El Nápoles está dispuesto a intensificar sus esfuerzos para fichar a Guiu desde el Chelsea, y varios informes indican que el club napolitano ha identificado al joven español como su objetivo prioritario para los últimos días del mercado. Según Sky Sport Italia, el club está preparado para ofrecer un paquete de entre 15 y 16 millones de euros, más bonus vinculados al rendimiento, para hacerse de forma permanente con los servicios del delantero. Este movimiento se produce mientras Massimiliano Allegri busca remodelar sus opciones en ataque tras un periodo de incertidumbre en torno al rendimiento ofensivo del club y a la composición de la plantilla.

El interés desde el Stadio Diego Armando Maradona no es un simple capricho pasajero, ya que la cúpula del club ve al excanterano del Barcelona como una incorporación estratégica tanto para el presente como para el futuro. Desde que se unió al conjunto de la Premier League en 2024, Guiu se ha encontrado en lo que ha sido descrito como una especie de purgatorio en Stamford Bridge, luchando por tener minutos con regularidad en una plantilla repleta de efectivos.