El Marsella escuchará ofertas por Mason Greenwood este verano, confirma el nuevo director deportivo

El Marsella ha confirmado oficialmente a Lorenzi como nuevo director deportivo. El exdirectivo del Brest, conocido por sus aciertos en fichajes, sustituye a Benatia y asume el reto de guiar al club hacia una nueva era.

En la web del club, Lorenzi declaró: «Unirme al Olympique de Marsella es una oportunidad, un honor y un gran reto que asumo con orgullo. Agradezco al presidente y al propietario su confianza. Mi objetivo es construir un proyecto deportivo sostenible, con valores claros y confianza en los jugadores. Trabajaremos con exigencia para el club y su afición».