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El Middlesbrough emite un comunicado explosivo sobre el «spygate» en el que insta a la EFL a excluir al Southampton de la final de los play-offs de la Championship
El Boro exige la expulsión del árbitro
Middlesbrough have plunged English football into chaos by formally requesting that Southampton be thrown out of the £200 million promotion decider against Hull City. The fury ignited after a Saints analyst, William Salt, was allegedly caught covertly recording Boro’s private training sessions from behind a tree at Rockliffe Park. After losing the semi-final tie 2-1 on aggregate, Middlesbrough are now threatening aggressive legal action if the governing body fails to act. Consequently, the EFL has charged the south coast outfit and fast-tracked an independent disciplinary hearing.
El equipo de Teesside exige justicia
La directiva del Riverside mostró su indignación por el impacto competitivo de la supuesta operación encubierta dirigida por el entrenador del Southampton, Tonda Eckert.
El Middlesbrough exigió la máxima sanción deportiva: «Observar y grabar nuestra sesión de entrenamiento previa a un partido tan importante atenta contra la integridad y la competencia leal. La única respuesta adecuada es impedir al Southampton FC participar en la final de los play-offs de la EFL Championship.
Confiamos en que la EFL, como organismo regulador, solicite esta sanción a la Comisión Disciplinaria para proteger la integridad del juego, salvaguardar a todos los clubes y evitar futuros intentos de obtener una ventaja desleal e ilegal en la lucha por el ascenso a la Premier League».
Escalada judicial en torno a la vista
El club, frustrado por su exclusión del proceso judicial en curso, emitió un comunicado: «El Middlesbrough FC toma nota de la decisión de la Comisión Disciplinaria de no permitir que intervenga en el procedimiento iniciado por la EFL contra el Southampton FC.
Lamentamos esta decisión, pues estamos directamente afectados y contamos con pruebas relevantes sobre los hechos y su impacto en la competición. El club se reserva sus derechos legales».
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La programación de Wembley, en peligro
Una Comisión Disciplinaria Independiente se reunirá el martes 19 de mayo para decidir el futuro de ambos clubes. La EFL reconoce que la final del 23 de mayo corre peligro y baraja reincorporar al Middlesbrough o aplazar el partido.
Mientras tanto, ante la posible revelación de nuevas infracciones, se recomienda a los aficionados que eviten reservar alojamientos no reembolsables hasta que el panel resuelva esta situación sin precedentes.