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Todo sobre apuestas en GOAL
Gabriel Jesus Barcelona GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

El movimiento a la desesperada del Barcelona en el último suspiro por Gabriel Jesus desprende desesperación tras su fallida búsqueda de un delantero: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
Barcelona
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
Damián Martínez
Manchester City
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
O. Marmoush
Savio
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B. Guimaraes
Rodri
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L. Delap
N. Jackson
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Brighton
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Atalanta
PSV Eindhoven
Brujas
Premier League
Primera División
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Bundesliga
Ligue 1
1ª División

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años esté marcado por un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a estar muy animado, con algunos nombres de primer nivel protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del plazo el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha sacado el mayor provecho de cada gran operación incluso antes de que los jugadores hayan sido presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, iremos puntuando cada acuerdo cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo de fichajes.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1 de septiembre: Gabriel Jesus (del Arsenal al Barcelona, 15 M€)

    Para el Arsenal: Este acuerdo no parece gran cosa sobre el papel si se tiene en cuenta que el Arsenal pagó 45 millones de libras para fichar a Jesus desde el Manchester City hace cuatro años. Sin embargo, ingresar casi 10 millones de libras ahora es mucho mejor que perderlo gratis el próximo verano. Cuesta comprender por qué el Barcelona decidió lanzar una ofensiva de última hora por Jesus teniendo en cuenta su edad y su historial físico, y el Arsenal tuvo que aceptar encantado. El jugador, de 29 años, había quedado muy por detrás de Kai Havertz y Viktor Gyokeres en los planes ofensivos de Mikel Arteta, pero aun así le costaba al club, según se informa, 265.000 libras semanales en salario. Ahora que ese sueldo desaparece, el Arsenal tiene más margen para intentar fichar a otro delantero antes del cierre de mercado, aunque ahora parece poco probable que el hombre que llegue sea Julian Alvarez, del Atlético de Madrid. Es un pequeño golpe perder la versatilidad de Jesus, pero hace mucho tiempo que no se le consideraba un jugador clave para el Arsenal. Las lesiones le han impedido alcanzar todo su potencial y a la mayoría de aficionados del Arsenal su salida les dejará bastante indiferentes. Además, enviarlo al extranjero en lugar de a un rival de la Premier League también es un punto a favor. Nota: A

    Para el Barça: Fichar por solo 15 millones de euros a un quíntuple campeón de la Premier League es una operación de bajo riesgo para el campeón de España. Jesus tiene la flexibilidad suficiente para jugar en cualquier posición del frente de ataque de Hansi Flick y al técnico del Barcelona le encantará todo el trabajo que aporta sin balón. Sin embargo, Jesus es una alternativa poco ilusionante al objetivo prioritario del club, Alvarez. La calidad del internacional brasileño nunca ha estado en duda, pero su cuerpo lleva años fallándole. No se puede confiar en Jesus para ser titular en varios partidos cada semana, y mucho menos para terminarlos. Tampoco está ni cerca del nivel goleador de Robert Lewandowski, ya que solo ha marcado 10 goles en 58 apariciones en la Premier League durante las últimas tres temporadas. Flick seguirá necesitando rotar con frecuencia a jugadores como Raphinha, Karim Adeyemi y Anthony Gordon en la posición de '9' porque Jesus no es lo bastante resistente ni letal para ser el hombre de referencia. Esto da la sensación de ser un movimiento desesperado y mal meditado, y sería una sorpresa que Jesus demostrara ser una ganga para las filas del Barça. Nota: D

    Para Jesus: El Barça ha dado a Jesus un contrato de dos años con opción a uno más, y debe de sentirse como el hombre más afortunado del mundo. El canterano del Palmeiras ya dejó atrás su mejor nivel, como demuestra el hecho de que ni siquiera estuviera cerca de ganarse un sitio en la convocatoria de Brasil para el Mundial de 2026, y había pasado a tener un papel secundario en el Arsenal desde 2024. Jesus no se ha ganado esta oportunidad, pero eso no le importará. Existe la posibilidad de que le salga bien, porque LaLiga no es tan exigente físicamente como la Premier League, encaja en el perfil típico de delantero centro de Flick y además cuenta con su compatriota Raphinha para ayudarle a adaptarse rápidamente. Participará mucho más a menudo en el Camp Nou de lo que lo hacía en el Emirates, lo que le permitirá recuperar la confianza y, potencialmente, su acierto de cara a portería. Tampoco tiene sobre su cabeza una gran cifra de traspaso, así que debería poder jugar con libertad y con una sonrisa en la cara en un equipo que practica un fútbol atractivo. Barcelona y Paris Saint-Germain son probablemente los dos únicos clubes por delante del Arsenal en  Europa ahora mismo, y Jesus creerá que por fin puede añadir una medalla de campeón de la Champions League a su currículum en Catalunya. Todo lo que tiene que hacer es mantenerse en forma. Nota: A+

    James Westwood

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    31 de agosto: Bradley Barcola (del Paris Saint-Germain al Liverpool, 123 millones de libras)

    Para el PSG: Probablemente, los campeones de Francia jamás habrían imaginado que el valor de Barcola alcanzaría los 140 millones de euros después de ficharlo por solo 45 millones procedente del Lyon allá por 2023. Barcola ha sido un gran servidor para el PSG, pero no ha llegado a hacerse indispensable, así que han hecho un trabajo brillante al sacarle al Liverpool una cifra de nueve dígitos. Luis Enrique, además, se adelantó a este momento con los fichajes de Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts, asegurándose de que el PSG no será un equipo más débil sin Barcola. De hecho, ahora será más fácil para Luis Enrique alinear un once más consistente con el jugador de 23 años ya fuera de la ecuación. Barcola quería un papel más protagonista que el PSG simplemente no podía ofrecerle, y por eso esta operación ayudará a mantener la armonía en el vestuario mientras persiguen aún más éxitos esta temporada. La cifra final también colocará al PSG en una posición negociadora muy fuerte cuando venda a otros jugadores de la plantilla en futuros mercados de fichajes. En definitiva, esta era una decisión de manual. Nota: A+

    Para el Liverpool: Barcola ha marcado 39 goles y ha repartido 37 asistencias en 152 partidos con el PSG pese a entrar y salir constantemente del once titular por las rotaciones. Solo eso ya demuestra que es un jugador especial, y el Liverpool creerá que puede ser aún más decisivo como pieza fija en el plan táctico de Andoni Iraola. Aunque es más efectivo partiendo desde la izquierda, Barcola también se siente cómodo en la derecha y devuelve al Liverpool el pedigrí de máximo nivel en el último tercio que perdió cuando Mohamed Salah dejó el club. Su velocidad fulgurante y su estilo directo encajan de forma ideal con Iraola, que exige una intensidad alta y quiere que el Liverpool juegue hacia adelante. Barcola sin duda aportará más al frente de ataque del Liverpool que el unidimensional Cody Gakpo, que, según se informa, es un objetivo de última hora para Tottenham y Manchester City en este mercado. Sin embargo, no todo son buenas noticias, porque Barcola no tiene margen de error como jugador de 120 millones de libras. El Liverpool ha pagado de más, y no hay forma de saber si se adaptará de inmediato a la brutal exigencia física del fútbol de la Premier League. Aficionados y analistas se echarán enseguida encima de Barcola si atraviesa cualquier problema de adaptación, y el Liverpool vuelve a exponerse a las burlas por sus decisiones en el mercado después de las dificultades de Florian Wirtz y Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: El exjugador del Lyon confiará en sí mismo para manejar la presión de la vida en Anfield después de deslumbrar en un equipo del PSG que ha ganado Copas de Europa consecutivas y de dejar su huella con Francia en el escenario del Mundial. Pero también podría argumentarse fácilmente que desempeñar un papel secundario por detrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue ayudó a acelerar el desarrollo de Barcola. Sin cargar con demasiada responsabilidad, se expresó con libertad cada vez que saltó al campo y se benefició enormemente de trabajar con varios jugadores de talla mundial. Virgil van Dijk es el único miembro de la plantilla del Liverpool que entra ahora mismo en esa categoría, y está en el ocaso de su carrera a los 35 años. Barcola lo tuvo fácil en el PSG en comparación con el desafío al que se enfrenta en Anfield. Iraola necesita que sea el jugador decisivo del Liverpool dos o tres veces por semana, y todavía no sabemos si tiene la resistencia suficiente para estar a la altura de unas expectativas tan altas. Aun así, hay que respetar la valentía de Barcola; salir de su zona de confort, donde el éxito estaba casi garantizado, para formar parte del proyecto de Iraola en su fase inicial sugiere que es fuerte mentalmente. Habría sido muy difícil para Barcola llegar a convertirse en candidato al Balón de Oro en el PSG, porque estaba eclipsado por al menos cuatro compañeros (incluido Vitinha), pero liderar una avalancha de títulos del Liverpool bien podría meterle en la pelea. Siempre que esté listo para rendir desde el primer momento y ponga de su parte, este podría ser el movimiento que catapulte a Barcola al estrellato. Nota: A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 de agosto: Allan (del Palmeiras al Manchester City, 34 millones de libras)

    Para el Palmeiras: Después de rechazar la oferta inicial de 21 millones de libras del City, el Palmeiras ha hecho muy bien en sacar 13 millones de libras más al club de la Premier League por un canterano que no era una superestrella irreemplazable. El gigante brasileño obtiene un beneficio íntegro por el jugador de 22 años en una operación que encaja con su modelo de desarrollar a futbolistas de la casa antes de venderlos por sumas importantes cuando se consolidan en el primer equipo. Allan es otro gran caso de éxito para el club, tras las recientes ventas de Estevao al Chelsea y de Endrick al Real Madrid. Mientras tanto, en lo puramente futbolístico, Allan no va a dejar un vacío enorme en el equipo. Su flexibilidad táctica y su impresionante capacidad de trabajo le convirtieron en uno de los favoritos del entrenador Abel Ferreira, pero sus números en el último tercio fueron decepcionantes. El Palmeiras ocupa actualmente el liderato de la clasificación de la Serie A brasileña y no habría hecho caja con Allan si no se sintiera confiado de poder seguir adelante y conquistar títulos sin él en la parte final de su campaña de 2026. Nota: A

    Para el Man City: Ceder a las exigencias del Palmeiras respecto al precio final por Allan demuestra lo desesperado que está el City ahora mismo. Enzo Maresca solo puede contar con Jeremy Doku y Antoine Semenyo en las bandas, con Savinho y Omar Marmoush ya en el Tottenham, mientras que también se espera que Jack Grealish salga antes de que se cierre el mercado de verano. Allan le da al nuevo técnico del City una opción más, con la versatilidad suficiente para jugar en ambas bandas y también como carrilero si es necesario. Como jugador dispuesto a hacer desmarques y con un depósito de energía que parece no agotarse nunca, Maresca podrá confiar en Allan para dar al City una presencia física extra. Sin embargo, parece poco probable que vaya a marcar una gran diferencia en el último tercio. De hecho, Allan solo suma cuatro goles y dos asistencias en la Serie A esta temporada, y necesitará mejorar su toma de decisiones y su ejecución para convertirse en un nombre de referencia en el City. No hay duda de que el potencial está ahí; con el regate y la velocidad para volver locos a los defensas y el timing para cortar jugadas a voluntad, Allan debería ser una incorporación útil en ambas áreas para Maresca. Eso sí, los aficionados deberían moderar sus expectativas con un jugador que aún tiene bastantes asperezas por pulir. Nota: B-

    Para Allan: Un movimiento ilusionante que le da al joven la plataforma para seguir creciendo y ganarse un sitio en la selección absoluta de Brasil. Allan tendrá ahora la oportunidad de ponerse a prueba en la élite de la Premier League y de la Champions League, una recompensa justa por la dedicación y la profesionalidad que ha mostrado en el Palmeiras. Las exigencias estructuradas y basadas en la posesión de Maresca también deberían venirle como anillo al dedo a Allan. El técnico italiano favorece a los hombres de banda que pueden intercambiar posiciones con fluidez y meterse por dentro hacia el centro del campo durante la fase de construcción. Allan tiene la capacidad técnica para hacer exactamente eso, y sus cualidades en la presión tras pérdida son perfectas para el sistema de línea adelantada de Maresca. Eso sí, tendrá que pelear por cada segundo de juego dada la profundidad de plantilla del City. Pasar de ser un titular garantizado a tener un papel secundario traerá frustración de forma natural, y la intensidad del fútbol de la Premier League podría suponer un choque cultural. Allan tiene que agachar la cabeza y aprovechar al máximo cada oportunidad que reciba; de lo contrario, esos 34 millones de libras empezarán a pesarle mucho. Nota: B

    James Westwood

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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    30 de agosto: Ollie Watkins (del Aston Villa al Al-Hilal, 60 millones de euros)

    Para el Villa: Conseguir 50 millones de libras por un delantero que cumple 31 años en diciembre es una operación impresionante del Villa. Nunca habría habido un mejor momento para hacer caja y, como más o menos admitió Unai Emery, Watkins ya no quería estar en Villa Park. Es un golpe ver marcharse a un jugador tan talismánico, y su sustituto, Nicolas Jackson, no estará a la altura, pero habría sido mucho peor mantener a un Watkins descontento que podría haber distraído al equipo de cara al futuro. Emery estará triste de que se haya llegado a esto. Con Morgan Rogers, Ezri Konsa y Youri Tielemans también ya fuera, el Villa realmente podría haber prescindido de perder a otro líder del vestuario. El capítulo final no ha sido bonito, pero Watkins es un icono moderno del Villa que marcó al menos 15 goles en la Premier League en cada una de las últimas cuatro temporadas. El Villa no podrá confiar en que Jackson aporte esas mismas cualidades decisivas de forma constante. La cantidad es fantástica, pero esta saga seguirá dejando un sabor amargo. Nota: C+

    Para el Al-Hilal: Un movimiento inteligente en medio de las informaciones que aseguran que el club está buscando rescindir el contrato de Karim Benzema. Watkins tiene más que ofrecer en ataque, dado que llega tras una temporada de 21 goles en un equipo puntero de la Premier League. El Al-Hilal puede estar seguro de que Watkins es capaz de liderar la delantera hasta el final de su contrato de tres años. Debería convertirse de inmediato en candidato a la Bota de Oro junto a jugadores como Cristiano Ronaldo y el exdelantero del Brentford Ivan Toney, mientras el Al-Hilal aspira a recuperar el título de la Saudi Pro League arrebatándoselo al Al-Nassr. Fichar a un jugador del calibre de Watkins también hará que el Al-Hilal tenga confianza en ganar su primera AFC Champions League Elite desde 2021. Watkins sigue siendo internacional en activo con Inglaterra y tiene la velocidad y la astucia para convertirse en un éxito enorme. Es un golpe increíble para el Al-Hilal que demuestra que el atractivo financiero de Arabia Saudí no va a desaparecer pronto. Nota: A+

    Para Watkins: Una vergüenza absoluta. En enero del año pasado, Watkins fue objeto de una oferta del Arsenal y, según se informó, había sido un objetivo de larga duración del Manchester United. Este verano había suficiente interés de la Premier League en Watkins como para que siguiera en la élite, o podría haberse unido al Fenerbahce después de que, según se informó, acordara sus condiciones personales con el club turco, lo que aun así habría sido mucho mejor que poner rumbo a Arabia Saudí. Watkins está sacrificando los últimos buenos años de su carrera por una cuenta bancaria mayor, con el experto en fútbol saudí Mohamed Qutob diciendo a Radio WM que pasará a ganar «un mínimo de 20 millones de libras al año», con un salario considerado libre de impuestos. Sería comprensible si Watkins fuera un jugador más mayor con poco por ofrecer, pero no es el caso en absoluto. Probablemente podría brillar en cualquier gran club europeo y seguir siendo un activo importante para Inglaterra. También cobraba, según se informó, 130.000 libras por semana en el Villa, más que suficiente para vivir con comodidad financiera. Este movimiento desprende una nauseabunda falta de ambición, y debería avergonzarse por la forma en que ha acorralado al Villa. Se debería vetar a Watkins de las convocatorias de Inglaterra después de hacer caja en la cima de su carrera. Un negocio horrible y deplorable que no hace más que contribuir a que los aficionados sigan perdiendo la fe en la magia del fútbol. Nota: F

    James Westwood

  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 de agosto: Emiliano Martínez (Aston Villa al Chelsea, 7,5 millones de libras)

    Para el Villa: Vender a Martinez se convirtió en una necesidad después de que el Villa fichara a Zion Suzuki, procedente del Parma. El campeón del mundo argentino nunca habría aceptado quedarse a la sombra de Suzuki, y eso podría haber provocado fricciones en el vestuario. Tampoco habría tenido sentido que el Villa mantuviera a un Martinez descontento por segundo año consecutivo. Su compromiso fue cuestionado tras su fallido cambio al Manchester United el año pasado, y otra salida frustrada seguramente habría hecho que su nivel de motivación tocara fondo. Enviarlo al Chelsea es también una victoria para el Villa; como octava operación entre ambos clubes en los últimos cuatro años, esto no hace más que reforzar aún más su relación. Aunque seguía siendo una personalidad enorme y uno de los favoritos de la afición, este era el momento adecuado para que el Villa sacara a Martinez de su masa salarial. Aceptar una pérdida importante respecto a su inversión inicial de 20 millones de libras en el exguardameta del Arsenal escocerá un poco, pero no había ninguna razón lógica para que el Villa siguiera pagando su elevado salario. Nota: B+

    Para el Chelsea: Aunque Martinez se ha vuelto un poco más propenso al error en los últimos años, no hay duda de que supone una mejora enorme respecto a Robert Sanchez. El español había sido una gran debilidad del Chelsea durante demasiado tiempo; nunca habría podido volver a pelear por los títulos más importantes si hubiera seguido siendo el número 1. Martinez aporta pedigrí contrastado en la Premier League, y es un líder nato con una mentalidad de ganar a cualquier precio. Incorporar al dos veces ganador del Trofeo Yashin por solo 7,5 millones de libras es un auténtico golpe para el Chelsea, cuyas opciones no solo de clasificarse para la Champions League, sino potencialmente de disputarle el título al Arsenal, ahora parecen mucho mejores. Es un jugador para las grandes citas, no tendrá problemas para manejar la presión que conlleva la vida en Stamford Bridge y también será un mentor ideal para el portero suplente Mike Penders. El once inicial de Xabi Alonso tiene ahora un aspecto muy temible. Nota: A+

    Para Martinez: Este es el salto de nivel que el héroe de Argentina llevaba tiempo buscando a nivel de clubes, pese a la ausencia de fútbol de la Champions League que ofrece actualmente el Chelsea. El ciclo de Martinez en el Villa estaba evidentemente acabado, y el club podría afrontar una temporada de transición complicada tras perder a tantos otros jugadores clave. En claro contraste, el Chelsea está preparado para volver a convertirse en una fuerza de élite. Martinez tiene ahora la oportunidad de escribir otro capítulo glorioso en su extraordinaria carrera en uno de los clubes más grandes de Europa. La Juventus también iba tras el jugador de 33 años, pero Martinez sigue siendo lo bastante bueno como para triunfar en la Premier League, que desde hace ya algún tiempo ha sido superior a la Serie A. Cambiar Villa Park por Stamford Bridge debería ser un proceso natural para Martinez, sobre todo porque encaja a la perfección en el sistema 3-4-2-1 de Alonso. El argentino se siente cómodo iniciando el juego desde atrás, a diferencia de Sanchez, y debería brillar como portero-líbero protegiendo la línea adelantada del Chelsea. Sin duda, Martinez sentirá que puede alcanzar todos los objetivos que le quedan en su carrera con el Chelsea y, quién sabe, incluso podría llevarle a prolongar su carrera internacional con Argentina uno o dos años más. Nota: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 de agosto: Nicolas Jackson (del Chelsea al Aston Villa, 65 millones de libras)

    Para el Chelsea: Asegurarse un beneficio tan grande por un jugador al que ficharon inicialmente por solo 32 millones de libras y que no entraba en los planes de Xabi Alonso es una jugada maestra de los Blues. Resistirse a la tentación de volver a ceder a Jackson, pese al interés del Atlético de Madrid, también ha dado sus frutos, con su salario de 100.000 libras ya fuera de sus cuentas de forma definitiva. Jackson nunca terminó de convencer en sus dos primeras temporadas en Stamford Bridge, y la historia fue la misma durante su cesión al Bayern de Múnich el curso pasado. Nunca iba a tener sitio por delante de Joao Pedro o Danny Welbeck, así que la venta respondía a los mejores intereses del Chelsea. Dicho todo esto, cualquier crisis de lesiones en ataque podría hacer que la operación envejeciera mal. Además, están reforzando a un rival directo por los puestos de clasificación para la Champions League, y dejaría en mal lugar a los Blues que Unai Emery lograra de repente sacar todo el potencial de Jackson. Aun así, el Chelsea siempre podrá decir que la oferta era demasiado buena como para rechazarla: recuperar hasta 65 millones de libras por la versión actual de Jackson sin duda habrá provocado apretones de manos por todas partes en la sala de juntas. Nota: A-

    Para el Villa: Jackson sencillamente no vale para el Villa una cifra récord en la historia del club. Es un rematador tremendamente irregular y no tiene el mismo juego global que Ollie Watkins. Sí, es cinco años más joven que el hombre al que sustituye, pero no tiene ni de lejos el mismo pedigrí en la Premier League. Aunque Jackson marcó unos respetables 24 goles en 65 apariciones ligueras con el Chelsea, falló muchas más ocasiones de las que convirtió y tenía tendencia a ver tarjetas tontas. Sin embargo, Jackson sí mantiene una buena relación con Emery tras haber trabajado con el español en el Villarreal, y el fluido sistema de Emery permitirá al futbolista de 25 años moverse en horizontal y crear superioridades en las bandas; no tendrá que estar fijado entre dos centrales como le ocurría en el Chelsea. El Villa también suele atacar con dos hombres arriba, así que Jackson no quedará nunca aislado. Cuesta verlo transformado en un goleador prolífico, pero un Jackson con confianza debería volver a rendir a medida que aumente su participación en juego abierto. Aun así, no es un fichaje que vaya a ilusionar realmente de nuevo a la afición del Villa, después del impacto de su derrota por 4-0 ante el Brighton en la jornada inaugural. Sería un error que el Villa no busque más cobertura ofensiva antes del cierre de mercado, porque Jackson no es lo bastante bueno como para liderar otro asalto al top 5. Nota: C+

    Para Jackson: Después de dos años de inconsistencia y oportunidades limitadas con el Chelsea y el Bayern, Jackson estará encantado de haber encontrado un papel protagonista a las órdenes de un entrenador que anteriormente sacó la mejor versión de él. Emery entiende perfectamente las fortalezas tácticas y las necesidades psicológicas de Jackson, y será más valorado desde el principio de lo que nunca lo fue en el Chelsea. Sin embargo, ponerse en la piel de Watkins es una tarea intimidante y no se le concederá ninguna paciencia debido a su ridícula tarifa. Si Jackson no arranca con buen pie, los problemas colectivos del Villa continuarán y el equipo de captación será duramente criticado por asumir una apuesta tan cara. Las comparaciones constantes con Watkins podrían pesarle mucho: dependerá en gran medida de su fortaleza mental. Jackson, al menos, ha escapado de la nube de incertidumbre que lo seguía en el Chelsea y de la inestabilidad que ha frenado al club en los últimos años. El Villa ofrece un entorno más estable y fútbol de Champions League, lo que brinda a Jackson la oportunidad de un verdadero nuevo comienzo. Es el mejor escenario que podía haber esperado en este punto de su carrera, pero ahora el delantero senegalés debe demostrar que ha aprendido de los errores del pasado. Nota: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (del Manchester City al Tottenham, cesión)

    Para el Manchester City: Un caso un tanto extraño para el City, que ha optado por desprenderse de Marmoush apenas una temporada y media después de que llegara procedente del Eintracht Frankfurt con una reputación al alza. Rivalizar con la máquina de hacer goles Erling Haaland por un puesto en el once como delantero centro es una tarea poco envidiable para cualquier atacante, y el City probablemente considere que Marmoush no acabó de rendir a gran nivel cuando Pep Guardiola le dio oportunidades. Su única temporada completa estuvo marcada por sus inevitables minutos limitados, una lesión de rodilla y su convocatoria con la selección de Egipto para la Copa África. De forma reveladora, no fue hasta finales de enero de este año cuando por fin marcó su primer gol en la Premier League 2025-26. Marmoush puede señalar con razón su falta de minutos, dado que participó en seis goles en el equivalente a unos 7,5 partidos la pasada temporada, pero sencillamente nunca iba a desbancar a Haaland del once inicial y, con 27 años, no sorprende que el City haya aprovechado la oportunidad para hacer caja, con el Tottenham dispuesto a pagar hasta 60 millones de libras para fichar a Marmoush en propiedad el próximo verano tras su cesión inicial al norte de Londres. Será interesante ver cómo los Citizens lo reemplazan, porque quien llegue tendrá que conformarse con chupar banquillo. Nota: B+

    Para el Tottenham: Otro gasto excesivo más en un verano de decisiones desconcertantes por parte del Tottenham. Marmoush no ha hecho ni mucho menos lo suficiente en Mánchester como para justificar que el City obtenga un pequeño beneficio sobre lo que pagó por él en enero de 2025, mientras los Spurs siguen lanzando dinero a sus problemas tras coquetear con el descenso en temporadas consecutivas; Marmoush sigue a Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali y Savinho al incorporarse al conjunto del norte de Londres por una cantidad que acabará resultando desorbitada. Aunque Marmoush aparentemente ha tenido problemas para adaptarse a la Premier League, el Tottenham confiará en que la llegada del jugador de 27 años solucione por fin una posición problemática desde que Harry Kane se marchó al Bayern de Múnich hace tres años; tanto Richarlison como Dominic Solanke han estado lastrados por las lesiones y la irregularidad. Los Spurs deben creer que, si dispone de minutos, Marmoush puede convertirse en un delantero de élite de la Premier League, capaz de marcar goles cuando sea la referencia principal en ataque, pese a sus dificultades en el Etihad. En ese sentido, es un movimiento ilusionante y que podría ayudar al conjunto del norte de Londres a recortar distancias con sus rivales. Nota: C+

    Para Marmoush: Con la perspectiva que da el tiempo, Marmoush probablemente sentirá que no debería haberse molestado en fichar por el City el año pasado, ya que su breve etapa salió como muchos habrían esperado, dado que tenía el importante obstáculo de Haaland bloqueando su camino hacia el éxito en Mánchester. Aunque pueda parecer un poco prematuro, no se le puede reprochar al delantero que busque un nuevo comienzo en la Premier League. Aunque probablemente no vaya a pelear por títulos, Marmoush tiene ahora la oportunidad de mudarse a Londres y convertirse en un héroe para los Spurs, donde debería contar con la expectativa de ser titular fijo en punta. Está por ver si puede convertirse en el tipo de goleador que tanto ha echado de menos el club desde la salida de Kane. Marmoush estará decidido a volver al nivel de eficacia que convenció al City para desembolsar dinero por él en primer lugar, pero necesitará empezar con buen pie para evitar tener problemas con el notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 de agosto: Liam Delap (del Chelsea al Nottingham Forest, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: A simple vista, esto parece un buen negocio para el Chelsea. De algún modo ha logrado vender a Delap por 20 millones de libras más de lo que pagó al Ipswich Town por él hace solo un año, y la inyección de dinero inmediata podría ayudarle a hacer más operaciones antes de que se cierre el mercado de fichajes. Sin embargo, según se informa, un 20 % de la plusvalía irá directamente al Ipswich por una cláusula de futura venta que se incluyó en el acuerdo que llevó a Delap a Stamford Bridge. Su salida también deja potencialmente a Xabi Alonso con solo Joao Pedro y el veterano delantero Danny Welbeck como opciones para el puesto de nueve, mientras que Nicolas Jackson y Emmanuel Emegha también están siendo fuertemente vinculados con salidas. Aun así, es un riesgo calculado por parte del técnico del Chelsea. Alonso decidió rápidamente que Delap no encajaba en su sistema, y el Chelsea se ha deshecho de él sin contemplaciones en lugar de dejar que su valor disminuyera como suplente sin protagonismo. El Chelsea no sacó la mejor versión de Delap en medio de una temporada de caos en el banquillo, y desprenderse de él tan pronto es una admisión de fracaso, pero la enorme cifra final amortigua perfectamente el golpe. Delap acabó completamente eclipsado por su compañero de fichaje en 2025, Pedro, y no tenía sentido mantenerlo otro año. Nota: B+

    Para el Forest: Superar el récord de traspaso del club para fichar a un jugador que solo marcó un gol en la Premier League en 28 apariciones en la Premier League con el Chelsea no deja una gran imagen. Si Delap fracasa en el City Ground, el Forest afrontará una vergüenza pública y su margen futuro respecto al PSR podría verse seriamente afectado. Invertir tanto en un jugador de 23 años que ha tenido problemas de forma y estado físico durante el último año es un movimiento muy desesperado, se mire por donde se mire. Aun así, el Forest necesitaba otro delantero tras el traspaso de Taiwo Awoniyi al Coventry por 9 millones de libras. Igor Jesus y Chris Wood, de 35 años, fueron ineficaces en las derrotas consecutivas del Forest ante el Leeds en la Premier League y la Carabao Cup, y Delap puede aportar la energía que tanto falta. En su mejor versión, el exjugador del Ipswich puede ser una pesadilla para las defensas por su atletismo y su conducción de balón a gran velocidad. También es un gran rematador con ambas piernas y llegará con hambre de reivindicarse tras una etapa tan frustrante en el Chelsea. Obviamente, Oliver Glasner cree en el potencial de Delap, o esta operación nunca se habría cerrado. La cuestión es si puede manejar la inmensa presión que tendrá sobre sus hombros desde el primer minuto en otro club ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este es un momento crítico en la aún incipiente carrera de Delap. Desaprovechó su oportunidad en el Chelsea, pero triunfar en el Forest podría devolverle al camino para convertirse en internacional absoluto con Inglaterra. Aquel delantero centro casi imparable que cargó con el Ipswich en su campaña 2024-25 en la Premier League sigue estando ahí en algún lugar, y este cambio de entorno podría devolverlo a primer plano. Delap era la quinta opción en el Chelsea y ni siquiera tenía dorsal, pero entrará directamente como el hombre de referencia del Forest. Por tanto, el City Ground es el lugar ideal para que recupere la confianza, y el estilo de juego de Glasner debería venirle como anillo al dedo. Su Forest está preparado para jugar un fútbol directo, de alta intensidad, que hace daño al rival en las transiciones, algo para lo que Delap está hecho. Tiene el físico imponente, la agilidad y la velocidad para atacar el espacio a voluntad; la cuestión es si sabrá aprovechar las ocasiones cuando empiecen a llegar. Delap ha tenido la suerte de caer de pie, pero una tercera oportunidad a este nivel no volverá a presentarse: es ahora o nunca. Nota: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (del Manchester City al Newcastle, 52 millones de libras)

    Para el Manchester City: Recuperar los 50 millones de libras que pagó al Oporto por Gonzalez en enero de 2025 es todo un logro, teniendo en cuenta el escaso impacto que tuvo en el Etihad Stadium. Nunca terminó de asentarse en un rol definido en Manchester, y el dinero de su venta debería ayudar al City en su intento de fichar a Enzo Fernandez. Sin embargo, si esa operación no se cierra antes del final del plazo, el City se quedará muy corto de opciones en el centro del campo. Gonzalez es el cuarto centrocampista del primer equipo que sale en este mercado tras Rodri, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders. A día de hoy, Enzo Maresca solo puede contar en la sala de máquinas con los fichajes de verano Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, además de Mateo Kovacic. Puede que no fuera una pieza clave, pero Gonzalez era perfectamente capaz de ofrecer cobertura y nunca dio menos del 100 por cien. Fácilmente podría ser una venta de la que el City acabe arrepintiéndose pronto, ya que no hay garantías de que Anderson y Bouaddi justifiquen sus enormes precios en los próximos meses. Nota: C

    Para el Newcastle: La llegada de Gonzalez suaviza el golpe que supone perder al dúo clave del centro del campo formado por Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, y el español podría ser un mentor valioso para el también nuevo fichaje Sean Steur, que a sus 18 años sigue muy verde. Puede actuar como el organizador por detrás en el sistema de Newcastle de Matthias Jaissle gracias a su pase vertical y a su impresionante tasa de recuperaciones altas, que fue la mejor de Europa la temporada pasada entre todos los centrocampistas con al menos 900 minutos disputados (2,13). Como jugador físicamente fuerte, con experiencia en la Premier League y con los mejores años de su carrera aún por delante, el futbolista de 24 años podría demostrar ser una incorporación muy inteligente para el Newcastle. Sin embargo, los aficionados que esperen que Gonzalez sustituya directamente la influencia de Guimaraes se engañan a sí mismos. Es más un jugador de ruptura que un creador y, por tanto, no genera ni de lejos la misma amenaza en el último tercio. No es el fichaje transformador que necesita el Newcastle para volver a aspirar al top 6, pero sí debería contribuir en gran medida a evitar que caiga en la pelea por el descenso. Nota: B

    Para Gonzalez: Aunque sin duda supone un paso atrás en términos de competitividad al más alto nivel, este es un movimiento positivo para Gonzalez en líneas generales. Nunca fue un titular habitual en el City, pero entrará directamente en el once del Newcastle de Jaissle como un miembro clave del equipo. Si logra llevar al Newcastle de vuelta hacia la zona alta de la tabla, la cotización de Gonzalez alcanzará nuevas cotas y pasará a ser visto como un jugador especialista, y no solo como una opción decente de rotación. Sin embargo, no se incorpora a un entorno estable que favorezca un despegue inmediato. El Newcastle está en una fase de transición que, de forma natural, traerá consigo bastante frustración, y Gonzalez asumirá una carga mucho mayor sin los jugadores de talla mundial que tenía a su lado en el City. Es un desafío intimidante, no precisamente más fácil por su precio de 52 millones de libras, lo que significa que no tendrá mucho tiempo para adaptarse. Dicho esto, tiene las cualidades mentales y físicas para estar a la altura, y sus opciones de entrar en la selección española serán mayores debido al importante aumento de minutos. Nota: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (del Lille al Manchester City, 86 millones de libras)

    Para el Lille: Otro ingreso enorme. Bouaddi tenía solo 13 años cuando llegó al Lille en 2021, pero no tardó en empezar a hablarse de él como el canterano más prometedor del club desde Eden Hazard. En ese sentido, el traspaso multimillonario del centrocampista defensivo a Inglaterra no sorprende en absoluto. Después de firmar una actuación de MVP contra el Real Madrid el día de su 17º cumpleaños, era solo cuestión de tiempo que fichara por uno de los grandes de Europa, y su sobresaliente actuación con Marruecos en su duelo del Mundial contra Brasil el 13 de junio hizo inevitable un cambio de aires este verano. Aun así, sigue siendo una cantidad increíble para el Lille, que anteriormente había tasado a Bouaddi en unos 70 millones de libras. Ya ha ingresado muchísimo dinero con ventas como las de Nicolas Pepe, Victor Osimhen y Rafael Leao pero, al igual que con la salida de Leny Yoro al Manchester United en 2024, esto no es más que beneficio neto para un club con una merecida reputación por desarrollar y pulir a grandes talentos jóvenes. Nota: A+

    Para el City: El relevo de Rodri. Nunca hubo realmente muchas dudas de que el internacional español dejaría el Etihad este verano, incluso después de recordar a todo el mundo sus innumerables cualidades guiando a España a la gloria en el Mundial de 2026. Así pues, el doble reto al que se enfrentaba el City era sacar la mayor cantidad de dinero posible por Rodri y, al mismo tiempo, encontrar un sucesor a su altura. Hay que decir que ha cumplido ambos objetivos: 65 millones de libras es una muy buena cantidad por un jugador de 30 años que no hace mucho se recuperó de una lesión del ligamento cruzado anterior; y, aunque el City claramente ha pagado de más por Bouaddi, su potencial es tan evidente como enorme. Por supuesto, es muchísimo pedirle a un chico de 18 años que llene de inmediato el enorme vacío dejado por uno de los mejores ‘6’ que ha visto este deporte. Pero también hay que decir que el City ha fichado al centrocampista defensivo más prometedor del mundo en la actualidad (¡al Liverpool realmente le habría venido muy bien fichar a Bouaddi!). La cuestión de si podrá solucionar de inmediato todos los problemas ya evidentes del City a las órdenes de Enzo Maresca es, eso sí, otra muy distinta... Nota: B

    Para Bouaddi: El tipo de movimiento que siempre estuvo destinado a hacer, y más pronto que tarde. Bouaddi es conocido por ser una persona muy humilde y trabajadora, pero también tiene una fe absoluta en su calidad. No tiene ninguna duda de que puede triunfar al máximo nivel, y esa es una de las razones por las que cambió su lealtad internacional de Francia a Marruecos a principios de este año, ya que esta última le ofrecía la oportunidad de jugar el Mundial de este verano. Las actuaciones sorprendentemente maduras de Bouaddi en Norteamérica invitan al optimismo de cara a su llegada a Manchester. Es cierto que reemplazar a Rodri sigue siendo una tarea intimidante y no se le concederá demasiado margen por el precio de su fichaje. Pero desde luego parece tener la inteligencia, la confianza y la serenidad necesarias para soportar la naturaleza increíblemente intensa del fútbol de la Premier League. El hecho de que vaya a contar con Elliott Anderson, y muy probablemente con Enzo Fernandez, como apoyo en la medular también debería ayudar a aligerar su carga y quitarle algo de presión para rendir desde el primer día. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (del Brighton al Manchester United, 70 millones de libras)

    Para el Brighton: Este es, una vez más, el brillante modelo de negocio del Brighton en acción. El club de la costa sur pudo levantar algunas cejas al desembolsar 23 millones de libras para llevar al centrocampista camerunés Carlos Baleba a la Premier League desde el Lille como un relativo desconocido hace tres años, pero esa decisión ha dado grandes frutos al obtener un enorme beneficio apenas tres años después. Eso sí, la cotización de Baleba ha caído desde el pasado verano, cuando el Brighton exigía más de 100 millones de libras al United, en una temporada bastante irregular y con dos caras, mientras su entrenador Fabian Hurzeler creía que las especulaciones sobre su traspaso afectaron inicialmente a su rendimiento. En consecuencia, Baleba desde luego no habría podido alcanzar los 100 millones de libras o más este verano, pero un paquete total de 70 millones de libras (95,5 millones de dólares) sigue pareciendo una buena operación para el Brighton, especialmente si el jugador de 22 años sigue rindiendo de forma inconsistente. El club de la costa sur reinvertirá inevitablemente ese dinero en varias otras joyas jóvenes, a las que después venderá con un beneficio significativo. Nota: B+

    Para el Man Utd: El United sentirá que su paciencia ha dado sus frutos. El club se había apartado de las negociaciones con el Brighton en el verano de 2025, después de que quedara claro que el Brighton quería una cifra en la misma línea que los 115 millones de libras que el Chelsea les había pagado por Moises Caicedo en 2023, pero siempre se informó de que volverían a por Baleba en algún momento del futuro. Ese momento es ahora, con el Manchester United aprovechando la campaña algo discreta del centrocampista en 2025-26 para cerrar lo que considerarán un acuerdo a precio reducido en un verano en el que las cantidades se han inflado enormemente, dado que habría costado bastante más hace 12 meses. Su esperanza será que, con 22 años, las actuaciones irregulares de Baleba fueran simplemente el resultado de que aún estaba algo por pulir, con sus mejores años claramente todavía por delante. Su temporada también se vio alterada por la Copa Africana de Naciones, y mejoró mucho en la segunda mitad del último curso, con el United supuestamente animado por sus datos subyacentes. Baleba aporta la potencia física y el empuje desde el centro del campo que el United ha estado reclamando este verano tras la salida de Casemiro. Michael Carrick y la afición tendrán que darle algo de tiempo para adaptarse, eso sí, especialmente después de que se lesionara los ligamentos del tobillo en pretemporada. Pero si logra cumplir su potencial, será una solución ideal a largo plazo para una posición problemática en Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ha tenido que ser paciente, pero Baleba por fin está de camino a Old Trafford en lo que sin duda es un movimiento soñado para un jugador que solo llegó a Europa desde su país natal, Camerún, hace cuatro años y medio. El Brighton tenía claro que estaba fichando a un joven de gran potencial cuando consideró oportuno pagar nada menos que 23 millones de libras para incorporarlo en 2023 siendo un relativamente desconocido de 19 años y, más allá del bajón de la temporada pasada, ha seguido la trayectoria esperada. Baleba se ha ganado esta oportunidad y ahora estará decidido a asegurarse de que no se le escape. Desde luego, todo apunta a que está destinado a ser una figura importante desde el principio en Old Trafford, donde un mediocentro defensivo físico llevaba tiempo en la lista de deseos. Formará parte de un centro del campo renovado junto a uno de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo o Andrey Santos y Bruno Fernandes, con la misión de cortar ataques e impulsar a su equipo con el balón. Necesitará tiempo para adaptarse tras su lesión de pretemporada, pero no hay duda de que se trata de una incorporación ilusionante a largo plazo para el Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (del Manchester City al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el Manchester City: ¡Un candidato realmente firme a la tarifa de traspaso más ridícula jamás pagada en toda la historia de este deporte! El City se estará frotando las manos tras haber logrado de algún modo una venta récord para el club con un jugador que prometió más de lo que ofreció durante sus dos temporadas en el Etihad Stadium, pese a haber llegado con gran expectación, una etapa que dejó un total de solo dos goles en la Premier League. El Manchester City estará encantado de que el Tottenham, una vez más, haya estado dispuesto a llegar a una cifra tan desconcertantemente alta para conseguir a su hombre, apenas un año después de haber intentado fichar a Savinho por alrededor de la mitad del paquete total de 85 millones de libras (116 millones de dólares) que ha desembolsado. Es cierto que, con 22 años, Savinho aún tiene potencial para convertirse en un talento de talla mundial en el Tottenham Hotspur Stadium y que Enzo Maresca podría quedarse algo corto en las bandas, pero todavía queda mucho tiempo en el mercado para reinvertir ese enorme ingreso y además sigue contando en sus filas con jugadores como el muy bien valorado Jeremy Monga y un Jack Grealish ya recuperado. Para un jugador del actual nivel discreto del brasileño, esta fue sencillamente una oferta demasiado, demasiado buena como para rechazarla, pase lo que pase en el futuro. Nota: A+

    Para el Tottenham: Si el fichaje de Sandro Tonali y Mateus Fernandes por un total combinado de 185 millones de libras (252 millones de dólares) ya levantó cejas, esta operación hará que lleguen al techo. El Tottenham ha mostrado disposición a gastar a lo grande durante todo el verano, y se podría defender hasta cierto punto que su desembolso por esa pareja de nuevos centrocampistas era una parte necesaria de la reconstrucción de la plantilla de Roberto De Zerbi tras dos temporadas consecutivas en las que el club coqueteó con el descenso. Sin embargo, gastar 85 millones de libras en Savinho, de entre todas las opciones posibles, sugiere que podrían haber perdido el rumbo entre bastidores. Una cantidad así exige un impacto constante y de alto nivel, y en ningún momento de su etapa en el City el extremo brasileño ha demostrado ser capaz de ofrecer eso. Hay que plantear serias preguntas sobre cómo los Spurs han pasado de ofrecer 43 millones de libras por el extremo hace un año a literalmente doblar esa cantidad solo 12 meses y una temporada anodina después, con cuatro goles, tres asistencias y apenas siete titularidades en la Premier League. Es muy posible que Savinho acabe triunfando y sea un gran éxito en el norte de Londres, pero eso no cambia el hecho de que, de entrada, se trata de un gasto desmesurado. Nota: F

    Para Savinho: Hay que sentir algo de empatía por Savinho, porque ahora tendrá que estar a la altura de esta monstruosa tarifa de traspaso en el Tottenham Hotspur Stadium o arriesgarse a ser etiquetado como un fracaso, un desenlace que algunos considerarán inevitable. Si los Spurs hubieran pagado lo que realmente vale, probablemente alrededor de 45 millones de libras (61 millones de dólares), la presión habría sido menor, pero ahora se esperará que el jugador de 22 años rinda desde el primer momento y se convierta rápidamente en una figura central del ataque de De Zerbi. Como ya hemos señalado, Savinho desde luego tiene la capacidad de acabar triunfando si se convierte en un hombre clave y juega semana tras semana, algo que nunca iba a suceder bajo el célebre Pep Guardiola en Manchester. Desde la perspectiva del jugador, esto supone un nuevo comienzo muy necesario en otro llamado ‘Big Six’, la oportunidad de trabajar con otro entrenador de excelente reputación y un deseable cambio de aires con su marcha a Londres. Sin embargo, persiste la inquebrantable sensación de que siempre cargará con el peso de esa tarifa astronómica. Es un traspaso que ya podría definir, para bien o para mal, su carrera en la élite. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (del Liverpool al Inter, 35 millones de euros)

    Para el Liverpool: Un desenlace previsible, pero triste igualmente. La salida de Jones significa que ya no queda ni un solo chico de la zona en la plantilla del Liverpool, lo que resulta bastante deprimente para los aficionados. Conviene recordar que no hace tanto que Jurgen Klopp soñaba con un «equipo de scousers». Aun así, se puede entender hasta cierto punto por qué el Liverpool ha permitido la marcha de Jones, ya que solo le quedaba un año de contrato y estaba claro que ya no era feliz en Anfield. Ni siquiera el despido de Arne Slot pareció mejorar su estado de ánimo durante el verano, como quedó subrayado por su disputa por el brazalete de capitán con Dominik Szoboszlai. Sin embargo, aunque el Liverpool hizo bien en mantenerse firme con la cantidad que quería por el traspaso de Jones, ahora es imprescindible reemplazarlo, porque incluso teniendo en cuenta la continua mejoría de Trey Nyoni, el Liverpool ya andaba preocupantemente corto de efectivos y de calidad en el centro del campo. Y tampoco hay que olvidar que el polivalente Jones fue en realidad una de las mejores opciones de Slot en el lateral derecho la temporada pasada. Nota: C

    Para el Inter: Un fichaje potencialmente astuto. Beppe Marotta es poco menos que un maestro del mercado de fichajes y el CEO del Inter probablemente considere que Jones representa una muy buena operación. Conviene recordar que, aunque da la sensación de que el canterano del Liverpool lleva toda la vida ahí, todavía solo tiene 25 años y no hace tanto que estaba rindiendo a un nivel lo bastante alto como para hacerse un hueco en la selección inglesa. Jones parece, sin duda, un muy buen encaje para el centro del campo de Christian Chivu, dado que resiste muy bien la presión y además se deja el alma por el equipo. Así que, aunque Jones obviamente no tiene la misma amenaza goleadora que Scott McTominay, es posiblemente un jugador técnicamente superior, lo que significa que tiene muchas opciones de convertirse en un éxito igual de grande en Milán como lo ha sido el escocés en Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Un cambio de aires muy necesario. Las cosas se habían estancado para Jones en Anfield. Estaba frenado en su progresión, su carrera se había atascado y su frustración era evidente. Hubo rumores de un enfrentamiento con Slot y enseguida quedó claro que tampoco iba a tener los minutos que tanto ansiaba en su posición preferida en el centro del campo con Andoni Iraola. En consecuencia, un traspaso era imprescindible y un movimiento a Milán podría ser justo lo que necesitaba Jones. Desde luego, la presencia de compatriotas como John Stones y Djed Spence debería ayudarle a adaptarse rápido a San Siro, y realmente no sorprendería verlo brillar en la Serie A, que, con todas sus virtudes, está indudablemente uno o dos escalones por debajo de la Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (del Aston Villa al Arsenal, 55 millones de libras)

    Para el Aston Villa: El Aston Villa no tiene por qué estar descontento con un paquete total de 55 millones de libras (75 millones de dólares) por un jugador al que le quedaban los dos últimos años de contrato. De cara al futuro, habría habido oportunidades limitadas de ingresar una suma tan importante si el central Ezri Konsa se hubiera quedado y, con 28 años, probablemente esto era lo mejor a lo que se podía aspirar, pese a su condición de internacional con Inglaterra y a que los Villans llegaron a pedir 60 millones de libras (82 millones de dólares) en un momento de las negociaciones. Sin embargo, tras la salida de Lucas Digne al PSG a principios de este verano, la marcha de Konsa deja al Villa con una línea defensiva bajo mínimos en la víspera de la nueva temporada de la Premier League, por lo que tendrá que moverse con rapidez para encontrar un sustituto. También supone la pérdida de otro jugador clave más, mientras la plantilla de Unai Emery sigue desmantelándose tras los respectivos traspasos de Morgan Rogers y Youri Tielemans al Chelsea y al Man Utd, mientras hay una seria incertidumbre en torno a los futuros de Ollie Watkins y Emiliano Martinez. Nota: C

    Para el Arsenal: Esta es una decisión desconcertante por parte del Arsenal y de Mikel Arteta. Según se informó, el Arsenal estaba decidido a reforzar el lado derecho de su defensa tras las lesiones del central William Saliba y del lateral Jurrien Timber, pero el técnico seguramente ya tenía a su disposición las herramientas necesarias para salir adelante sin ellos y ahorrarle al club una suma importante. Tanto Ben White como Cristhian Mosquera pueden cubrir esas posiciones, mientras que el lateral izquierdo titular Riccardo Calafiori es nominalmente central, al igual que Piero Hincapie, y Myles Lewis-Skelly es más que capaz de ocupar ese carril si otros se desplazaban. Puede que el Arsenal hubiera necesitado reajustar piezas con jugadores ligeramente fuera de posición, pero cuesta imaginar que eso hubiera sido tan perjudicial para una defensa tan bien trabajada. Mosquera impresionó en sus limitadas apariciones la pasada temporada, pero Konsa es ahora un obstáculo directo para su progresión, y lo mismo puede decirse del canterano Marli Salmon. Este es claramente un ejemplo de Arteta ejerciendo los importantes poderes que tiene entre bastidores en el Emirates, mientras el club accede a su deseo de contar con un reemplazo de calidad, y Konsa es sin duda un muy buen defensa que aporta un liderazgo muy útil. El técnico español necesita efectivos con el Arsenal compitiendo en cuatro frentes, pero esto parece una solución costosa para lo que debería ser un problema a corto plazo. Nota: C+

    Para Konsa: Desde luego, no se le puede reprochar a Konsa que dé el salto a los campeones de la Premier League en esta etapa de su carrera mientras busca más grandes títulos tras ganar la Europa League en 2025-26, pero le espera una verdadera pelea para asentarse a largo plazo en el norte de Londres. No hay garantía de que vaya a ser titular inicialmente como lateral derecho por delante de White, y casi con toda seguridad caerá en el orden de preferencias para el invierno una vez que tanto Saliba como Timber se hayan recuperado de sus respectivas operaciones y sean considerados en condiciones de volver. Sabemos que Arteta quiere poder apoyarse en una plantilla larga formada por titulares garantizados y sus llamados «finishers», y todo apunta a que ese será el papel que desempeñe Konsa en el Emirates. Sin embargo, si termina su etapa allí como campeón de la Premier League y quizá incluso de Europa, probablemente no le importará lo más mínimo. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (del Manchester City al Al-Qadsiah, 52 millones de libras)

    Para el City: ¡Menudo logro! El City ha conseguido de alguna manera obtener un pequeño pero significativo beneficio con un jugador que firmó una temporada muy pobre después de llegar al Etihad procedente del AC Milan el verano pasado por 46,5 millones de libras. Reijnders dejó de inicio una impresión positiva en la Premier League, al marcar un gol y dar otro en su debut contra el Wolves el pasado agosto, pero el anterior técnico, Pep Guardiola, acabó perdiendo casi por completo la fe en el internacional neerlandés, que pasó la mayor parte de sus últimos meses en Mánchester sentado en el banquillo. El posterior cambio de entrenador no hizo nada por mejorar las opciones de Reijnders de reactivar su carrera en el City. Al contrario, acabó con cualquier esperanza de reconducir la situación, con el jugador de 28 años vendido al mejor postor para ayudar a financiar un movimiento planeado por el favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Así que, aunque sin duda se podría argumentar que el neerlandés merecía más tiempo para demostrar su valía, el City nunca iba a rechazar una oferta tan generosa por un suplente. Nota: B+

    Para el Al-Qadsiah: Otra declaración de intenciones, y quizá la más llamativa hasta la fecha. El Al-Qadsiah se ha ganado a pulso la reputación de ser uno de los clubes «ascensor» del fútbol saudí, pero fichar a Reijnders es una seria muestra de ambición por parte de unos propietarios que creen firmemente que Brendan Rodgers es capaz de dirigir una lucha por el título esta temporada. El norirlandés ha hecho sin duda un gran trabajo desde que asumió el cargo el pasado diciembre, con el Al-Qadisah terminando cuarto en la Saudi Pro League 2025-26 gracias en buena medida a una racha récord en el club de 17 partidos sin perder. Que el exentrenador del Liverpool pueda replicar ese tipo de rendimiento doméstico mientras afronta además una primera participación histórica en la AFC Champions League Elite está abierto a debate. Sin embargo, la llegada de un internacional de la calidad de Reijnders no ha hecho más que reforzar la percepción de que el equipo respaldado por Saudi Aramco, que pronto se mudará a un estadio completamente nuevo con capacidad para 47.000 espectadores, es la fuerza emergente de la SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Una decisión desconcertante, sobre todo a estas alturas de su carrera. Reijnders dejó el Milan por Mánchester porque quería competir por los mayores títulos del fútbol de clubes. Entonces, ¿por qué ha decidido ahora pasar lo que deberían ser los años de plenitud de su carrera profesional jugando en Arabia Saudí? No es que no tuviera otros pretendientes. Por supuesto, Reijnders no es el primer jugador de alto perfil tentado por las riquezas que ofrece la SPL, y desde luego no será el último. Pero es difícil no preguntarse si podría acabar arrepintiéndose de su decisión desde un punto de vista deportivo. Reijnders es un centrocampista con una gran técnica y llegada, está claro que es demasiado bueno para el Al-Qadsiah y existe un riesgo muy real de que este movimiento termine perjudicando sus opciones de representar a Países Bajos en la próxima Eurocopa. A los 28 años, su etapa en la élite podría haber terminado ya. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (del Manchester City al Barcelona, 75 millones de euros)

    Para el Manchester City: La salida de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido bastante dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un miedo real. Parece que el City está condenado a sufrir un bajón sin Rodri, que era el corazón del equipo y un líder irreemplazable. Actuando tanto como principal escudo defensivo como organizador retrasado, Rodri impulsó el éxito del City bajo las órdenes de Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1 % de sus partidos de la Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y esa cifra se desplomó hasta el 61,9 % cuando estuvo ausente. Rodri también dio un paso al frente para marcar goles en los partidos más importantes, incluido el tanto de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en varios encuentros decisivos por el título de la Premier League. A pesar de su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene el mismo juego completo, y la posible incorporación de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperta como para esperar que llene ese vacío. Es un golpe que roza la pesadilla para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene ante sí una tarea enorme para ajustar el plan táctico del City y asegurarse de que siga pudiendo competir por los mayores títulos. Nota: F

    Para el Barcelona: Un fichaje de impacto que sacude al fútbol europeo. El Barça ya era el gran favorito para ganar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece una conclusión inevitable. El Real Madrid estará encajando el golpe tras ver cómo su principal objetivo ficha por su eterno rival, con Rodri decantándose por el proyecto ya bien asentado de Hansi Flick en lugar del trabajo de reconstrucción de Jose Mourinho en la capital española. Rodri bien podría ser la pieza que faltaba en el puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del mundo y el hombre perfecto para aportar estabilidad al once de Flick. Sin duda, a los rivales les costará mucho más partir al Barça en fase de transición con Rodri apagando fuegos. Además, el jugador de 30 años debería adaptarse al instante, dado que la plantilla del Barça está repleta de compañeros suyos de la selección española. Necesitaban actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, de quien se informa que afronta una lucha por volver a jugar antes de final de año después de dañarse los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución de ensueño. No parece una hipérbole sugerir que el Barça podría dominar tanto a nivel nacional como continental durante los próximos dos o tres años ahora que cuenta con el ganador del Balón de Oro de 2024 para llevar la batuta. Nota: A+

    Para Rodri: Este es un siguiente paso natural para Rodri tras su triunfo en el Mundial de 2026 y la conquista del Balón de Oro con España. Ayudar al City durante un periodo de transición palidece en comparación con la oportunidad de devolver al Barça a la cima del fútbol, y no hay otro equipo que encaje mejor con los principios tácticos a los que se acostumbró bajo Guardiola. Además, es un movimiento que podría permitir a Rodri volver a su pico físico. Las lesiones graves han trastocado la carrera del ex del Atlético de Madrid en los últimos años, y regresar al entorno menos exigente físicamente de LaLiga debería ayudar a su longevidad en la élite. Después de haber ganado ya dos grandes títulos junto a jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo a nivel internacional, la transición al Camp Nou debería ser perfecta para Rodri, de quien se espera que desempeñe el mismo papel dictatorial y arrollador en el que ha brillado con España y el City durante los últimos siete años. Se ha informado de que el Real ofreció a Rodri un paquete financiero mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al optar por el entorno más saludable y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (del Barcelona al Paris Saint-Germain, 50 millones de euros)

    Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que creía merecer, pero no es tan difícil entender por qué. El exjugador del Manchester City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluidos 21 en todas las competiciones la pasada temporada, la mejor cifra de su carrera, mientras el equipo de Hansi Flick revalidaba con éxito el título de Liga, pero era considerado un hombre de recursos y desesperaba a los aficionados con su irregular puntería. Por un lado, venderle era arriesgado porque el Barça ya estaba corto de efectivos en ataque tras la marcha de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. La cotización de Torres alcanzó su punto más alto de siempre después de su gol de la victoria en la final del Mundial 2026 con España, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era ligeramente inferior a los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres al ficharlo del City, pero su contrato expiraba el próximo verano y habrían tenido que pagar 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubieran renovado por una cláusula específica de la operación. Además, quitarse de encima su elevado salario también ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres fue nunca. Nota: B+

    Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en el grupo de los futbolistas individuales de élite, pero asegurarse a un campeón del mundo versátil en el punto álgido de su carrera por un precio razonable sigue siendo un triunfo importante para el PSG. Torres también encaja muy bien tácticamente con Luis Enrique, que le dio al delantero su debut con la selección absoluta de España en 2020. La fluidez posicional ha sido la base del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de los más flexibles que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. Además, tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabián Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos a los bicampeones de Europa. Hay muchas opciones de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de La Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también le convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un reemplazo hombre por hombre de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí ofrece al PSG más de lo que daba el delantero portugués, sobre todo en lo que respecta a sus movimientos inteligentes en el último tercio.Nota: A-

    Para Torres: El héroe mundialista de España verá este movimiento como un paso adelante, y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en apenas el segundo club en completar un triplete consecutivo en la Champions League en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando era el que contaba con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será diferente de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, lo forman Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin emergerá como un hombre franquicia en el Parque de los Príncipes después de haber vivido tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no reforzará su legado, solo confirmará aún más su condición de jugador de rotación. Puede que Torres se dé cuenta pronto de que el césped no es más verde al otro lado, e incluso llegue a arrepentirse de haber abandonado su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor situado para competir con el PSG por la gloria europea sin él. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (del Tottenham al Atlético de Madrid, 40 millones de euros)

    Para el Tottenham: el Tottenham ha aceptado unas pérdidas de alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, lo que es una mala operación se mire por donde se mire. Sí, han evitado que se fuera a un rival de la Premier League, pero el jugador de 28 años está en plena madurez y fue uno de los mejores de Argentina en el Mundial de 2026. El Tottenham podría, y debería, haber aguantado para sacar una cifra mayor. Sin embargo, también da la sensación de que era el momento adecuado para separar caminos. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes del club y a los servicios médicos la pasada temporada, y vio dos tarjetas rojas mientras el Tottenham luchaba por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como consecuencia, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compañero de Romero en Argentina Marcos Senesi, además de renovar a Micky van de Ven, así que sigue bien cubierto en defensa. Romero quería salir claramente, y las opciones del Tottenham de llevar a cabo una reconstrucción seria con Roberto De Zerbi son ahora mejores después de que haya conseguido lo que quería. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero encaja a la perfección en el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, que juega hacia delante y comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al vestuario unido del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a dar solidez a la zaga del Atlético. Lo más probable es que ejerza como principal ancla en la línea de tres de Simeone y trabaje para taponar las fugas que hicieron que encajaran demasiados goles la pasada temporada, además de aportar unas cualidades de liderazgo vitales. No solo es una unión perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería ayudar mucho al Atlético a recortar distancias con el Barcelona en lo más alto de La Liga y, potencialmente, acercarle a ese esquivo título de la Champions League. El hecho de que además hayan logrado ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado es otro gran punto a favor. Eso podría permitir al Atlético cerrar una o dos operaciones importantes más antes de que se cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: Equipos como el Nápoles y el Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y forzar la operación le dará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a medida para sus virtudes, y estas serán celebradas en el Metropolitano de una forma en la que nunca lo fueron en el norte de Londres. Los críticos de la Premier League veían a Romero como un lastre por su estilo físico e inflexible, pero esa es exactamente la razón por la que el Atlético le ha fichado. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere competir por títulos y brillar en el escenario de la Champions League cada año. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque parezca estar de nuevo en línea ascendente con De Zerbi al mando. La Liga también encaja mejor que la Premier League para Romero; se juega a un ritmo más táctico que le permitirá cerrar líneas de pase y leer el juego con más facilidad. Además, tiene a cuatro compañeros de la selección argentina, incluidos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, a mano para ayudarle a adaptarse rápidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (del Ajax al Paris Saint-Germain, 55 millones de euros)

    Para el Ajax: Un golpe duro, pero un gran impulso para las arcas del club. El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, ni siquiera trató de ocultar que esperaban retener a Godts al menos un año más. El extremo fue prácticamente el único rayo de luz durante una campaña 2025-26 por lo demás sombría para el conjunto de Ámsterdam. Godts fue el único miembro de la plantilla en alcanzar dobles cifras tanto en goles (17) como en asistencias (15). Así que perderlo después del inicio de la nueva temporada de la Eredivisie supone un contratiempo considerable. Sin embargo, como Cruyff admitió en esencia, el Ajax sencillamente no está en condiciones de rechazar la clase de dinero que el PSG puso sobre la mesa por su activo más preciado. Esta es la brutal realidad financiera en la que lleva mucho tiempo viviendo y la esperanza es que el último gran talento salido de la línea de producción del Ajax, Abdellah Ouazane, ayude a llenar el vacío dejado por Godts, de quien también conviene señalar que fue fichado con 17 años procedente del Genk en 2023 por solo 1 millón de euros. En ese sentido, el Ajax seguirá haciendo lo que sabe hacer, pero si ahora mismo tiene suficiente calidad en ataque para volver a la Champions League el próximo año es algo que queda muy abierto al debate. Nota: B-

    Para el PSG: La señal más clara hasta la fecha de que Bradley Barcola está de camino a salir del club. Desde el principio, la sospecha ha sido que el PSG está muy abierto a hacer caja con el delantero francés, que fue el descarte en ataque la temporada pasada, con Barcola encontrándose repetidamente en el banquillo en los grandes partidos. Sin embargo, el vigente bicampeón de Europa ha mantenido con astucia a clubes como el Liverpool a la espera mientras reforzaba su ataque con jugadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres y ahora Godts antes de vender a Barcola al mejor postor. Y lo mejor es que la salida del jugador de 23 años probablemente cubra el coste combinado de Aklouche, Torres y Godts, que debería aportar un recambio de calidad para el extremo izquierdo titular Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Posiblemente, la prueba definitiva de su calidad. Al fin y al cabo, si Barcola no pudo asegurarse un puesto fijo como titular en el equipo repleto de estrellas del PSG, ¿qué opciones tiene Godts de lograrlo? El jugador de 21 años tiene una experiencia limitada en la Champions League, apenas ocho apariciones, y ni siquiera entró en la convocatoria de Bélgica para el Mundial de este verano en Norteamérica. Por supuesto, se puede argumentar que Godts no puede sino beneficiarse de entrenar junto a jugadores como Kvaratskhelia y Ousmane Dembele, y debería disponer de bastantes minutos en la Ligue 1 y la Copa de Francia, mientras Luis Enrique da descanso a sus hombres clave antes y después de sus aventuras europeas entre semana. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si este es realmente el movimiento adecuado para Godts en esta etapa crucial y formativa de su carrera, aunque probablemente ahora mismo no haya un lugar mejor en el planeta para que un extremo aprenda lo que se necesita para triunfar al más alto nivel. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (del Tottenham al Inter, 30 millones de euros)

    Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante del Tottenham, que este verano ha desembolsado una enorme suma de dinero, y podría decirse que ha gastado de más, sin recuperar demasiado mediante ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de haberse convertido en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a varias actuaciones defensivas muy sólidas tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, participando en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada a ras de suelo in extremis en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el club del norte de Londres está a punto de ingresar un total de apenas 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, incluidos los variables. Realmente se puede defender que Spence vale casi el doble después de sus actuaciones a comienzos del verano, además del hecho de que todavía le quedan tres años de contrato, es muy versátil, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, existe la famosa «tasa inglesa». Los Spurs, al menos, están bien cubiertos en la demarcación de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción en la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados considerarán que Spence es una mejor opción que todos ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe para el Inter, que ha sabido reaccionar para ir a por Spence después de ver cómo su hombre clave Denzel Dumfries se marchaba al Real Madrid al final de su contrato y de quedarse sin sus objetivos prioritarios Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero rumbo al Chelsea y el segundo a punto de fichar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad de los nerazzurri de incorporar un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema de defensa de tres de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para el papel; un lateral de largo recorrido, tan capacitado para incorporarse al ataque como para frenar a los extremos rivales, el internacional inglés llega como anillo al dedo para cubrir el evidente vacío en el carril derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora al neerlandés en defensa y además tiene la versatilidad necesaria para cubrir también a un brillante Federico Dimarco en la izquierda. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con el precio. Se ha informado de que el Tottenham les pidió 38 millones de libras (51 millones de dólares) hace alrededor de un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado grandes frutos al hacerse con el jugador de 26 años a precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no entraba en los planes de Roberto De Zerbi, que este verano ha renovado casi por completo la defensa del Tottenham, así que Spence seguramente sentirá que da el salto a algo mejor y más grande, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque finalmente logró asentarse en el norte de Londres, el exjugador del Middlesbrough ha sido mareado en exceso durante sus cuatro años como jugador de los Spurs: no disputó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte llegó a etiquetarlo como un «fichaje del club» durante la desafortunada etapa del italiano en el banquillo. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la primera plantilla, ahora se marcha a un club que será favorito para ganar de nuevo la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber reforzado enormemente su reputación en Norteamérica. El Inter fichó antes en este mercado a John Stones, compañero de Spence en Inglaterra, y debería ayudar a su colega en defensa a adaptarse de cara a una nueva y emocionante aventura en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 18 millones de libras)

    Para el Rayo: Puede que los finalistas de la Conference League no hayan sacado todo lo que les habría gustado por Pep Chavarria, pero aun así esta es la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió intentando cambiar las condiciones durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado los 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares) de su cláusula de rescisión, pero alcanzó un compromiso importante después de rechazar la oferta inicial del Chelsea de 15 millones de libras (20 millones de dólares). En realidad, no estaba en una posición negociadora especialmente fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería marcharse al oeste de Londres y, con 28 años, tampoco es precisamente un joven de enorme proyección por el que pudieran exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a construir a partir de su segundo octavo puesto consecutivo en La Liga la temporada pasada. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea necesitaba sin duda reforzar el lado izquierdo de la defensa tras la rápida marcha de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, lo que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior específico. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fuera una apuesta señalada por Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado a lo largo de su carrera, y tiene un listón muy alto que igualar, con Cucurella convertido en posiblemente uno de los mejores del planeta en su posición. Hato mostró un gran nivel en el tramo final de la temporada pasada y está muy bien considerado, así que lo más probable es que Chavarria desempeñe un papel de suplente y quizá también de mentor para el joven neerlandés. Un paquete total de 22 millones de euros (19 millones de libras/25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, tasado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque esto termine siendo una opción a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Menuda historia! Chavarria no logró dar el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando se unió al Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando dio el paso a La Liga después de que Andoni Iraola, ahora entrenador del Liverpool, lo fichara para el Rayo en 2022. Ha ido creciendo sin parar en la capital española, convirtiéndose en una pieza clave como lateral agresivo y de vocación ofensiva, cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y disputando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, con 28 años, firma el fichaje soñado por uno de los grandes pesos pesados de la Premier League, y tiene muchas opciones de disponer de bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado estival. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado su estatus como uno de los jugadores mejor pagados del Barça, eso liberará margen para que el campeón de Liga pueda inscribir a más fichajes. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la pasada temporada, pero solo fue titular en un total de 11 partidos de liga a las órdenes de Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barça hace tiempo que no depende de él para sostener la zaga. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barça ingresar una cantidad importante por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora puede ser necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barça ya parecía corta en todas las líneas. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras por semana por Araujo para aliviar una crisis defensiva tras la llegada de Ibrahima Konate como agente libre al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y con el también nuevo fichaje Jeremy Jacquet todavía trabajando para recuperar la plena forma tras una operación de hombro, el Liverpool tenía que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que sobre el papel tiene sentido como solución temporal. Sin embargo, el propio jugador de 27 años tiene un historial irregular de lesiones y en las últimas temporadas le ha costado convencer al más alto nivel. Está por ver si puede adaptarse rápidamente a la intensidad de la Premier League o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool reculó ante la idea de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, uno de sus objetivos al principio del verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa e Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre los hombros y con muchas preguntas que responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene la fortuna de que otro gran club europeo haya ido a por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles repercusiones si fracasa. Seguro que estará extremadamente motivado para demostrar que sus detractores están equivocados, con la idea de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber atravesado el año pasado un periodo complicado que le llevó a pedir un descanso por su salud mental. Sentir el apoyo de la apasionada afición de Anfield sin duda le dará a Araujo una gran dosis de adrenalina. También es un defensa que va hacia delante y aportará una verdadera presencia aérea a la defensa del Liverpool, además de encajar bien en el agresivo sistema de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 36 millones de euros)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un central que nunca ha terminado de alcanzar el máximo nivel desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio puro para un canterano. Dicho esto, es triste ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción sólida durante un periodo complicado para el club, respondiendo incluso en su momento de necesidad cuando fue repescado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025, en medio de una crisis de lesiones en defensa. El Chelsea, eso sí, ha fichado a Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, así que las ventas de jugadores eran una necesidad dado que tenían a 10 centrales en plantilla. Entre ellos hay peores defensas que Chalobah, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio puro. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo las órdenes de Cesc Fàbregas que esté fichando jugadores del Chelsea en preparación para su debut en la Champions League en 2026-27. El conjunto italiano ya ha demostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Sin embargo, está por ver quién saldrá ganando en esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en blanco de las críticas de algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros fueron más comprensivos por su vínculo de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece algo elevado, pero el Como confiará en que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte inestimable, y el ritmo más lento de la Serie A bien podría venirle bien. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente honestos, Chalobah sin duda merece este nuevo comienzo después de que el Chelsea lo haya mareado durante varios años. Existe la sensación de que la directiva del Chelsea lleva tiempo intentando hacer caja con él; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a vender, y un año después le quitaron su dorsal y lo cedieron al Palace (donde impresionó), solo para recuperarlo cinco meses más tarde por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado de fichajes que Chalobah volvería a bajar en el orden de preferencias pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que generase beneficio puro obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir antes que a futbolistas como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A sus 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede ilusionarse con jugar la Champions League y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseadas de Europa, a orillas del lago de Como. Sorprendería poco verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre absoluto para el Newcastle. Dejar marchar a Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran vacío en el centro del campo, pero ahora parece Springfield Gorge de Los Simpson sin Guimaraes, que fue el mejor jugador del Newcastle durante una turbulenta temporada 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur supla a Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la pasada campaña con nueve tantos, y sus cinco asistencias también fueron la mejor cifra del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo tiró de sus compañeros en los momentos más complicados. Matthias Jaissle tiene por delante una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas cuando sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un recambio para Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar una misión imposible. Nota: F

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta en su intención de dar continuidad al tan esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar fácilmente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra al ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la temporada pasada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento, dada su experiencia y el hecho de que encaja perfectamente en el estilo preferido de Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo cualquier rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. Eso también podría ser así en la Champions League si vuelven a cruzarse con el Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo respecto a sus opciones de conquistar por fin ese esquivo gran título. Nota: A

    Para Guimaraes: A los 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los equipos de élite de Europa. Está en plenitud, como demostró sin ningún género de dudas en la Copa del Mundo, en la que dio cuatro asistencias con Brasil mientras rivalizaba con Vinicius Junior en influencia como referente del equipo, aunque antes de una pesadilla de eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes hacía tiempo que se le había quedado pequeño al Newcastle, y el Arsenal le proporcionará la plataforma para alcanzar la categoría de clase mundial y pelear con regularidad por los títulos más importantes. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene visión para el pase definitivo y marca el tono con su incesante trabajo sin balón. Si a eso se le añade su polivalencia y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes reúne de verdad todas las condiciones para convertirse en un ídolo de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, alguien al que no intimidará en absoluto el elevado precio de su traspaso. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: Dar salida a Mastantuono cedido es otro golpe para la dirección deportiva del Madrid tras problemas similares de adaptación con la joven promesa brasileña Endrick. Por supuesto, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que lo hizo Endrick en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano todavía más falto de confianza y con un valor de mercado considerablemente reducido. Por otro lado, el Real podría seguir sin tener sitio para Mastantuono incluso si rinde bien en la Fiorentina, después de cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que relegan aún más al joven en el orden de preferencias de la plantilla. Es justo decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de procedencia, y ahora tiene muchos obstáculos en su camino para relanzar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de resarcirse de una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrá que asumir una parte significativa de su salario de 3,5 millones de euros al año. Mastantuono aportará sin duda un plus de calidad al equipo de Fabio Grosso, además de versatilidad, ya que el argentino de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y llegará con ganas de demostrar que sus detractores estaban equivocados y de volver a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que aún puede fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras cumpliendo con la normativa de la Serie A antes de que cierre el mercado. Además, construir una buena relación con el Madrid podría propiciar operaciones similares en el futuro, especialmente si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real Madrid con mucho ruido mediático y por una cantidad de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro dado el potencial que había mostrado en River Plate. Por desgracia, el salto desde Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles apenas justificó la expectación que le rodeaba. Mastantuono también lidió con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que al adolescente todavía le queda mucho por madurar, y un traslado a la Serie A le permitirá hacerlo con más espacio y lejos del intenso foco mediático del Bernabéu. Sin duda es un revés en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital española todavía no se han desvanecido por completo. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds United, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión que el City y Pep Guardiola han hecho de James Trafford. Recomprado al Burnley el pasado verano tras haberse marchado en 2023 para ser titular en otro sitio, por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada tras la salida de Ederson. Pero apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando de inmediato al joven inglés en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación por priorizar con frialdad las necesidades del negocio por encima de la emoción y los sentimientos, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo con un jugador por el que en última instancia pagó 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que la pasada temporada no fue más que un portero de copa a las órdenes de Guardiola. Es una pena ver marcharse a otro canterano joven y muy bien valorado, con potencial para el primer equipo, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto da la sensación de ser un auténtico golpe sobre la mesa para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y será uno de los tapados para acabar en puestos europeos si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford se suma en Elland Road al codiciado agente libre Harry Wilson y al muy bien valorado defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de primer nivel a una posición problemática para el Leeds. Considerado como el futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador conocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que pueden escalar posiciones en la tabla y evitar la pelea por el descenso bajo las órdenes de Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es importante para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo el doble de esa cantidad a uno de los gigantes de Europa en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de vida lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una oportunidad real de consolidarse como número 1 de la Premier League a largo plazo, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de 2026-27. El guardameta necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la pasada temporada sobre su necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que le ponga en el camino de relevar a Jordan Pickford, ahora de 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el portero del Everton en la Premier League, y si logra impulsar al Leeds en la clasificación y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tiene muchas opciones de recibir una oportunidad después de haber sido incluido en la convocatoria del técnico alemán para el Mundial pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de ir al Leeds en lugar de a clubes como el Newcastle o alguno del llamado ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y tendrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de €)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es una operación extraordinaria para el RB Leipzig. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo perfeccionaron su juego en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cotas mayores, y Diomande podría acabar siendo su mayor caso de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue el motor de la carrera del Leipzig hacia un tercer puesto en la Bundesliga la temporada pasada, y construyó una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el regate electrizante de Diomande, su precisión en la definición y su capacidad para progresar con el pase, al Leipzig le puede costar volver a meterse en los puestos de la Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a sacar rendimiento económico de sus principales activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y descubrirá otra joya más pronto que tarde, y si Diomande rinde desde el primer momento en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como detector de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero parece que esa es la única forma de asegurarte tus principales objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más cobertura por las bandas, con Rodrygo sin volver hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación de ligamento cruzado anterior, y Diomande es lo bastante versátil como para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la temporada pasada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral con proyección ofensiva Trent Alexander-Arnold, y encaja idealmente en el sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desatascar defensas, además de la fuerza y la intensidad para pelear por recuperar el balón. Diomande sigue siendo un jugador por pulir, pero ha demostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con LaLiga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Superar a clubes como el PSG y el Liverpool en la carrera por el fichaje de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para culminar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados ocasionales desconocían la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó su traspaso de 20 millones de euros al Leipzig procedente del Leganes, que descendió de LaLiga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, después de haber empezado en el filial, pero el Leipzig estaba convencido de su enorme potencial. No tardó en demostrar que había sido un hallazgo soberbio para el club alemán, al firmar 23 participaciones de gol en todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió a un nivel admirable en el mayor escenario posible mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el joven de 19 años ya se había convertido en objetivo de un buen número de grandes clubes europeos, pero probablemente ni siquiera imaginó que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo maneja Diomande la presión del Bernabéu y un precio de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que esté siquiera en esta posición, lo que le convierte en ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, gratis)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, por todo lo alto y de una forma acorde con la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta del club para ampliar su contrato por dos años después de liderar su camino hacia el título de la Premier League con Arne Slot, y nadie podría haber predicho hasta qué punto bajaría su nivel la temporada siguiente. El egipcio solo logró 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó al quinto puesto en la Premier League y no consiguió ganar ningún título, y cargó públicamente contra Slot y la cúpula del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, entre ellos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario por su mala actitud. El Liverpool también pareció mejor sin Salah sobre el campo, porque su producción ofensiva se apagó y su falta de trabajo defensivo quedó expuesta tras la salida de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo con perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su norma histórica de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. Su nuevo contrato, según se informó, de 400.000 £ a la semana acabó siendo rescindido de mutuo acuerdo, una pérdida de dinero y de tiempo para todas las partes implicadas. No haber conseguido ni siquiera una cantidad por traspaso por Salah, que llevaba mucho tiempo siendo un objetivo de la Saudi Pro League, también es una vergüenza. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes de efecto en la historia de la Super Lig turca. Sus mejores años están claramente atrás a los 34, pero fichar al Jugador del Año de la PFA 2025 con un contrato de dos años sigue siendo un logro increíble para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado una vez la Super Lig en este siglo y vive firmemente a la sombra del Galatasaray y el Fenerbahce. Con razón confiarán en recortar distancias con sus eternos rivales después de incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un fichaje soñado a coste cero que también debería elevar de forma significativa el perfil global del Trabzonspor, aprovechando además la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la pasada temporada con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por el primer puesto y firmar una buena trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse gratis a Turquía en el espacio de 12 meses es una humillación para Salah. Pagó el precio máximo por ponerse a sí mismo por encima de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros, alienando en el proceso incluso a sus aficionados más fieles, y ahora está destinado a ir apagando su brillante carrera sin pena ni gloria. Parece que ningún otro gran club de Europa mostró interés en el ex de la Roma, lo cual es condenatorio dado su estatus de agente libre. Salah debería recuperar su olfato goleador en Turquía, pero solo porque se trata de una bajada de nivel enorme. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguro que en privado estará lamentando cómo acabaron las cosas en Anfield. Si hubiera dejado a un lado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo con el nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, libre)

    Para el Brentford: Una operación extraña para el Brentford, que difícilmente iba a interponerse en el camino de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, e incluso le facilitó la salida al rescindir su contrato. Sin embargo, el internacional inglés fue una pieza importante de lo que Keith Andrews construyó de forma inesperada en el Gtech Stadium la pasada temporada, al disputar 32 partidos de la Premier League y ser titular la mayoría de las veces. Su marcha, por tanto, dejó un vacío importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el traspaso del ex capitán Christian Norgaard al Arsenal el verano pasado. Después de un mercado que hasta la fecha había sido tranquilo, el Brentford ha irrumpido con fuerza; el cotizado mediocentro defensivo maliense del Lens Mamadou Sangare ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para sustituir al internacional inglés. No obstante, las dotes de liderazgo de Henderson serán casi imposibles de reemplazar. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck poniendo también rumbo a Stamford Bridge, esto supone un giro radical con respecto a la anterior y muy ridiculizada estrategia de fichajes del Chelsea, que consistía en intentar acumular algunos de los mejores talentos jóvenes con la esperanza ciega de que pudieran convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán ganador de la Premier League y de la Champions League, venerado por sus cualidades de liderazgo y con el ex técnico del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todos los atributos que el Chelsea busca en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez en una plantilla que ha echado muchísimo en falta todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, está bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido incorporado por su capacidad sobre el terreno de juego, sino por lo que ofrecerá fuera de él. Sin embargo, la pasada temporada demostró que puede ser una presencia fiable, y su temperamento y experiencia podrían ser inestimables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Eso sí, tendrá que ganarse a la afición por su vínculo con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial fue bastante transformador para su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenar pese a sufrir una insólita fractura de brazo tras el partido de octavos de final contra México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse de casa al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Presumiblemente, el ex capitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que se le otorgará en el vestuario sin duda le resultará muy atractiva en esta etapa de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que ayude a inaugurar una nueva era también en ese ámbito, mientras el Chelsea busca reformar su cultura y convertir una plantilla joven y prometedora en un aspirante constante a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson afrontará con entusiasmo, y no apostarías en contra de que tenga éxito. Un contrato de dos años, que significa que estará cubierto hasta los 38, edad a la que perfectamente podría retirarse, es simplemente la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentín Barco (del Estrasburgo al Chelsea, 34 millones de libras)

    Para el Estrasburgo: Según las informaciones, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco desde su club hermano, una cantidad importante dada su falta de experiencia al más alto nivel. Se trata de la 13.ª operación cerrada entre los dos clubes desde el inicio de la temporada 2025-26, aunque solo la tercera traspaso permanente, y en Estrasburgo lamentarán la salida del argentino. Barco firmó seis participaciones de gol en la Ligue 1 la pasada temporada, ayudando al equipo a terminar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior box-to-box, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una verdadera capacidad de penetración, y sin balón cubría cada palmo de césped. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace que perder a sus mayores talentos sea inevitable, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de avanzar hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante obvia para el Chelsea tras su campaña de eclosión con el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha adquirido notoriedad mundial después de su encendido choque con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja a la perfección en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven ofrecerá a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en la banda izquierda, ya que Barco se dio a conocer inicialmente como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener el balón circulando en campo rival y vaciarse para recuperarlo. Su presencia sin duda suavizará el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo seducido por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan rápido tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de marcharse cedido al Sevilla y al Estrasburgo, que lo fichó en propiedad el verano pasado. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y su transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarlo al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el exigente escenario del Mundial también será muy valiosa para Barco, a pesar de que solo disputó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las figuras veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (del Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar lo duro que supone esto para el Brighton, que se queda sin el hombre que fue su máximo goleador con mucha diferencia la temporada pasada y el tercer máximo goleador de toda su historia, empatado con otro jugador. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando a los 35 años se le ha presentado una oportunidad tan improbable, pero aun así escocerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a encontrar un sustituto a la altura, especialmente con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja después de sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En estos momentos, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado tras su cesión en la Roma. Ahora mismo no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap hubiera salido en las conversaciones con el Chelsea sobre el traslado de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea dejó claro hace ya tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña enormemente decepcionante bajo la gestión de BlueCo. Welbeck, desde luego, aporta todo eso en abundancia pese a estar en el ocaso de su carrera. Además, no llegaría solo para completar plantilla. Pese a tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor campaña goleadora hasta la fecha de sus 18 años de carrera en la Premier League (13), y su segunda cifra más alta llegó en 2024-25. Incluso ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero de ellos para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario por detrás de Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en el capítulo de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. El fichaje de Welbeck es, obviamente, una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea espera que su presencia y liderazgo tengan un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico tan venerado como Xabi Alonso y, presumiblemente, contará con una influencia importante en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será titular habitual, pero hay muchas opciones de que disponga de bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro necesite descanso, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones coperas. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una última oportunidad de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues decidan seguir contando con él. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, aunque en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que se le ofreciera una renovación. El ya exentrenador del City Pep Guardiola había dejado caer a principios de 2025-26 que Stones afrontaba una dura batalla para asegurarse un nuevo contrato, y un problema en el muslo que sufrió durante el invierno y que le dejó fuera 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante estancia de una década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa ansiada primera Champions League de su historia. Sin duda, Stones pasa a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso aunque siguiera teniendo contrato, no habría generado una gran cantidad en concepto de traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, probablemente el City también estará contento de que no se marche a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, teniendo en cuenta sus problemas con las lesiones, este movimiento conlleva un riesgo importante para el Inter, incluso aunque llegue libre. Sin embargo, confiarán en haber compensado ese riesgo al convencer a Stones para firmar un contrato de dos años que, según se informa, está valorado en alrededor de 115.000 £ por semana, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, al campeón del Scudetto solo le queda esperar que el internacional inglés pueda mantenerse sano, porque habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor versión, sigue siendo uno de los mejores centrales con balón del panorama actual, como demostró con varias actuaciones sólidas en el Mundial a principios de verano. La Serie A es en cierto modo un refugio para los jugadores veteranos, y el Inter debe creer que el ritmo más lento en Italia exigirá menos físicamente a un futbolista cuyo cuerpo le falló a menudo en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, que, con 38 años, era quizá la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos años más en una liga menos intensa. El Inter también puede considerar esto una especie de golpe de efecto, después de haber superado, según se informa, a clubes como Chelsea y Arsenal en la carrera por fichar al defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo, y confiará en dejar atrás definitivamente sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de una oportunidad para experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá compitiendo por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente domina en Italia. Puede que aún no lo sepa, pero, con 32 años, Stones bien podría haber alargado su carrera un par de años al cambiar la intensidad de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y en esta fase tan avanzada de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero en el City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, también podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de caer en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Hace menos de dos años que el Palace pagó apenas 18 millones de libras por Lacroix al Wolfsburgo cuando tenía 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en un plazo tan corto, una nueva muestra de que su modelo de negocio vuelve a funcionar. El central se ha desarrollado exactamente como esperaban, formando una parte clave de las plantillas que ganaron la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas bajo las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensa dominante y con buena salida de balón, el Palace habría anticipado el interés por el internacional francés y, según se ha informado, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que considere que podría haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil para cuadrar las cuentas después de que el club del sur de Londres gastara fuerte en enero por Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo sigue con su apuesta por añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación en su línea de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Al margen del internacional inglés, la situación es bastante caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han amagado con mucho y ofrecido poco, y por ello sus futuros son inciertos. En consecuencia, se ha informado de que el Chelsea podría incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que han sonado, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. En el oeste de Londres probablemente consideren que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League e internacional absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder muy necesario sobre el césped. Incorporarlo junto a Colwill da al Chelsea de inmediato una pareja de centrales con muy buen aspecto sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi yendo en la dirección contraria. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años tremendos para Lacroix, que ha conquistado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. El futbolista de 26 años quiere, según se sabe, ponerse más a prueba y jugar al más alto nivel, y se ha ganado de sobra la oportunidad de dar este verano el salto a un club del llamado ‘big six’ después de varias actuaciones sólidas y constantes en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: se queda en la capital y puede esperar entrar directamente en el once titular de Xabi Alonso como central del perfil derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah y la incertidumbre que rodea a sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen comienzo a las órdenes de Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Quizá haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest estará triste por ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan fundamental tanto en la primera clasificación del equipo para la Europa League como en su posterior llegada hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que reemplazarlo no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Tanto si la cifra real es de 116 millones de libras como de 130 millones de libras, que es lo que sostiene el Forest, se trata de una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque Anderson será claramente echado de menos en el City Ground, la emoción predominante a nivel de directiva será la satisfacción, porque aquí el Forest ha sacado un enorme beneficio del City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale serlo. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal. Y, aunque no lo haga, el City necesitaba de todos modos un heredero digno para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes han terminado de convencer nunca en el rol de ‘6’. Anderson, sin embargo, da el perfil. Es un jugador contrastado de la Premier League que la temporada pasada registró más contactos con el balón y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa, lo que hace pensar que encaja perfectamente en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, es imposible negar que este es el ejemplo definitivo del ‘impuesto inglés’. Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega después de un par de buenas temporadas en el Forest y todavía ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente, no hay forma de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento correcto en el momento adecuado. Anderson claramente se le ha quedado pequeño al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al máximo nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. La magnitud del traspaso traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer joven y prometedor centrocampista inglés en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cesión)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado a Garnacho de encima tan rápido este verano, un jugador del que perfectamente podría haber sido difícil desprenderse tras su olvidable etapa de una sola temporada en el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho perderse la pretemporada para completar un traspaso lejos de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. A estas alturas no está claro cuál será la cifra, pero cabe imaginar que no se quedará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del conjunto de Midlands por una cifra récord para el club. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue la fuerza impulsora detrás de la persecución del jugador, ya que quería un extremo veloz, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo significativo, debido a que Garnacho lleva ya tiempo pareciendo falto de la viveza y la arrogancia que lo convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números de Rogers en ataque, y habrá preguntas serias que responder si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y por una cifra que probablemente será alta. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, ya que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma permanente este verano, y por lo tanto se deduciría la diferencia entre las cifras. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, Garnacho estará sin duda decidido a aprovechar esta oportunidad, ya que corre el riesgo de que su carrera derive en la mediocridad. Emery tiene un don para sacar la mejor versión de jugadores que antes habían rendido por debajo de lo esperado, y la salida de Rogers deja un sitio libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino está equivocado si cree que tendrá menos presión lejos de un llamado club del ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente expectante después de que se asegurara una vez más la clasificación para la Champions League, un impulso para el nuevo fichaje. Sin duda, Garnacho también será consciente de la situación de Harvey Elliott, que se unió al Villa procedente del Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asequible con obligación de compra condicional; simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico ya tiene antecedentes, y Garnacho tendrá que demostrar lo que vale. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis valdría sin duda más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con unos ingresos récord para el club por un futbolista al que fichó hace solo dos años por 6,5 millones de euros procedente del Fortuna Dusseldorf. Además, las negociaciones parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal acabó igualando la valoración del extremo por parte del campeón belga. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero dará mucho margen a un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirla con inteligencia después de recuperar el título ante el Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la salida de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como recambio. El internacional griego firmó una gran temporada individual en 2025-26, con un impresionante total de 51 participaciones de gol, 22 tantos y 29 asistencias, en todas las competiciones, ayudando al Brujas a conquistar el título de liga y a alcanzar las eliminatorias de la Champions League. Hay, por supuesto, cierto riesgo asociado a este movimiento, aunque la tarifa parezca un precio razonable en el mercado actual; Tzolis sufrió mucho en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal espera que Tzolis haya sacado enseñanzas de esa experiencia, y el jugador tiene el físico y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero como mínimo debería ser una útil opción de rotación de inicio. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con ganas de reivindicarse tras su fallida etapa en el Norwich, animado por el hecho de haber revitalizado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El desafío ahora es mantener el altísimo nivel que ha mostrado con el Brujas en una liga mucho más exigente, pero todo apunta a que tiene capacidad para triunfar. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, así que seguro que estará encantado de que el traspaso se haya hecho realidad. Ahora empieza el trabajo duro en su intento de asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podía haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el próximo año un activo bastante valioso. Obviamente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no debe olvidarse que ha tenido bastantes lesiones y problemas de regularidad a lo largo de sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de reventa en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Hemos criticado muchísimo al Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerle el mérito: esto podría acabar siendo una operación excelente. Adeyemi todavía no ha estado a la altura de las expectativas como la próxima gran estrella de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida a Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso perfectamente oportuno. Adeyemi parecía una superestrella en ciernes cuando se unió al Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de arrancar. Sin duda hubo señales la temporada pasada de que podría por fin hacer realidad su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando una evolución increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dado el precio del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería facilitarle bastante las cosas a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo remodelada radicalmente este verano. Básicamente, da la sensación de que este es el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no tendrá una plataforma mejor para hacer realidad, aunque sea con retraso, su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un recordatorio brutal de su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers se hubiera unido al Arsenal, campeón reciente, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa acabó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que los Blues no tienen ninguna competición continental que esperar en absoluto. Y, aun así, el vigente campeón de la Europa League fue totalmente incapaz de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Fichó a Rogers desde el Middlesbrough hace solo dos años y medio por un importe inicial de 8 millones de libras. Ahora lo ha vendido por casi 15 veces esa cifra, lo que supone una cantidad descomunal que ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, la afición está profundamente frustrada ahora mismo, ya que siente que esto es una prueba más de que los ricos propietarios de su club están lastrados por las reglas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que Rogers pusiera rumbo al norte de Londres este verano, y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha pasado por encima del Arsenal para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, con mucha gente esperando que un miembro del «escuadrón bomba» de los Blues aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa enormemente inflada. Lo que parece más probable, sin embargo, es que se haya avanzado entre bastidores en la búsqueda de un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un futbolista de 23 años con solo dos buenas temporadas en la Premier League a sus espaldas, y apenas un gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro sorprendente de los acontecimientos, al menos visto desde fuera. Se daba por hecho que Rogers tenía el corazón puesto en un traslado al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente marchado Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, después de hacer evidentemente un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Aun así, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil desempeñaron un papel todavía más decisivo en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en constante estado de agitación, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones «cold» durante los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero cuando está en forma es un futbolista fantástico, y la importancia que tuvo en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada fue imposible de exagerar. El equipo del español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, ganando solo uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Luego, una vez regresó al once inicial, el Villa cerró la temporada a lo grande al acabar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta que además le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es realmente muy difícil de asumir, sobre todo porque Amadou Onana se enfrenta a un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido indicios de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de completarse. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar con tanta decisión y con tanta discreción. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que el United buscaba este verano y, desde luego, ya acumula mucho desgaste, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del pánico en Old Trafford tras el colapso del fichaje de Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se quedara fuera de mercado en las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que además subrayó su clase en el Mundial. Así pues, aportará una profundidad de plantilla muy necesaria, además de experiencia, versatilidad y calidad al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la temporada pasada y, por este dinero, podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá hasta él mismo pensaba que ya se le había escapado. Desde hace tiempo se apuntaba a Tielemans como futuro fichaje de uno de los grandes de la Premier League pero, tras cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que fuera a suceder a estas alturas de su carrera para el excentrocampista del Leicester City, y eso habría estado bien. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está incuestionablemente en otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un movimiento enorme para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su maravilloso rango de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandes de este deporte. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa al acordar la venta de uno de sus jóvenes jugadores prometedores a un rival directo en la lucha por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con presencia regular durante toda la temporada 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, entonces el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará muy corto de opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares) más 2 millones de libras en variables por un centrocampista que todavía no es titular garantizado evidentemente era demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio significativo por Santos, que fue fichado como un jugador joven y de gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor un poco amargo, pero la importante cantidad de dinero ofrecida significa que probablemente el acuerdo era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de clase mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos fichajes que resultan algo desconcertantes para todas las partes. Después de perder a sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, a manos del Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido con prisas a Santos mientras trata de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando arranque su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones del United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a nada, pero Santos no está al nivel de sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United sí necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí ha pagado de más por alguien que no será un titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más niveles por alcanzar. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja a los Blues en busca de "regularidad en el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más incorpore el United, con otros movimientos que probablemente seguirán en plena renovación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos en los despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United vaya a poder ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sí puede ofrecer, sin embargo, fútbol de la Champions League, lo que implicará de manera inherente más minutos dado que su club, pronto anterior, no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del jugador asegurarse de consolidarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de poner fin a su sequía de títulos sorprendiendo al Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club patrocinado por un Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain respaldado por Qatar. Sin embargo, el Liverpool le dio después a las Urracas un brutal recordatorio de su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarles a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien aquella cantidad, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En cambio, se tiraron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la clasificación. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, precisamente al Tottenham, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que el capitán Bruno Guimaraes también tiene asegurada su salida en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en deporte, está por venir aún más miseria, lo que significa que los aficionados ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que probablemente también será malgastada. Nota: Suspenso

    Para el Tottenham: Otro fichaje impresionante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sea una señal de desesperación o una muestra de ambición está abierto al debate. Quizá sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué Tonali no iba a alcanzar una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin discusión ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las dos últimas temporadas y parece una apuesta aún mejor para triunfar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. Por ahora, sin embargo, probablemente a los aficionados no les importe. Después de años frustrados por el enfoque prudente y cicatero en el mercado de fichajes supervisado por el ex presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club pasar por encima de sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se daba por hecho que, si Tonali dejaba el club que lo respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para irse a uno de los equipos más fuertes de Europa. En su lugar, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, no había ninguna posibilidad de que un club de la Serie A tuviera dinero suficiente para conceder a Tonali su supuesto deseo de regresar a casa, e incluso la élite de Inglaterra se vio comprensiblemente frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus años de plenitud, lo que resulta innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi permanece en el Tottenham más de dos temporadas, y ese es un gran «si», quizá este movimiento salga bien para Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior operación lastraron la temporada 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos del panorama cuando está en su mejor nivel, por lo que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan una operación bastante pobre para el Inter, que podría haber exigido mucho más en el mercado actual por un jugador al que aún le quedaban dos años de contrato. En honor a la verdad, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió esa cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está ganando la reputación de cazar gangas mientras navega las estrictas normas financieras de La Liga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Real Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor del costado derecho que, posiblemente, es más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que equipos mejores podrían explotar. Además, a sus 30 años, tampoco es precisamente una alternativa a largo plazo, pero por una cifra tan baja es difícil discutir que no pueda ser una solución de transición decente durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento de este tipo, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, con 55 participaciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho, mientras ayudaba al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y a alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda se ha ganado lo que potencialmente será su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si consigue dejar a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se ha informado, haya mantenido conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una tarifa enorme que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Estaba claro en cuanto los Hammers descendieron que serían necesarias algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de clase que estaba atrayendo muchas miradas de admiración de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su salida, por tanto, no supone ninguna sorpresa. Lo que sí resulta chocante, sin embargo, es que el West Ham haya logrado obtener exactamente lo que pedía por el portugués pese a encontrarse en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la merecidamente criticada directiva del club merece un raro reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra prueba más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a encontrarse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñarse en varios roles y desde hace tiempo parece un jugador que prosperaría en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi lo considera perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. El Tottenham, como hemos visto por su interés en fichar también a Sandro Tonali, está decidido a hacer lo que haga falta para renovar su mediocre centro del campo y, por ello, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de clubes como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otra vara con la que golpear a los propietarios del club. De hecho, solo para poner en contexto las cifras implicadas, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca de ser tan bueno como su compatriota de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a primera vista. Fernandes fue vinculado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: United, Liverpool y PSG. En cambio, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca un movimiento más bien lateral. Sin embargo, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo se quedará realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es precisamente conocida por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once inicial, y eso quizá no habría ocurrido en otro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una muy buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha logrado ganar títulos de forma constante en los Países Bajos pese a tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria de dieciseisavos de final sobre Países Bajos. Sin embargo, como declaró el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba trabajando desde hacía tiempo. No fue un movimiento reactivo por un jugador cualquiera que se diera a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba mucho tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para hacer una contribución importante a una delantera ya estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque para una selección de Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico fichaje "soñado" por "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque abrirse paso en un once titular con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría convertirse en una auténtica pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por delante, ahora mismo está exultante y cree, con razón, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene pinta de ser otra operación muy astuta del Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio neto por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, con el club supuestamente decidiendo hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje su huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, le hicieron cambiar de idea y siempre parecía probable que retenerle fuera una batalla cuesta arriba. Nota: A

    Para el Chelsea: Un interesante indicio de la influencia de Xabi Alonso como mánager del Chelsea, más que como entrenador. Según se informa, el español dio luz verde a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en la pole en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, así que sin duda es un golpe en ese sentido. Palestra, un lateral versátil, rápido y poderoso, que fue nombrado Defensor del Año de la Serie A 2025-26, encaja previsiblemente en el sistema de Alonso tanto en una defensa de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, después de gastar hasta 55 millones de euros, queda la sensación de que el Chelsea ha pagado de más; es una suma enorme en términos de la Serie A, aparentemente muy por encima de la oferta del Inter, y sigue siendo un jugador por pulir a los 21 años, con solo una temporada decente de fútbol de primer nivel a sus espaldas. Por tanto, esto representa cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea por delante de un traspaso al Inter, cuya cantera integró de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la supuesta oferta contractual de los Blues, cercana a las 100.000 libras por semana, valiera más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter puede ayudar a explicarlo. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente aprovechó la oportunidad de ponerse a prueba en la élite del fútbol inglés. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se incorporó al Liverpool el verano pasado como señal de que más jugadores están dispuestos a dejar la Serie A al principio de sus carreras. Bien pudo verse influido por la determinación de Alonso de llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave con el nuevo mánager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Premio gordo! Los campeones de Europa estarán frotándose las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma de dinero tan ridícula por un jugador de rotación que no fue titular ni en un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Ramos, conviene recordar, estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al convertir a Ousmane Dembele en un «falso nueve», algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga desempeñando un papel secundario a nivel internacional por detrás de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola este verano para fichar a Ramos, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Increíble, sencillamente increíble. Dejemos una cosa clara desde el principio: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia se están rompiendo ahora mismo la cabeza para averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente un buen número de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Sin embargo, nadie sabe con certeza por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord para el club por Ramos. De nuevo, para que quede claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos en realidad no ofrece ni de lejos la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno secundario pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con el Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal en torno a un delantero centro de verdadero futuro, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir apostando por Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de poner de verdad bajo presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG tenía una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Y, lo que es más importante, ahora tiene la oportunidad de cambiar ese relato. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí se trata de una cifra alta, es absolutamente gigantesca para un club de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo, ha llegado el momento de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. El acuerdo mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba dentro de solo 12 meses. Por tanto, estará encantado de haber generado una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente, reinvertirá esa cantidad en un sustituto con gran potencial, con el prometedor Luka Vuskovic, del Tottenham, notablemente en su radar en lo que sería un traspaso aparte tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco anda precisamente corto de opciones en el centro de la defensa, ya que cuenta con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio regresará de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero no se puede evitar la sensación de que el Tottenham ha sido engañado para pagar de más por el central después de que surgieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese al hecho de que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Se diría que un acuerdo a precio reducido por un jugador de su calibre debería haber costado de forma realista en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es famoso por ser un negociador durísimo y el Tottenham pudo sentir que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener casi asegurada su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir el mismo camino. El Tottenham, al menos, incorpora a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee el tipo de combatividad y liderazgo que tanto le ha faltado al equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, este es un movimiento que tiene mucho sentido. Tras haber dejado aparentemente claro que no ampliaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante desde el Brighton en el punto medio de su carrera y bien puede ver esto como un trampolín hacia cotas aún mayores después de haberse asentado en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que si quiere ser un titular indiscutible en un llamado club del ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecerle ninguna competición europea. Tras haber trabajado antes con el fogoso técnico italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápidamente. Realmente, al Tottenham solo le queda mejorar tras otra desastrosa campaña nacional, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, dando al equipo una base defensiva firme mientras el club del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar el descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junio: Victor Munoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a verse condicionado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable después de una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con la selección española para el Mundial, y la cláusula de rescisión significaba que tenían las manos atadas en cuanto a la cantidad. Nota: B-

    Para el Liverpool: El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más combustible para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes. El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha unido al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, se lanzó para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones estaban muy avanzadas y, según se informa, la oferta del club del noreste ya había sido aceptada. El Liverpool ya verá esto como una especie de golpe de efecto, pero también estará encantado de incorporar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar en cualquiera de las dos bandas, así como por el centro, aportando una calidad y una profundidad muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el ataque del Liverpool. Atacante directo y veloz, que además trabaja duro en defensa, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador aparentemente impulsando la operación. No obstante, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha para convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que ese no será el caso. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos dependió del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. Aunque solo tiene 22 años, ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de unirse a Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá una dura pelea para ganarse un puesto de titular, y eso puede exigirle mejorar su rendimiento global, con el Liverpool todavía, según se espera, dispuesto a ir a por el muy bien valorado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería tener muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool realmente estaba entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa entrara en su recta final en primer lugar. Si el Liverpool le hubiera atado con un nuevo contrato cuando estaba en el punto álgido de su juego durante la campaña 2024-25, en la que ganó el título, entonces habría podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separarse, pero el francés finalmente se marchó gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como estaban las cosas, habría sido directamente extraño que el Liverpool accediera a las mareantes exigencias salariales de Konate, de alrededor de 250.000 £ semanales, según se informa, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de alto perfil, con unas durísimas negociaciones que se prolongaron durante meses y meses sin llegar a nada, pese a que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto no deja de haber sido una enorme pérdida de tiempo para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, por tanto, el Real Madrid dará a Konate, objetivo de larga data, el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese a que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo mal que estuvo el central durante la endeble defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, el Real Madrid había decidido poner fin a su interés por el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en un buen día y, con 27 años, probablemente todavía no ha alcanzado los años de plenitud para los jugadores de su posición. El Real Madrid está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor versión en España, y podría ser una solución relativamente barata para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ya ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen todavía es muy joven. Sin embargo, Konate dista mucho de ser una solución de primer nivel, y esta operación tiene el aire de un movimiento que podría torcerse muy rápidamente dado el intenso escrutinio que rodea al Real Madrid, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su fichaje soñado por el Real Madrid como el salario descomunal que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el hervidero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar su llegada gratis a Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servir de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor nivel, entonces tendrá la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real Madrid de Jose Mourinho. No obstante, está lejos de estar garantizado que sea algo de lo que sea capaz. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en el prolongado periodo de éxitos del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, motivo por el que el técnico catalán le quería tanto e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán muchísimo de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos razones para celebrarlo. Los blancos no solo se han hecho gratis con un jugador de una calidad sobresaliente, sino que además se adelantaron a su eterno rival, el Barcelona, en la carrera por su fichaje. Después de meses de especulaciones, algunas de las cuales Bernardo incluso comentó personalmente, su llegada al Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin duda, detrás de él, pero durante la pelea por el título de la Premier League la temporada pasada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes, y su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real le arrebató al Barça el internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Desde hace al menos los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de La Liga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez no hubo manera de hacer cambiar de opinión a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar en una de las potencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento difícil, después de haber sido destronado en la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un reto que, sin duda, asumirá y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, y brillar en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Esto da la sensación de ser una operación extraña para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura clave en defensa para el equipo blue desde su llegada en 2022 tras un inicio poco prometedor, así que verle salir generando pérdidas resulta un poco desconcertante. En su mejor versión, es discutiblemente uno de los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea sin duda pagó de más en primer lugar cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había señalado entre bastidores su intención de marcharse y se ha mostrado abiertamente crítico con la forma en que se está gestionando el club, probablemente estarán satisfechos con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares), después de considerar que no era intocable. De hecho, podrían haber tenido dificultades para sacar más que eso en futuros mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también supone que una plantilla muy falta de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda llenar ese vacío, al igual que el esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que, diga lo que diga Jose Mourinho, se hace, ya que el Real Madrid pone en marcha su campaña de fichajes de este inicio de mercado con una incorporación sorprendente. El club ya gastó mucho en un lateral izquierdo el pasado verano para devolver a Alvaro Carreras al Bernabéu desde el Benfica, pero eso no le ha impedido derrochar por Cucurella, a quien, según se informó, su nuevo (viejo) entrenador identificó como objetivo. Un precio de 60 millones de euros es muy elevado para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión por parte de un jugador cuyo nivel ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en la cima de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a sacar realmente de él el Real Madrid? Al menos, sí tiene los rasgos de un jugador «de Mourinho» por su energía y agresividad. Además, el Real ahora se encuentra con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el recién llegado, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que seguro que algo tendrá que moverse en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el gran beneficiado de este movimiento, Cucurella ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y se ha unido a uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, tras quedar desencantado con la manera en que BlueCo estaba llevando sus negocios en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que pusiera rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atletico Madrid. No sorprende, por tanto, que el acuerdo se cerrara tan rápido, con Cucurella presumiblemente diciendo que sí de inmediato cuando el Real llamó a su puerta. Teniendo en cuenta que aparentemente era una petición de Mourinho, tiene muchas opciones de consolidarse también como un jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, a la vista del elevado coste de la operación, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa impaciencia de la afición del Bernabéu se vuelva contra él, especialmente teniendo en cuenta sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin dificultad entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp que llegó por apenas 8 millones de libras procedente del Hull City allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, eso sí, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, motivo por el que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo incorporando a Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, sin embargo, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 para el Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson van a echarse mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la salida de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque que el nivel baje aún más la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó claramente fichar a Robertson en enero, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltaran calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de romperse el tobillo, por supuesto, pero los Spurs todavía tenían para elegir a Destiny Udogie y al versátil Djed Spence, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar desde el Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario descompuesto, y desde luego puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 por 100 dentro de la plantilla. El hecho de que llegue por fin gratis es un pequeño extra agradable, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado a la segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería jugar con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que los Spurs aparentemente estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega a Norteamérica en una situación decente, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, sí tenía opciones aparte de los Spurs, con la Juventus entre los clubes que, según se decía, estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por eso, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por muy poco el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. Sin embargo, puede que Robertson considere ahora que el Tottenham es una opción más atractiva de lo que lo era en enero, dado que De Zerbi es indudablemente capaz de mejorar significativamente a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya a jugar realmente mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir tardíamente que se uniera al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor rendirse de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una petición de traspaso, porque la alteración causada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. Así pues, el Newcastle se ha movido rápido para dar salida a otro atacante descontento, y por una cantidad fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada con su club o con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a posibles nuevos fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir a Isak fuera de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en disposición de gastar mucho en jugadores desde hace ya tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas regulaciones financieras de LaLiga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastar 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería resultar sin duda una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presión, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Cierto, Gordon podría hacer un buen Mundial, lo que pondría el precio bajo una luz más favorable, mientras que también se ha señalado que el scouser marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de esos tantos llegaron contra el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad fueron de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque Gordon tiene más opciones de darle a Flick lo que quiere de un extremo y cobrará un salario menor que Rashford, había opciones de mejor valor en otro sitio, lo que sugiere que el Barça ha vuelto a tener más dinero que sentido. Nota: C+

    Para Gordon: De ensueño. Pese a algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente en los dos últimos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que lleva claramente tiempo persiguiendo. Él mismo admitió que los vínculos previos con el Liverpool, el club de su ciudad y del que también era aficionado de niño, le hicieron cambiar de idea, mientras que al principio parecía que este verano iba a fichar por el Bayern de Múnich. Sin embargo, el Bayern se echó atrás lógicamente ante el precio exigido y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante atención del jugador de 25 años, pero aun así estará bajo una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un actor secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou pese a haber sumado un total combinado de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle