«Es un promedio “muy, muy bueno”», afirmó Nagelsmann, quien admitió: «Su promedio a nivel de club es insuficiente, sobre todo de cara a 2026». Sané suma un gol y tres asistencias; desde el 12 de abril no participa en jugadas de gol. En total, suma siete goles y nueve asistencias en 43 partidos oficiales.

Tras fichar por el Galatasaray, Nagelsmann le dio una misión clara: «Debe destacar más; necesito cifras concretas». Sané no entró en las convocatorias de septiembre y octubre, pero ahora, para el Mundial, sí ha sido llamado, lo que sugiere que ha cumplido el objetivo.

El jueves al mediodía, en Fráncfort, Nagelsmann justificó la elección de Sané frente a jugadores como Said El Mala, Chris Führich o Karim Adeyemi con argumentos más subjetivos que las cifras. «Tiene un reconocimiento muy alto dentro del grupo y una relación estrecha con varios compañeros», explicó.