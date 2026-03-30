El Manchester United y el Atlético de Madrid se disputan al defensa central del Borussia Dortmund

A pesar de actuar a menudo a la sombra de sus compañeros Nico Schlotterbeck y Emre Can, Anton se ha consolidado como una figura indispensable. El defensa central ha disputado 37 partidos en todas las competiciones esta temporada, en los que ha marcado tres goles. Sus actuaciones constantes han suscitado grandes elogios, y el entrenador Niko Kovac destacó el mes pasado su carácter desinteresado. Kovac lo describió como un jugador que «trabaja en segundo plano y entre bastidores, y trata de atraer a muchos a su lado o de encauzarlos por el buen camino». El entrenador añadió: «Eso es para mí liderazgo: dejar su propio ego en un segundo plano y poner al equipo en primer plano. Simplemente, clase».