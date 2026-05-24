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«El mercado de fichajes más importante de todos los tiempos»: Michael Carrick tiene «mucho trabajo por delante» para convertir al Manchester United en un serio aspirante al título de la Premier League
Carrick detalla las prioridades del United para el verano
El United volverá a la Liga de Campeones, pero Carrick reconoce que aún queda mucha reconstrucción en Old Trafford. Varios jugadores veteranos, como Casemiro, podrían marcharse, así que el técnico sabe que le espera un intenso mercado de fichajes de verano.
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Carrick habla sobre los fichajes y el equilibrio de la plantilla
Carrick subrayó que el United no puede estancarse tras los avances de esta temporada y que la plantilla necesita una remodelación para acortar distancias con los líderes de la Premier League.
«Lo bonito de la próxima ventana de fichajes es que siempre es lo más grande del mundo y, en mi opinión, la más importante de todos los tiempos para cualquier club», explicó, según cita la web oficial del club.
Así es el fútbol: siempre quieres avanzar. Sabemos en qué etapa estamos y hacia dónde vamos.
Hay trabajo por hacer: algunos jugadores se van y debemos aprovechar al máximo esta ventana».
La nueva generación del United da un paso al frente
La probable salida de Casemiro dejará un vacío de liderazgo, pero Carrick cree que los jóvenes ya maduran dentro y fuera del campo. El técnico del United señala las recientes actuaciones y la mentalidad del equipo como prueba de su creciente carácter.
«Sin duda, he visto una gran evolución en varios aspectos», añadió. «Parte se nota en el campo y otra parte se ve en el rendimiento y lo técnico; los jugadores mejoran en ese sentido.
Pero ya lo dije antes: a veces se trata de sentirse cómodo aquí, de saber lo que se siente al jugar aquí, de tener un elemento de éxito, de enfrentarse a algunos retos y superarlos, y así comprender lo que hace falta para salir adelante.
Eso es clave: a partir de ahí crecen, y su carácter y personalidad se notan más. Lo veo en varios jóvenes, y no solo en ellos: todos crecen cuando conseguimos buenos resultados. El liderazgo es distinto en cada uno; algunos lo muestran de forma más vocal, pero todos progresan cuando vamos en la dirección correcta».
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Ahora el foco está en el Brighton y en la reconstrucción del equipo para el verano.
El United cerrará la temporada contra el Brighton antes de centrar toda su atención en el mercado de fichajes de verano. Se ha relacionado a varios jugadores con los Red Devils, entre ellos Elliot Anderson, del Nottingham Forest; el centrocampista del Brighton Carlos Baleba; y la estrella del Newcastle Sandro Tonali.