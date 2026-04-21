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¿El mayor error del Chelsea? Los Blues «están construyendo una casa muy fea» tras la sorprendente destitución del entrenador
Maresca fue destituido tras ganar dos trofeos en 2025
Maresca logró dos hitos en el oeste de Londres: ganó la Liga de Conferencias y el Mundial de Clubes de la FIFA. También devolvió al Chelsea a la élite continental, pero no pudo consolidar su proyecto.
El 1 de enero, tras quejarse de falta de apoyo directivo, los Blues lo destituyeron. Luego nombraron a Liam Rosenior, fichaje muy valorado del Estrasburgo de la Ligue 1.
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¿Cometió el Chelsea un error al desprenderse de Maresca?
Rosenior mantiene al Chelsea en la lucha por la FA Cup antes de las semifinales contra el Leeds, pero el equipo está estancado en la sexta plaza de la Premier, a siete puntos de la Champions, mientras los perseguidores aprietan.
Con los avances logrados por Maresca y las dificultades para mantener la regularidad, ¿erró el Chelsea al cambiar de entrenador?
La directiva del Chelsea, acusada de construir una «casa fea» en Stamford Bridge
En declaraciones exclusivas a GOAL, cortesía de Spreadex Sports, el exdefensa de los Blues, Parker, analizó lo que ha fallado en el Chelsea y por qué será difícil mejorar de inmediato: «Están en una situación complicada. ¿A quién van a fichar para que asuma el cargo?
Quien vaya allí sabrá que lo vigilarán y que surgirán dudas sobre su independencia. Si eso es lo que quiere en el fútbol, ya es decisión suya.
Maresca, por ejemplo, no pudo porque le imponían cuánto tiempo debía jugar cada jugador y a quién alinear. Él solo quería decidirlo con su propio cuerpo técnico, con el que llevaba años trabajando.
No tenía experiencia como entrenador, pero sí como miembro de cuerpos técnicos. Lleva mucho tiempo en ese entorno, trabajando con Pep [Guardiola], así que se entiende lo que pasa.
Cuando hay gente a la que solo le interesa ganar dinero, el equipo pasa a un segundo plano.
Da igual lo que hagan arriba; si el Chelsea no gana, no ingresa el dinero que espera. La prioridad es hacerlo bien en el campo, crear un ambiente positivo y mantener contentos a todos. A medida que se suba, las cosas cambiarán.
«Al principio, una casa en construcción parece un desastre, pero una vez que se colocan los cimientos se puede moldear. El Chelsea no ha hecho eso: aún no tiene bases sólidas y está levantando una casa fea, que desde fuera nadie quiere cruzar».
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¿Qué les deparará el mercado de fichajes de verano a Palmer y Fernández?
El Chelsea podría perder a varias de sus estrellas antes de encontrar la forma de retenerlas y mejorar. Rosenior, que solo ha ganado 11 de los 22 partidos que dirigió, afronta muchas dudas sobre su futuro.
Los internacionales Cole Palmer y el campeón mundial Enzo Fernández también generan rumores de traspaso de cara al mercado de verano, aunque podrían ser clave en el partido entre semana contra el Brighton antes de visitar Wembley para medirse al Leeds el domingo.