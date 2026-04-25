Con Michael Olise, Harry Kane y Jamal Musiala, el Bayern Múnich remontó un 0-3 al descanso y venció 4-3 al Mainz. Nadiem Amiri elogió al rival, pero criticó a su equipo.
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«El mejor jugador del mundo»: Nadiem Amiri elogia a la estrella del FC Bayern tras una increíble remontada en Maguncia
«Me faltan un poco las palabras. Hemos jugado una primera parte increíble. Sabíamos que habíamos enfadado al Bayern y lo que nos esperaba», explicó Amiri tras el partido en Sky.
Al descanso, con 0-3, el técnico del FCB, Vincent Kompany, respondió con los ingresos de Kane y Olise, y poco después el de Musiala. Los tres marcaron y firmaron un desenlace épico.
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Amiri: «¡Michael Olise es el mejor jugador del mundo!»
«La calidad que se ve ahí es imposible de defender», admitió Amiri; sin embargo, «nunca debemos permitir un 3-0. Es el mejor ejemplo de por qué el Bayern es hoy el mejor equipo del mundo».
Ese equipo, que en las próximas semanas se medirá al vigente campeón París Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones, cuenta además con el mejor jugador del mundo, según Amiri: «Para mí, Michael Olise es hoy el mejor jugador del mundo», afirmó en DAZN.