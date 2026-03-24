El Milan se ha puesto en contacto con Goretzka. Le gusta Italia; el Arsenal, el Tottenham y el Atlético son sus rivales

Un centrocampista físico, con olfato goleador y capaz de desempeñar tanto el papel de mediocampista central como el de director de juego si Modric decidiera retirarse. El Milan está trabajando en el mercado de centrocampistas con un gran y ambicioso objetivo. En este contexto, cabe reiterar el gran interés que existe en la Via Aldo Rossi por Leon Goretzka, centrocampista alemán cuyo contrato expira y que abandonará el Bayern de Múnich al final de la temporada, por lo que estará disponible como agente libre.





Tal y como destaca el Bild, el club rossonero se ha puesto en contacto directamente con el jugador y su entorno, pero la competencia hoy en día es importante y los detalles de la operación no son fáciles de gestionar, a pesar de que el exjugador del Schalke 04 se haya mostrado abierto a la Serie A.



