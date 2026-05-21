Julian Nagelsmann sabía que le preguntarían por Leroy Sané, un «jugador que suscita polémica», así que recordó que «con nosotros ha sumado cinco puntos en los últimos cuatro partidos».
Traducido por
¡El mapa de calor no favorecía a la joven promesa El Mala! Julian Nagelsmann apuesta por Leroy Sané en el Mundial
«Es un promedio “muy, muy bueno”», afirmó Nagelsmann, quien admitió: «Su promedio a nivel de club es insuficiente, sobre todo de cara a 2026». Sané suma un gol y tres asistencias; desde el 12 de abril no participa en jugadas de gol. En total, suma siete goles y nueve asistencias en 43 partidos oficiales.
Tras su fichaje por el Galatasaray, Nagelsmann le dio una misión clara: «Debe destacar más; necesito cifras concretas». Sané no entró en las convocatorias de septiembre y octubre, pero ahora, para el Mundial, sí ha sido llamado, lo que sugiere que ha cumplido el objetivo.
Sin embargo, el jueves al mediodía en Fráncfort, Nagelsmann justificó la elección de Sané sobre jugadores como Said El Mala, Chris Führich y Karim Adeyemi con argumentos más subjetivos que las cifras. «Goza de un reconocimiento muy alto dentro del equipo», explicó, y mencionó a varios compañeros «con los que tiene un vínculo muy estrecho».
- Getty
Leroy Sané vence en el duelo a Said El Mala
Por supuesto, un joven de 19 años como El Mala, que aún no ha disputado ningún partido internacional con Alemania, no puede estar a la altura. Sin embargo, este joven y prometedor jugador del 1. FC Köln, que el año pasado aún jugaba en la 3.ª división, ha marcado 13 goles y dado cinco asistencias en 34 partidos de la Bundesliga. El Mala fue responsable de casi el 37 % de los goles del Colonia, la mejor marca de la categoría.
Sus números son ligeramente mejores que los de Sané. Si El Mala merecía más el Mundial es una pregunta ociosa, pero ha dejado mejor impresión y llegaba en mejor forma que un Sané que pasó por el banquillo del City y cuenta con más experiencia.
Nagelsmann optó por un joven que, probablemente, habría visto su primera convocatoria como un honor y dado todo por la camiseta de la DFB, y por Sane, abucheado por su público tras entrar contra Ghana. «Es un jugador en el que cada vez se ve más lo que no aporta, porque, por desgracia, a veces tiene cierto carisma», dijo Nagelsmann sobre él.
Said El Mala: estadísticas de rendimiento en la temporada 2025/26
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas 36 13 5 5
- AFP
Con Sane se crea «una simbiosis en la estructura del equipo»
En lugar de aire fresco, más de lo mismo: el seleccionador confía en que la presencia de Sané potencie la química del equipo. «Con él se genera una simbiosis en la estructura del grupo», explicó.
Nada más iniciar la rueda de prensa, el técnico recordó que, aunque otros países tienen más jugadores de élite, en selecciones campeonas el “pegamento” del grupo resultó decisivo.
Así justificó el técnico de 38 años la ausencia de El Malas: «Encaja muy bien en la idea de juego del Colonia. Tenemos que comprobar si también encaja en nuestra idea de juego, en nuestra altura de ataque», dijo Nagelsmann. «Si se mira el mapa de calor del Colonia, está muy cerca de la propia portería, allí tiene mucho espacio para el contraataque».
- Getty Images
Nagelsmann lo deja claro: Sané será un rival a tener en cuenta.
En el torneo, Maximilian Beier, del Dortmund, debe aprovechar su oportunidad; al igual que El Mala, suma 18 puntos en la liga. «Hay que sopesarlo», explicó Nagelsmann. «Hay que ver el conjunto del equipo y pensar qué jugadores encajan bien y cuánto han jugado juntos».
Sin embargo, también destacó las cualidades de Sané. «Tiene algo muy especial en espacios reducidos», admitió, aunque aclaró que, por ahora, actuará como revulsivo: «Su bajo rendimiento en el club hace que parta desde el banquillo. Puede marcar la diferencia ante rivales replegados o cuando estos estén cansados, gracias a su velocidad, técnica y juego combinativo».
Debe aprovecharla, pues podría ser su última oportunidad con la selección. Así lo reconoció a la agencia DHA: «Me encantaría jugar un Mundial más al final de mi carrera. Es el mayor escenario del fútbol, todos quieren estar allí».
- AFP
Nagelsmann asume un riesgo deliberado con Sané
El rendimiento de Sané siempre ha sido una incógnita, y Nagelsmann lo reconoce: «Seamos sinceros: con él nunca sabemos al 100 % qué dará en el campo», dijo en marzo a la revista kicker.
El seleccionador asume el riesgo al convocarlo y, además, se ha mojado al asegurar: «Lo conozco desde siempre y tengo muy buena relación con él. Creo que podré motivarlo para que, tras el Mundial, haya más opiniones positivas que negativas sobre él».
Leroy Sané: estadísticas de la temporada 2025/26
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas 43 7 9 1 1