¡El Manchester United «se vino abajo» ante el Bayern de Múnich! Maya Le Tissier anima a las «Diablesas» a recuperarse en su partido de la Liga de Campeonas femenina

Le Tissier hizo un análisis sincero de los fallos defensivos que le costaron muy caro al United. Admitió que la defensa de su equipo fue demasiado fácil de superar para el Bayern y declaró a Disney+: «Hay cosas buenas y cosas malas [que sacar del partido]. Cuando no teníamos la posesión, nos desarmaban y no estábamos tan compactas como deberíamos haber estado.

«Se trata solo de los pequeños detalles, pero podemos sacar muchas cosas positivas. El primer gol que encajamos fue culpa mía, la jugadora se me escapó por detrás y podría haberlo hecho mejor en esa jugada. En el segundo, nos estiramos demasiado y, en el tercer gol, alguien también debería haberla cortado».