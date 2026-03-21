Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

Traducido por

El Milan sufre, pero vuelve a sonreír: 3-2 ante el Torino, supera al Nápoles y el Inter se queda a 5 puntos. Fofana da la victoria

Un último cuarto de hora trepidante en el que el Torino volvió a meter al equipo en el partido con un penalti que enfureció a Allegri, pero al final los rossoneri se llevaron los tres puntos

El Milansufre, pero vuelve a sonreír en la liga tras imponerse por 3-2, igual que en la ida, al Torino. El partido lo decidió el gol de Fofana, que, a mitad de la segunda parte, parecía haber sentenciado el encuentro. Sin embargo, el partido en San Siro se reavivó en los últimos minutos cuando Fourneau, tras consultar el VAR, señaló un penalti a favor del Torino que transformó Vlasic. En los últimos minutos, Allegri se enfurece con el trío arbitral y con los suyos, pero las tensiones en el minuto 96 se convierten en sonrisas, ya que el Milan vuelve a sumar tres puntos tras el tropiezo en Roma contra la Lazio. El Diablo vuelve a superar al Nápoles y se coloca momentáneamente a cinco puntos del Inter.

Jornada 30 de la Serie A


Milán-Torino 3-2

Goleadores: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M), Vlasic 84' (T)

Descubre las mejores ofertas. Suscríbete a DAZN


Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando te suscribes a través de estos enlaces, recibimos una comisión

  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    95' - Ricci vuelve a estar a punto de marcar. El balón sale por poco por encima del larguero.

    84' - ¡Vlasic no falla desde el punto de penalti y recorta distancias, 3-2 en San Siro!

    83' - ¡Penalti a favor del Torino! Manotazo involuntario de Pavlovic a Simeone, el árbitro consulta el VAR y señala el penalti.

    80' - Ricci se cuela y dispara, Paleari está atento y evita el 4-1.

    78' - Simeone se gira en un espacio reducido y dispara, el balón sale desviado por la izquierda de Maignan.

    77' - Giménez vuelve al campo tras 144 días.

    67' - Simeone, solo en el área, remata con seguridad, pero Maignan realiza una parada literalmente milagrosa y desvía el balón con la pierna abierta.

    56' - ¡3-1 MILÁN! Fofana, solo en el área, recibe un pase de Athekame, se gira y bate a Paleari con un tiro raso que este solo puede tocar.

    54' - ¡Rabiot vuelve a poner al Milan por delante! Un pase en profundidad genial de Modric, Pulisic centra para Rabiot, que a puerta vacía no puede fallar.

    50' - Bartesaghi lo intenta de volea, el desvío resulta decisivo. El balón sale fuera por muy poco.

    45' - Entra Athekame por Tomori, que ha recibido una tarjeta amarilla.

    SEGUNDA PARTE

    45' -¡EMPATE DEL TORINO! Disparo de Vlasic desde el borde del área, Maignan rechaza al poste y Simeone es el más rápido y, con un remate a puerta vacía, vuelve a equilibrar el marcador.

    40' - Pedersen remata con seguridad desde el borde del área, pero Pavlovic vuelve a negarlo de cabeza. Luego se levanta la bandera, fuera de juego al inicio de la jugada.

    39' - ¡Zapata se gira en el área, pero Maignan lo salva todo!

    37' - ¡GOL ESPECTACULAR DE PAVLOVIC! ¡Un disparo a media altura que supera a Paleari, toca el larguero y se cuela en la portería!

    36' - Bomba de Rabiot desde lejos, Paleari responde rápido y la despeja.

    30' - Gineitis dispara desde lejos, tiro desviado, pero Maignan no se deja sorprender.

    15' - Maignan salva al Milan desviando a córner un peligroso cabezazo de Ismaijli

    13' - Centro de Pedersen, Maignan sale en falso y Vlasic está a punto de marcar a bocajarro.

    9' - El primer amonestado es Tomori, que evita el contraataque del Torino derribando a Gineitis.

    6' - Pavlovic salta más alto que nadie tras un córner: el balón sale fuera.

    3' - El Torino empieza bien, presionando alto al Milan y creando una ocasión de tiro de Gineitis que es rechazada.

    1' - ¡Comienza el partido!

    PRIMERA PARTE

    • Anuncios

  • Ficha del partido y alineaciones oficiales

    FICHA DEL PARTIDO


    Milan-Torino 3-2


    Goles: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M), Vlasic 84' (T)


    Amonestados: Tomori 9' (M), Pavlovic 83' (M), Giménez 96' (M)


    Expulsados:


    MILÁN (3-5-2): Maignan; Tomori (Athekame 45'), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (Odogu 91'), Fofana (Ricci 69'), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug (Nkunku 69'), Pulisic (Giménez 77'). Entrenador: Allegri.


    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (Kulenovic 89'); Pedersen, Prati (Ilkhan 63'), Gineitis (Casadei 74'), Obrador (Nkounkou 89'); Vlasic; Simeone, Zapata (Adams 63'). Entrenador: D'Aversa.

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
AC Milán crest
AC Milán
MIL