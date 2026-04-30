Getty/GOAL
Traducido por
«El mejor ‘9’ de Inglaterra»: Harry Kane supera a Rooney y Shearer, y Joe Cole afirma que el delantero del Bayern «merece» la Liga de Campeones
- Getty
Kane rompió su maldición de los trofeos tras dejar el Tottenham para fichar por el Bayern
Kane rompió su maldición de los trofeos al ganar la Bundesliga con el Bayern en 2025. Doce meses después, el equipo bávaro celebra su segundo título consecutivo y ya prepara nuevas fiestas con cerveza, mientras aspira también a los títulos continentales.
Ahora los monarcas del fútbol alemán afrontan la semifinal de la Champions contra el París Saint-Germain, tras un vibrante 4-5 en el Parc des Princes que deja todo abierto para la vuelta en el Allianz Arena.
¿Podrá Kane, autor de récords, convertirse en el mejor de todos los tiempos de Inglaterra?
Cole afirma que Kane «merece» el premio más prestigioso del fútbol de clubes, lo que lo convertiría en candidato al Balón de Oro como mejor jugador del mundo.
Sería un gran logro para Kane, quien superó varios obstáculos en su juventud y vio recompensada su paciencia en el Tottenham. Es el máximo goleador de los Spurs y ha marcado 78 goles en 112 partidos con Inglaterra.
Si, además, Kane —capitán en dos finales de la Eurocopa— guiara a Inglaterra a su primer gran título desde 1966, tendría motivos para ser considerado el mejor futbolista inglés de la historia.
- Specsavers
¿Es Kane el mejor delantero centro que ha tenido Inglaterra?
El exjugador de los Tres Leones Cole —que salió de su retiro para marcar un gol con el Warley FC, el «Mejor Peor Equipo» de Specsavers, que la temporada pasada sumó una victoria y 18 derrotas— cree que Kane ya es el mejor de todos los tiempos en un aspecto concreto.
En declaraciones a GOAL, Cole afirmó: «Sin duda, es el mejor ‘9’ de Inglaterra, por encima de Shearer y Rooney. Si ves sus goles, es una locura.
Si gana un Balón de Oro, entrará en la conversación; si gana el Mundial, aún más. Es genial que sea uno de los nuestros: un héroe discreto y modesto que avanzaba sigilosamente y ahora, de repente, todos vemos lo bueno que es».
De las bases al Mundial: el extraordinario recorrido de Kane
Cole habló de un jugador que ha marcado 139 goles en 142 partidos con el Bayern: «Lo que ha logrado en Alemania es extraordinario. Me encantaría verle ganar la Liga de Campeones, porque creo que se lo merece.
Su historia es un ejemplo para los jóvenes y el fútbol base: lo descartó el Arsenal y las cosas no le salieron del todo bien. Sería una historia maravillosa si llegara a lo más alto y lo consiguiera; ¡cruzo los dedos!».
Rumores de fichajes: el Bayern quiere que Kane renueve.
El Bayern tiene a Kane bajo contrato hasta 2027. Las cláusulas de rescisión han caducado, así que su salida este verano es poco probable. Aun así, los rumores de traspaso persisten porque no se han firmado nuevos términos.
Hay conversaciones previstas, aunque en Múnich no quieren desprenderse de un activo que ha reescrito la historia. Cole lo seguirá de cerca mientras Kane busca consolidar su legado.
Specsavers documenta la transformación del Warley FC en su serie de YouTube «Best Worst Team». Mira a Joe Cole en el episodio 9 y suscríbete al canal para seguir al equipo.