«Es un promedio “muy, muy bueno”», afirmó Nagelsmann, quien admitió: «Su promedio a nivel de club es insuficiente, sobre todo de cara a 2026». Sané suma un gol y tres asistencias; desde el 12 de abril no participa en jugadas de gol. En total, suma siete goles y nueve asistencias en 43 partidos oficiales.

Tras su fichaje por el Galatasaray, Nagelsmann le dio una misión clara: «Debe destacar más; necesito cifras concretas». Sané no entró en las convocatorias de septiembre y octubre, pero ahora, para el Mundial, sí ha sido llamado, lo que sugiere que ha cumplido el objetivo.

Sin embargo, el jueves al mediodía en Fráncfort, Nagelsmann justificó la elección de Sané sobre jugadores como Said El Mala, Chris Führich y Karim Adeyemi con argumentos más subjetivos que las cifras. «Goza de un reconocimiento muy alto dentro del equipo», explicó, y mencionó a varios compañeros «con los que tiene un vínculo muy estrecho».