones de euros, más bonus vinculados al rendimiento, para hacerse de forma permanente con los servicios del delantero. Este movimiento se produce mientras Massimiliano Allegri busca remodelar sus opciones en ataque tras un periodo de incertidumbre en torno al rendimiento ofensivo del club y a la composición de la plantilla.
El interés desde el Stadio Diego Armando Maradona no es un simple capricho pasajero, ya que la cúpula del club ve al excanterano del Barcelona como una incorporación estratégica tanto para el presente como para el futuro. Desde que se unió al conjunto de la Premier League en 2024, Guiu se ha encontrado en lo que ha sido descrito como una especie de purgatorio en Stamford Bridge, luchando por tener minutos con regularidad en una plantilla repleta de efectivos.
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La postura del Chelsea y la cuenta atrás final
Para el Chelsea, la decisión de vender a Guiu representa una elección difícil entre mantener a un talento prometedor y cuadrar las cuentas. El club londinense está bajo presión para aligerar una plantilla del primer equipo sobredimensionada y generar ingresos mediante ventas de jugadores para cumplir con la normativa financiera. Aunque inicialmente valoraba al jugador más cerca de los 25 millones de libras, la insistencia del conjunto italiano y el deseo del futbolista de tener minutos podrían obligar a llegar a un compromiso. Se espera que la fase de negociación se intensifique a medida que se acerque la fecha límite, con ambas partes deseosas de alcanzar una resolución.
La intención del Nápoles está clara: quiere un nuevo nueve para liderar su lucha por los puestos europeos esta temporada. La oferta refleja su confianza en la capacidad de Guiu para adaptarse rápidamente a las exigencias del fútbol italiano.
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El Nápoles lidera la carrera en medio del interés español
Aunque el Nápoles está ahora claramente en cabeza con su valoración de 16 millones de euros, no es el único club que ha seguido de cerca al adolescente este verano. El Sevilla había identificado a Guiu como un objetivo clave para completar su línea de ataque tras las salidas de varios delanteros veteranos, entre ellos Akor Adams y Alexis Sanchez. El conjunto andaluz había esperado inicialmente hacerse con el español de forma temporal para competir con su nuevo fichaje Robbie Ure, pero la potencia económica que está exhibiendo el Nápoles podría dejar al club español fuera de la operación.
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Competición y objetivos alternativos
Aunque Guiu se ha perfilado como el principal candidato, el Nápoles ha trabajado a conciencia en el seguimiento de varias alternativas de primer nivel para asegurarse de no quedarse corto de opciones si las negociaciones con el Chelsea se estancan. El equipo de captación del club ha mantenido una lista de candidatos que incluye varios nombres consolidados de la Premier League, lo que subraya la magnitud de su ambición. A principios de este mercado, algunas informaciones apuntaban a que el conjunto italiano también había realizado consultas por Gabriel Jesus, del Arsenal, y por el reciente fichaje del Manchester United Joshua Zirkzee, aunque esas operaciones siguen siendo bastante más complejas de llevar a cabo.
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