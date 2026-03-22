El Manchester United SÍ se reunió con el agente de Bruno Guimarães, a medida que sale a la luz la verdad sobre el interés por fichar al jugador estrella del Newcastle

Curiosamente, Guimaraes no es el único jugador del Newcastle que está actualmente en el punto de mira del Old Trafford. El United también sigue de cerca al internacional italiano Sandro Tonali, quien podría verse tentado a abandonar Tyneside si el rendimiento de los Magpies sigue siendo irregular. Según se informa, Tonali alberga la ambición de jugar en competiciones europeas, algo que parece cada vez más improbable en St James' Park esta temporada. El Newcastle ocupa actualmente el noveno puesto en la tabla de la Premier League, a una distancia considerable de los puestos europeos. Su situación no mejoró tras la dura derrota por 7-2 a manos del Barcelona en la Liga de Campeones, un resultado que ha puesto en duda el proyecto a largo plazo en el noreste. Si el Newcastle no logra clasificarse para la Europa League o la Liga de Campeones, los Red Devils podrían encontrarse en posición de atraer a Guimaraes o a Tonali a Manchester.