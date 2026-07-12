«El mejor del mundo»: el sueño de Zverev en Wimbledon se hace añicos ante Sinner, su bestia negra

Alexander Zverev se aferró a su premio de consolación de plata y recibió el aplauso del canciller federal Friedrich Merz. En la ceremonia, junto a la princesa Kate en el «césped sagrado» de Wimbledon, la estrella alemana del tenis sonrió pese a la decepción. «De alguna manera, ya no me caes bien», bromeó el jugador de Hamburgo hacia su temido rival, Jannik Sinner, quien había roto su sueño de conquistar el título más prestigioso del tenis.

«Por desgracia, no ha salido bien. Enhorabuena, Jannik», añadió Zverev, mientras sostenía en la mano la copa de plata del subcampeón. «Ha vuelto a demostrar por qué es el mejor jugador del mundo. Ha sido un placer compartir la pista central contigo. Es un gran honor estar aquí».