¿El mejor entrenador del fútbol mundial? La estrella del VfB Stuttgart hace una declaración notable sobre Sebastian Hoeneß

A la pregunta de si el entrenador de Stuttgart es actualmente el mejor entrenador alemán del fútbol mundial, Demirovic respondió con una declaración notable: «No veo a nadie que sea mejor que él o con quien prefiriera entrenar. Tenemos un entrenador estupendo y un equipo técnico estupendo que animan a los jugadores y quieren que progresen individualmente».

Así, incluso ante las disputas por los puestos entre ellos, el actual campeón de la Copa DFB mantendría una armonía extrema. «El equipo es, en principio, así: todos nos apoyamos mutuamente. Si el entrenador decide jugar con un delantero y el otro se queda en el banquillo, estaremos totalmente ahí el uno para el otro. No nos vemos como rivales, sino como un dúo y un tándem», afirma el delantero.

Por eso, Demirovic afirma que «se divierte mucho en los entrenamientos y en el vestuario», lo que, en última instancia, también repercute en el rendimiento sobre el terreno de juego: «Tenemos la garra que necesitamos y, al mismo tiempo, la tranquilidad necesaria para jugar al fútbol con éxito».