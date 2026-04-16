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El Marsella debe dinero al Arsenal por no alinear a Ethan Nwaneri, ya que el club francés no se impresionó con el joven gunner
Sanciones económicas por falta de actas
En un giro inesperado, el Marsella podría pagar más por la cesión de Nwaneri, ya que el centrocampista apenas ha jugado. Según L’Equipe, el acuerdo entre ambos clubes vincula el precio a la participación del jugador. Cuanto más juega Nwaneri, menos paga el Marsella; como apenas ha jugado, el club francés deberá abonar más de lo previsto.
El acuerdo buscaba garantizarle minutos en la Ligue 1, pero el plan falló estrepitosamente. Nwaneri no ha sido titular con el OM en dos meses, pues, según informes, los responsables del club perciben una «impresión persistente de indiferencia» hacia su rendimiento y actitud. Esa falta de urgencia lo ha hecho caer en la jerarquía del equipo justo cuando se esperaba que fuera pieza clave de su ataque.
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El factor De Zerbi y el desaire a Beye
Nwaneri llegó al Marsella para trabajar con Roberto De Zerbi, pero el técnico italiano dejó el club poco después del cierre del mercado de enero. Aunque el joven marcó en su debut, con Habib Beye su valor ha caído: el nuevo entrenador no tolera su falta de intensidad.
La gravedad de su situación quedó clara cuando, pese a la ausencia del titular Mason Greenwood, Beye prefirió a Hamad Junior Traoré antes que a él frente al Mónaco. Un mensaje inequívoco: el técnico no confía en su rendimiento en partidos de alto nivel, lo que mantiene estancado su tiempo de juego y obliga al Marsella a seguir pagando a Arsenal.
La postura implacable de Arteta con los jóvenes
De vuelta en el norte de Londres, Mikel Arteta ha dejado claro que salir de la cantera no garantiza nada a Nwaneri a su regreso. El técnico de los Gunners insiste en la excelencia constante: «Este club debe buscar lo mejor, ya seas de la cantera o del extranjero... Hay que ganárselo, no una semana o un mes, sino años. Hay que mantener el rendimiento y este tiene que ser del más alto nivel si queremos ganar y estar donde queremos estar». Esta postura inflexible sugiere que la difícil etapa de Nwaneri en Francia podría tener consecuencias a largo plazo para su carrera en el Emirates.
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Puro beneficio y una salida en verano
El futuro de Nwaneri también se decide por cuestiones económicas, ya que Arsenal necesita equilibrar sus cuentas. Al ser canterano, su venta reportaría beneficio neto gracias a las normas financieras de la Premier League. Se rumorea que el club podría escuchar ofertas por él y por Myles Lewis-Skelly este verano, valorados en unos 100 millones de libras (135 millones de dólares).
El Borussia Dortmund sigue la situación, por lo que su etapa en el Arsenal podría acabar. Su bajo rendimiento en el Marsella, que pagó más por su cesión, habría convencido al club londinense de venderlo para financiar los próximos fichajes de Arteta. Regresará a Londres al final de la temporada, pero quizá por poco tiempo.