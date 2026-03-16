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Sandro Sabatini

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El Milan debe plantearse la venta de Leao: rinde menos que Lautaro, Yildiz, McTominay y Malen

Sandro Sabatini habla del mercado de fichajes a raíz de la derrota de los rossoneri en el campo de la Lazio, y menciona la actitud irrespetuosa del portugués en el momento de su sustitución.

¿Seguir apostando por Leao o tomar como referencia lo ocurrido en el Lazio-Milan para tomar una decisión drástica, necesaria, aunque dolorosa? 

Es decir, plantearse para el año que viene un Milan sin Leao, pero quizá con el dinero para invertir en el mercado procedente de la venta de Leao.

  • INDEPENDIENTE DEL CAMBIO

    Una cosa es segura: el portugués con el dorsal número 10, con el sueldo más alto del equipo y con más habilidad y talento que muchos de sus compañeros, casi nunca consigue rendir por encima de un nivel aceptable.

    Esta temporada ha jugado partidos buenos (pocos), decentes (algunos), suficientes (la mayor parte) y algunos muy insuficientes.

    Por usar una metáfora que se emplea en algunas situaciones: Leao no es la guinda del pastel, pero tampoco es el pastel; es un jugador del que nunca sabes lo que te puede dar.

    Esta sensación se ve agravada y subrayada por su actitud irreverente en el momento de la sustitución, a pesar del intento de Maignan de calmarlo y del de Allegri de mimarlo.

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  • LA COMPARACIÓN

    Pero la comparación no debe hacerse entre Leao, Maignan, Allegri o Tare, quien desde la tribuna pronunció unas palabras que no denotaban precisamente estima hacia él.

    La comparación debe hacerse entre Leao y sus homólogos en otros equipos: Lautaro en el Inter rinde más, Yildiz en la Juventus rinde más, McTominay en el Nápoles rinde más y Malen en la Roma rinde más que Leao en el Milan.

    Y esta pregunta lleva inevitablemente a una respuesta para el año que viene: el Milan debe plantearse la venta de Leao.

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