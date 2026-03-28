«¡El mejor de la historia!» - El ganador del Balón de Oro hace una afirmación rotunda sobre el capitán de Francia, Kylian Mbappé

En declaraciones a RMC, se le preguntó a Papin si Mbappé debería considerarse el mejor delantero de la historia de la selección francesa. No dudó en situar al actual capitán en lo más alto de la jerarquía, llegando incluso a sugerir que lo mejor del delantero aún está por llegar.

«Creo que, a día de hoy, es el mejor delantero de la historia de la selección francesa, sí. ¿Y sabes qué? Creo que va a ser aún mejor», declaró Papin. El jugador de 60 años, que sigue siendo el único futbolista en ganar el Balón de Oro mientras jugaba en un club francés, reconoció que, aunque Mbappé aún no ha conseguido ese galardón individual concreto, sus logros colectivos no tienen parangón.