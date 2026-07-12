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ALEXANDER ZVEREVGetty Images
SID

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«El mejor del mundo»: el sueño de Zverev en Wimbledon se hace añicos ante Sinner, su bestia negra

El gran sueño se ha esfumado: Alexander Zverev pierde la final de Wimbledon ante Jannik Sinner.

Alexander Zverev se aferró a su premio de consolación de plata y recibió el aplauso del canciller federal Friedrich Merz. En la ceremonia, junto a la princesa Kate en el «césped sagrado» de Wimbledon, la estrella alemana del tenis sonrió pese a la decepción. «De alguna manera, ya no me caes bien», bromeó el jugador de Hamburgo hacia su temido rival, Jannik Sinner, quien había roto su sueño de conquistar el título más prestigioso del tenis.

«Por desgracia, no ha salido bien. Enhorabuena, Jannik», añadió Zverev, mientras sostenía en la mano la copa de plata del subcampeón. «Ha vuelto a demostrar por qué es el mejor jugador del mundo. Ha sido un placer compartir la pista central contigo. Es un gran honor estar aquí».

  • 35 días después de ganar Roland Garros, Zverev quedó a un paso de la historia. Cayó en una final vibrante por 7-6 (9-7), 6-7 (2-7), 3-6 y 4-6 ante el campeón Sinner, sumó su décima derrota seguida contra el tirano del Tirol del Sur y desperdició la ocasión de suceder a Michael Stich como «rey» del césped 35 años después.

    «Aunque hayamos perdido esta final, han sido dos meses increíbles», concluyó Zverev con tono conciliador. Instantes antes, se había abalanzado sobre Sinner en la red y lo había felicitado con deportividad. Sinner recibió luego las felicitaciones en su palco, mientras Zverev deambulaba por el césped con la mirada perdida; parecía incluso un poco desorientado.

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  • JANNIK SINNER Getty Images

    Jannik Sinner sobre Alexander Zverev: «Estás muy cerca»

    Sinner elogió a su rival, casi a su altura hoy. «Has ganado un Grand Slam en París. Si sigues así, también ganarás este título en casa. Sigue así. Sé que quieres ser número uno. Estás muy cerca. Tenemos que tener cuidado».

    Ante el canciller Merz y los príncipes Kate y Guillermo, Zverev pudo ser el tercer alemán en ganar en SW19, tras Becker (tres veces campeón) y Stich. Pero la espera continúa. En todas las categorías, la última campeona fue Angelique Kerber en 2018.

    Tras su gran victoria en París, Zverev llegó a Wimbledon con mayor confianza y «una sensación diferente». En el Grand Slam donde nunca había pasado de octavos, esta vez el sueño se mantuvo hasta la final. Para el alemán, sin embargo, fue su cuarta derrota en cinco finales de Grand Slam.

  • Alexander Zverev Wimbledongetty

    Alexander Zverev se queda a las puertas de alcanzar algunos hitos

    Zverev habría sido el primer jugador de la Era Abierta (desde 1968) en ganar su segundo Grand Slam justo después del primero. El alemán, de 29 años, también habría sido el decimocuarto tenista en lograr el «Slam del Canal de la Mancha» al conquistar Francia e Inglaterra en pocas semanas.

    Como consuelo, alcanza el segundo puesto del ránking y gana 2,11 millones de euros. Sinner, tras caer en segunda ronda en París, respondió con fuerza y se llevó 4,22 millones por su quinto Grand Slam.

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  • Alexander Zverev se lesiona y está furioso

    En un partido marcado por el viento, Zverev impuso su servicio desde el inicio, mientras Sinner tardó en encontrar su mejor nivel. El primer set se decidió en el tie-break, donde Zverev, con un potente golpe de derecha, rompió su racha de 14 juegos perdidos ante el italiano y celebró con un grito de alivio. El segundo set también se definió en el tie-break, esta vez a favor de Sinner.

    El italiano ya estaba totalmente metido en el partido. Aun así, Zverev se ganó una oportunidad de break… y vivió un gran susto cuando resbaló, se lesionó la rodilla y quedó tendido en el césped con el rostro contraído por el dolor. Sinner acudió inmediatamente junto a su rival, que, afortunadamente, pudo seguir jugando. Pese a todo, su lenguaje corporal reflejaba frustración y, al sufrir el primer break, lanzó la raqueta al suelo. En el cuarto set ya no pudo evitar la derrota.