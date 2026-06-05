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«¡El mejor del mundo!»: El capitán del PSG cuenta qué le dijo a Gabriel Magalhães, del Arsenal, tras el fallo de penalti de su compañero brasileño en la final de la Liga de Campeones
Marquinhos prefirió el consuelo a la celebración
Las esperanzas del Arsenal de ganar la Liga de Campeones 2026 se esfumaron tras perder ante el PSG en los penaltis en Budapest. Gabriel, uno de los jugadores más regulares de Mikel Arteta, falló un lanzamiento decisivo.
Mientras sus compañeros celebraban, el capitán del PSG, Marquinhos, se acercó a consolarlo. El defensa, que había vivido una situación similar con Brasil en el Mundial 2022, reconoció el dolor de su compañero de selección y prefirió apoyarlo antes de unirse a la fiesta.
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El capitán del PSG apoya a Gabriel tras un duro revés
Desde la concentración de la selección brasileña, Marquinhos reveló el mensaje que le dio a Gabriel tras la final. Verlo solo tras la tanda de penaltis le recordó al instante su propio momento difícil en la escena internacional.
«Estaba listo para celebrar», dijo Marquinhos. «Pero cuando empecé a correr, lo vi delante de mí, igual que tras mi penalti fallido en 2022.
En ese instante pensé en mi compañero de selección, sentí empatía porque yo viví algo similar y sé lo que pesa. Le dije que mantuviera la fuerza y la cabeza alta: había tenido una temporada y un partido increíbles.
Le dije que, en mi opinión, era el mejor central del mundo esta temporada y que no merecía cargar con ese peso, porque todos queremos marcar los penaltis.
La clave de la temporada permanece intacta.
Marquinhos afirmó que el penalti fallado por Gabriel no debía definir su temporada. El capitán del PSG destacó que el defensa del Arsenal había tenido un gran rendimiento durante la campaña y que un error no lo empañaba. También subrayó su importancia para la selección de Brasil de cara a un gran torneo internacional.
«Le dije que ese momento no empañaría su gran temporada y que lo necesitaríamos pronto», añadió.
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La atención se centra ahora en el partido contra Brasil
Ambos defensas se han unido a la selección brasileña, dejando de lado sus compromisos de club. Marquinhos quiere que Gabriel supere rápido la decepción de Budapest y recupere la confianza. Con el Mundial cerca, Gabriel sigue siendo clave para Brasil. En el torneo de Norteamérica, la Seleção está en el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.