El Manchester United ve a Bruno Guimaraes, Elliot Anderson y Aurelien Tchouameni como las mejores opciones para reemplazar a Casemiro este verano

Se rumorea que el internacional inglés Anderson podría costar 100 millones de libras (135 millones de dólares) si el Forest lo vendiera. La estrella brasileña Guimarães también alcanzaría una cifra de nueve dígitos, mientras que el mediocampista francés Tchouameni no sería barato si el Real Madrid lo traspasara.

El francés ya reemplazó a Casemiro tras fichar por el Bernabéu semanas antes de la salida del brasileño a Manchester. Con el Real Madrid ha ganado Liga y Champions.

Tiene 26 años, dos menos que el talismán del Newcastle, Bruno, y más experiencia que Anderson, de 23. Ese perfil se valorará en Old Trafford.