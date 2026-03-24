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goretzka(C)Getty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

El Milan se ha puesto en contacto con Goretzka. Le gusta Italia; el Arsenal, el Tottenham y el Atlético son sus rivales

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Leon Goretzka sigue siendo un objetivo concreto del Milan para el verano y las conversaciones continúan.

Un centrocampista físico, con olfato goleador y capaz de desempeñar tanto el papel de mediocampista central como el de director de juego si Modric decidiera retirarse. El Milan está trabajando en el mercado de centrocampistas con un gran y ambicioso objetivo. En este contexto, cabe reiterar el gran interés que existe en la Via Aldo Rossi por Leon Goretzka, centrocampista alemán cuyo contrato expira y que abandonará el Bayern de Múnich al final de la temporada, por lo que estará disponible como agente libre.


Tal y como destaca el Bild, el club rossonero se ha puesto en contacto directamente con el jugador y su entorno, pero la competencia hoy en día es importante y los detalles de la operación no son fáciles de gestionar, a pesar de que el exjugador del Schalke 04 se haya mostrado abierto a la Serie A.


  • CONTACTO

    Según ha informado el periodista Christian Falk, de Bild, a MilanNews, el interés del Milan es real y ha llevado al club a ponerse en contacto con el jugador a través de sus agentes. Allegri lo valora tanto por su estilo de juego como por la experiencia internacional que aportaría al vestuario.

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  • PROBLEMA DE CIFRAS

    El problema más importante tiene que ver con las cifras del salario y del traspaso a coste cero (comisiones y bonificaciones por fichaje). Goretzka gana en el Bayern de Múnich unos 17/18 millones de euros brutos por temporada y la cifra que obtendría en Milán sería, en cualquier caso, inferior. La petición es un salario de 7 millones anuales + 3 de bonificaciones, a lo que, sin embargo, habría que añadir una generosa bonificación por fichaje de 10 millones de euros.

  • HAY MUCHA COMPETENCIA, PERO ÉL SE ABRE A LA SERIE A

    Según informa hoy Falk, la competencia por Goretzka no proviene tanto de otros clubes italianos, sino del extranjero, donde destaca el Arsenal —que ya intentó ficharlo en enero—, pero también el Tottenham y el Atlético de Madrid. Sin embargo, lo que confirma Bild es que el centrocampista se ha mostrado abierto a un traspaso a la Serie A, una liga en la que le gustaría jugar. No obstante, los colchoneros podrían ser el rival más peligroso del Milan durante el verano.