El mayor de la historia... Diab: La Liga egipcia está a las puertas de un gran salto

En cuanto al ámbito comercial, Diab confirmó que la Federación anunciará este mismo mes un nuevo patrocinador para el nombre de la liga, y prevé que esta colaboración suponga «un gran avance» en materia de derechos de retransmisión y derechos comerciales, y que generará ingresos mucho mayores para los clubes, especialmente los más populares, con una distribución desigual que tenga en cuenta la clasificación y las características de cada club, según indicó.
Reveló que las primas superarán las cifras anteriores (como los 5 millones para el campeón de la liga y los 25 millones para la Copa de la Asociación) y subrayó: «Serán las más altas en la historia del fútbol egipcio».
Señaló que «el valor de mercado de la liga ha aumentado notablemente en los últimos años gracias al desarrollo de la retransmisión y la organización, y al regreso gradual de la afición».
Diab expresó su satisfacción en un 60-70 % con lo logrado hasta ahora, y afirmó que «el mayor sueño es aumentar el número de clubes con gran base de aficionados en la liga y que los estadios alcancen el aforo completo de forma permanente».